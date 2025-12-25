Islámský stát v tichosti opět sílí. Vytváří statisíce nových uprchlíků

V severním Mosambiku dochází k dramatickému zhoršení bezpečnostní situace. Od července letošního roku muselo kvůli aktivitám teroristické skupiny Islámský stát opustit své domovy přes 300 000 lidí.
Celkový počet vnitřně vysídlených osob v zemi tak přesáhl milion, přičemž mnozí z nich utíkají před násilím opakovaně. Přestože se konflikt vleče již od roku 2017, ve stínu válek na Ukrajině či v Gaze zůstává tato humanitární krize na okraji mezinárodního zájmu a objem zahraniční pomoci vytrvale klesá.
Situaci se nedaří stabilizovat ani mosambické armádě, ani rwandským jednotkám, které v zemi operují. Intenzita útoků na civilisty letos výrazně vzrostla a ozbrojenci pronikají stále hlouběji na jih do provincie Nampula.
Jen během listopadu bylo nuceno uprchnout přes 100 000 obyvatel. Kritici upozorňují, že vojenské síly se soustředí primárně na ochranu miliardových projektů na těžbu zemního plynu, zatímco bezpečnost běžných občanů zůstává druhořadá.
Násilí má navíc velmi krutou podobu, kdy teroristé hromadně unášejí děti. Chlapci jsou nuceni k boji, zatímco dívky čelí sexuálnímu násilí a nuceným sňatkům. Z odhadovaných 100 000 lidí, kteří prchali v posledním měsíci, tvořily děti zhruba 70 procent. Životní podmínky v uprchlických táborech jsou podle humanitárních organizací alarmující, chybí základní služby i dostatek potravin.
Nový prezident Daniel Chapo sice deklaroval ochotu k dialogu s povstalci, odborníci jsou však k těmto slibům skeptičtí. Za posledních osm let totiž nevznikla žádná reálná platforma pro vyjednávání, která by řešila kořeny konfliktu v tomto zaostalém regionu. Místní obyvatelé jsou tak uvězněni v nekonečném cyklu násilí a jediné, po čem touží, je návrat k běžnému životu a hospodaření na svých polích.
7. prosince 2025 12:47
Sesadili jsme prezidenta, oznámili vojáci v Beninu. Armáda pokus o převrat zmařila
Související
USA provedly rozsáhlou sérii útoků v Sýrii
Trump slibuje odvetu po útoku v Sýrii. Zemřeli tři Američané
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Islámský stát v tichosti opět sílí. Vytváří statisíce nových uprchlíků
před 1 hodinou
Úřady oznámily, že našly přes milion nových dokumentů v kauze Epsteina
před 3 hodinami
Evropa může čelit válce s Ruskem do několika let. Podle expertů na to není vůbec připravena
před 4 hodinami
Počasí bude mrazivé i po svátcích, o víkendu se přidá sněžení
včera
Brusel vrací úder. Tlaku USA ustoupit nehodlá
včera
RECENZE: Záhada strašidelného zámku se bojí i vlastního stínu. Neurazí, ale upadne v zapomnění
včera
Napětí na Blízkém východě: Izrael stupňuje údery v Libanonu před klíčovým termínem
včera
Referendum o konci války, budoucnost Záporožské jaderné elektrárny. Co obsahuje 20bodový mírový plán?
včera
Jihomoravští záchranáři jsou na pokraji sil: Místo nehod řeší rýmu a teploty
včera
Ruské jednotky v noci vtrhly do ukrajinské vesnice. Odvlekly desítky lidí
včera
Transatlantická roztržka graduje: USA zakázaly vstup do země strůjcům evropské digitální regulace
včera
Spor USA s Venezuelou má nečekaného vítěze. Zatím z něj těží pouze Čína
včera
V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským náčelníkem generálního štábu. Nehodu nepřežil
včera
Průlom v mírových jednáních? Ukrajina zvažuje vznik ekonomické zóny na východě
včera
Ukrajinské město dalo světu nejslavnější vánoční koledu. Rusové ho srovnali se zemí
včera
Návrat terorismu, válka ve Venezuelu nebo souboj o AI? Co lze čekávat od roku 2026
včera
Předpověď počasí na svátky: Budou letos bílé Vánoce?
23. prosince 2025 21:22
Zákaz tělesného trestání dětí, změny v rozvodech, konec střídavé péče. Co přináší novela občanského zákoníku?
23. prosince 2025 19:58
Fond je neodvolatelný, reaguje Babiš na problémy se střetem zájmů. Nic tím nevysvětlil
23. prosince 2025 19:41
Vánoční příměří je dnes už nereálný koncept. Lidé sice potřebují klid, válčení se ale radikálně změnilo
Vánoční příměří na západní frontě v roce 1914 patří k nejznámějším výjimkám moderního válečnictví. Na několik hodin tehdy ustoupily zbraně, propaganda i disciplína a prostor získal prostý lidský instinkt. O více než sto let později však podobná epizoda působí téměř nemyslitelně. Současné konflikty, včetně války na Ukrajině, jsou vedeny nepřetržitě, centralizovaně a v těsném propojení s politikou, médii a ideologií.
Zdroj: Jakub Jurek