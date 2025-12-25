Ukrajinská armáda provedla raketami Storm Shadow masivní úder na ruskou energetickou infrastrukturu

Ukrajinská armáda během čtvrtka podnikla masivní úder na energetickou infrastrukturu hluboko v ruském vnitrozemí. Podle oficiálních informací ukrajinského generálního štábu zasáhly britské střely Storm Shadow ropnou rafinerii v Novošahtinsku v Rostovské oblasti.
Na místě bylo zaznamenáno několik silných explozí a úřady potvrdily přímý zásah cíle. Tato rafinerie patří k největším dodavatelům ropných produktů v jižním Rusku a hraje klíčovou roli v zásobování ruských invazních vojsk naftou a leteckým palivem.
Kromě nasazení britských raket dlouhého doletu, jejichž použití na ruském území schválil Londýn již v loňském roce, využil Kyjev také vlastní bezpilotní letouny. Ukrajinské drony zasáhly nádrže s palivem v přístavu Temrjuk v Krasnodarském kraji, kde požár zachvátil plochu přibližně 2 000 metrů čtverečních.
Dalším cílem se stal plynárenský závod v Orenburgu, který se nachází zhruba 1 400 kilometrů od ukrajinských hranic a je největším zařízením svého druhu v Rusku.
Tato stupňující se ofenziva proti ruskému energetickému sektoru má za cíl oslabit finanční zdroje Moskvy a narušit logistiku vojenských operací.
Kyjev od srpna systematicky zvyšuje frekvenci útoků na rafinerie a sklady pohonných hmot, čímž se snaží omezit příjmy, které Rusko využívá k financování válečného úsilí. Energetická infrastruktura se tak stává čím dál důležitějším bojištěm pro obě strany konfliktu.
Paralelně s vojenskými akcemi se objevují zprávy o diplomatickém vývoji. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ve čtvrtek uvedla, že vyjednávání se Spojenými státy o urovnání konfliktu vykazuje pomalý, ale stabilní pokrok.
Zároveň však obvinila západoevropské mocnosti ze snahy tento mírový proces podkopat a vyzvala Spojené státy, aby se proti těmto krokům svých spojenců postavily.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal najevo novou ochotu ke kompromisům v klíčových bodech, které dosud brzdily mírový proces s Moskvou. Během úterního setkání s novináři detailně popsal dvacetibodový plán, který označil za základní politický dokument mezi Ukrajinou, Amerikou, Evropou a Ruskem. Podle jeho slov je nyní míč na straně Kremlu, od kterého Kyjev očekává vyjádření po středečním jednání amerických zástupců s ruskou stranou.
Zdroj: Libor Novák