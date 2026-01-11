Americká armáda pokračuje v odvetných úderech proti Islámskému státu v Sýrii, které nařídil Bílý dům po prosincové smrti dvou vojáků v Palmýře. Bližší podrobnosti o cílech posledního útoku nejsou známé.
O rozsáhlém útoku proti cílům Islámského státu napříč Sýrií informovalo velení americké armády na sociální síti X. Podle Pentagonu jde o pokračování operace nařízené prezidentem Donaldem Trumpem, která je odvetou za prosincovou smrt dvou amerických vojáků a tlumočníka při přepadení v Palmýře.
Při prosincovém incidentu utrpěli další tři američtí vojáci zranění. Osamělý útočník byl zneškodněn. "Truchlíme nad ztrátou třech velkých amerických patriotů v Sýrii, dvou vojáků a tlumočníka," reagoval tehdy Trump na sociální síti Truth Social. Zmínil, že k přepadení došlo v nebezpečné části Sýrie, která není plně pod kontrolou.
Nynější odvetné údery cílily na Islámský stát po celém území Sýrie. Podle americké armády mají zabránit případným dalším útokům na americké či koaliční jednotky.
"Naše poselství zůstává silné: pokud ublížíte našim bojovníkům, najdeme vás a zabijeme kdekoli na světě, bez ohledu na to, jak moc se budete snažit vyhnout spravedlnosti," vzkázala armáda.
Američany podporovaná aliance syrských bojovníků již v roce 2019 dobyla poslední baštu Islámského státu v Sýrii. Teroristická skupina ale funguje nadále a podniká sporadické útoky. Podle OSN se v Sýrii a Iráku stále nachází pět až sedm tisíc teroristů, kteří se hlásí k IS.
Související
Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi
První detaily odhaleny: Madura zajaly jednotky Delta Force za podpory CIA, akce se připravovala měsíce
Americká armáda (U.S. ARMY) , Islámský stát (IS) , Sýrie
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Armáda plní Trumpův rozkaz. Podnikla další útok na islamisty v Sýrii
před 57 minutami
Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico
před 1 hodinou
Záchrana, jaká nemá v Česku obdoby. Zraněný muž je konečně venku z jeskyně
před 2 hodinami
Praha se těší na nový most. Tramvaje čekají výluky na obou březích Vltavy
před 3 hodinami
Trump sliboval miliardové investice do Venezuely. Ropné firmy se ale zdráhají
před 4 hodinami
Počasí o příštím víkendu. Silný mráz ustoupí, ukazuje výhled
včera
Zdravá a o rok starší. Britská princezna Kate je vděčná přírodě
včera
Další překvapivá trenérská změna v extralize. Pokorný končí na vlastní žádost v Brně
včera
Velká záchranná akce v Moravském krasu. V jeskyni se zranil muž
včera
Venus Williamsová se v 45 letech vrací na kurty. Chce hrát Australian Open
včera
Česko nechá prověřit požární riziko v nočních podnicích, oznámil Metnar
včera
Je to vzhůru nohama, říká Kupka na Turkův úmysl žalovat prezidenta
včera
Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina
včera
Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu
včera
Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka
včera
Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček
včera
Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi
včera
Zimní počasí úřaduje. Meteorologové slibují novou mrazivou epizodu i další sníh
včera
Babišovi se rýsuje problém. Foldyna z SPD připustil, že nemusí dát vládě důvěru
včera
Na Ústecku se dostaly do oběhu falešné bankovky. Muži hrozí až osm let
Policisté z Ústeckého kraje zahájili trestní stíhání muže, jehož podezřívají z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V oběhu se totiž objevily falešné eurobankovky. Obviněnému hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.
Zdroj: Jan Hrabě