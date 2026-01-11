Armáda plní Trumpův rozkaz. Podnikla další útok na islamisty v Sýrii

Lucie Podzimková

11. ledna 2026 11:33

Americká armáda, ilustrační fotografie.
Americká armáda, ilustrační fotografie. Foto: defense.gov

Americká armáda pokračuje v odvetných úderech proti Islámskému státu v Sýrii, které nařídil Bílý dům po prosincové smrti dvou vojáků v Palmýře. Bližší podrobnosti o cílech posledního útoku nejsou známé. 

O rozsáhlém útoku proti cílům Islámského státu napříč Sýrií informovalo velení americké armády na sociální síti X. Podle Pentagonu jde o pokračování operace nařízené prezidentem Donaldem Trumpem, která je odvetou za prosincovou smrt dvou amerických vojáků a tlumočníka při přepadení v Palmýře. 

Při prosincovém incidentu utrpěli další tři američtí vojáci zranění. Osamělý útočník byl zneškodněn. "Truchlíme nad ztrátou třech velkých amerických patriotů v Sýrii, dvou vojáků a tlumočníka," reagoval tehdy Trump na sociální síti Truth Social. Zmínil, že k přepadení došlo v nebezpečné části Sýrie, která není plně pod kontrolou. 

Nynější odvetné údery cílily na Islámský stát po celém území Sýrie. Podle americké armády mají zabránit případným dalším útokům na americké či koaliční jednotky. 

"Naše poselství zůstává silné: pokud ublížíte našim bojovníkům, najdeme vás a zabijeme kdekoli na světě, bez ohledu na to, jak moc se budete snažit vyhnout spravedlnosti," vzkázala armáda. 

Američany podporovaná aliance syrských bojovníků již v roce 2019 dobyla poslední baštu Islámského státu v Sýrii. Teroristická skupina ale funguje nadále a podniká sporadické útoky. Podle OSN se v Sýrii a Iráku stále nachází pět až sedm tisíc teroristů, kteří se hlásí k IS.

9. ledna 2026 16:33

Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou

Související

Venezuela Analýza

Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi

Americká invaze do Venezuely ukázala tvrdou realitu, že moderní zbraně samy o sobě válku nevyhrávají. Přestože Caracas disponoval ruskými systémy S-300, Buk či stíhačkami Su-30, rozhodující chvíli nezvládl. Spojené státy nejprve paralyzovaly komunikaci, velení a radary, takže protivzdušná obrana zůstala slepá a roztříštěná. Rychlá technologická dominance ale neznamená konečné vítězství. Venezuela má kapacitu přejít k asymetrickému odporu, který může proměnit vojenský úspěch Washingtonu v dlouhodobé politické břemeno.
Americká armáda, ilustrační fotografie

První detaily odhaleny: Madura zajaly jednotky Delta Force za podpory CIA, akce se připravovala měsíce

Operace „Absolute Resolve“ (Absolutní odhodlání), která vedla k dopadení venezuelského diktátora Nicoláse Madura přímo v jeho sídle, byla vyvrcholením měsíců špionáže a utajovaného plánování. Donald Trump po úspěšném úderu prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ po blíže neurčenou dobu, přičemž zdůraznil zájem o obrovské zásoby ropy a neodmítl ani možnost trvalejší vojenské přítomnosti.

Více souvisejících

Americká armáda (U.S. ARMY) Islámský stát (IS) Sýrie

Aktuálně se děje

před 9 minutami

před 57 minutami

Robert Fico

Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico

Světový řád se rozpadl a mechanismus mezinárodního práva již nefunguje, prohlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s ohledem na události posledních měsíců a let. Slovensko proto podle jeho slov potřebuje silnou politickou reprezentaci. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

včera

včera

včera

Tenis, ilustrační fotografie

Venus Williamsová se v 45 letech vrací na kurty. Chce hrát Australian Open

Na blížícím se letošním ročníku tenisového grandslamu Australian Open se představí i sedminásobná držitelka grandslamových titulů Američanka Venus Williamsová. Ta se tak může ve svých 45 letech stát nejstarší účastnicí tohoto turnaje v jeho historii. K tomu, aby se tohoto turnaje mohla Williamsová zúčastnit, dostala od pořadatelů divokou kartu.

včera

včera

včera

Donald Trump

Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina

Americký prezident Donald Trump odpovídal na novinářský dotaz, zda Američané nezopakují svůj majstrštyk s únosem prezidenta jiného státu v případě ruského vůdce Vladimira Putina. Podle Trumpa to nebude nutné. Šéf Bílého domu stále věří v diplomatické řešení války na Ukrajině, která trvá už téměř čtyři roky. 

včera

Donald Trump

Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu

Spojené státy zahájily ozbrojenou operaci proti Venezuele a krok obhajují bojem proti narkoterorismu. Washington přitom obviňuje prezidenta Nicoláse Madura z vedení drogového kartelu, což je de facto účelová záminka. O to problematičtější je tento zásah ve světle toho, jak tvrdě USA odsuzují ruskou agresi proti Ukrajině a samy současně zasahují do suverenity jiného státu.

včera

včera

Tým mistrů světa z Prahy 2024.

Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček

Dlouho očekávaná nominace českých hokejových reprezentantů na blížící se Zimní olympijské hry, které se letos budou konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo i za účasti hráčů z kanadsko-americké NHL, byla odtajněna ve středu trenérem Radimem Rulíkem. Ten už dříve, konkrétně v červnu, oznámil šestici hráčů z NHL, kteří se olympiády v reprezentačním dresu zúčastní. Nyní k nim přidal zbývající jména, například veterána Romana Červenku, ale i překvapení, jakými jsou obránci Jiří Ticháček a Tomáš Kundrátek či útočník Jakub Flek.

včera

Venezuela

Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi

Americká invaze do Venezuely ukázala tvrdou realitu, že moderní zbraně samy o sobě válku nevyhrávají. Přestože Caracas disponoval ruskými systémy S-300, Buk či stíhačkami Su-30, rozhodující chvíli nezvládl. Spojené státy nejprve paralyzovaly komunikaci, velení a radary, takže protivzdušná obrana zůstala slepá a roztříštěná. Rychlá technologická dominance ale neznamená konečné vítězství. Venezuela má kapacitu přejít k asymetrickému odporu, který může proměnit vojenský úspěch Washingtonu v dlouhodobé politické břemeno.

včera

včera

včera

Na Ústecku se dostaly do oběhu falešné bankovky. Muži hrozí až osm let

Policisté z Ústeckého kraje zahájili trestní stíhání muže, jehož podezřívají z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V oběhu se totiž objevily falešné eurobankovky. Obviněnému hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy