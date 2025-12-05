V USA padl první trest v případu smrti herce Matthewa Perryho

Lucie Podzimková

5. prosince 2025 20:05

Matthew Perry
Matthew Perry Foto: Wikimedia Commons

První rozsudek padl v případu předloňské tragické smrti Matthewa Perryho. Americký soud poslal kalifornského doktora Salvadora Plasenciu na 30 měsíců do federálního vězení. Uvedla to britská stanice BBC

Plasencia byl jednou z pěti obviněných osob v případu. Hercova rodina žádala soud o přísnější trest, protože lékaře považuje za hlavního viníka Perryho smrti. Matka zesnulého Suzanne Morrisonová ve své výpovědi poukazovala na esemesky, v nichž doktor označoval seriálovou hvězdu za "pitomce" a rozjímal nad tím, kolik bude Perry ochoten zaplatit. 

"Nebylo na něm nic pitomého," řekla Morrisonová před soudem o svém synovi. Zdůraznila, že Plasencia jako lékař sliboval, že bude lidi ochraňovat. 

Ke slovu se dostal i lékař, jenž zmiňoval například to, že má dvouletého syna, kterého se snaží dobře vychovat. "Přemýšlím nad tím, jak mu tohle vysvětlím," podotkl. Perryho rodině se zároveň omluvil. "Selhal jsem, není omluvy. Nemůžu vrátit, co se stalo. Vím to. Měl jsem ho ochránit, jak říkala jeho matka. Je mi to líto," nechal se slyšet. 

Perry, jedna z hvězd kultovního amerického sitcomu Přátelé, byl předloni v říjnu nalezen mrtvý ve vířivce. Pitva odhalila vysokou koncentraci ketaminu, který se užívá proti depresi či úzkostem, v jeho krvi a stanovila ji jako příčinu smrti slavného herce. 

Perryho velká herecká kariéra začala v druhé půlce 80. let. Průlom nastal s kultovním seriálem Přátelé, který se vysílal mezi lety 1994 až 2004. Konkrétně ztvárnil Chandlera Binga, který proslul především svými sarkastickými poznámkami. Některé hlášky tak zlidověly. K dalším úspěšným počinům patří například film Můj soused zabiják, ve kterém si zahrál s legendárním akčním hercem Brucem Willisem.

před 4 hodinami

Trump varuje Evropu před „civilizačním vymazáním“. V novém dokumentu kritizuje EU i migraci

