Hon na teroristy: Syrská armáda po hromadném útěku z vězení loví členy Islámského státu

Syrské vládní síly aktuálně pátrají po desítkách trestanců napojených na teroristickou organizaci ISIS, kterým se podařilo uprchnout z věznice v severovýchodní části země. K hromadnému útěku došlo v pondělí v zařízení al-Shaddadi v provincii Hasaka, a to v momentě, kdy nad oblastí přebírala kontrolu armáda od kurdských jednotek SDF. Syrské ministerstvo vnitra v úterý oznámilo, že z celkového počtu 120 uprchlíků se již podařilo 81 dopadnout a bezpečnostní složky intenzivně pátrají po zbývající skupině.
Situace je důsledkem rozsáhlé ofenzivy syrské vlády, která se snaží sjednotit území pod centrální správu Damašku. Věznice al-Shaddadi byla dříve pod správou kurdských sil SDF, které byly klíčovým spojencem USA v boji proti terorismu. Obě strany se nyní vzájemně obviňují z toho, kdo za otevřením bran věznice stojí. Zatímco Damašek hovoří o pomstě a snaze Kurdů o destabilizaci, mluvčí SDF tvrdí, že vězně propustily ozbrojené skupiny napojené na vládu.
Zásadním zlomem je také úterní oznámení SDF o úplném stažení z rozsáhlého detenčního tábora Al-Hol. Ten obývají desítky tisíc lidí napojených na ISIS, především ženy a děti. Kurdské vedení tento krok odůvodnilo „mezinárodní lhostejností“ a neschopností světového společenství převzít za tento rizikový areál odpovědnost. Syrské ministerstvo obrany kontrovalo prohlášením, že je připraveno tábor i další věznice okamžitě převzít do své správy.
Napětí mezi Kurdy a centrální vládou se vyostřilo poté, co se Washington začal politicky sbližovat s novým syrským prezidentem Ahmadem al-Sharaou. Ten prosazuje centralizovaný model státu, což naráží na kurdské požadavky na autonomii. V pondělí proběhl telefonát mezi al-Sharaou a Donaldem Trumpem, ve kterém oba lídři zdůraznili nutnost zachování územní celistvosti Sýrie a pokračování společného boje proti ISIS.
Nestabilita v regionu však vyvolává obavy z opětovného vzestupu teroristických buněk. Kurdské síly se cítí být Spojenými státy opuštěny, zatímco syrská armáda postupuje do oblastí, které byly přes deset let mimo její kontrolu. Útěk vězňů z al-Shaddadi tak může být jen prvním varovným signálem komplikovaného bezpečnostního přechodu v severovýchodní Sýrii.
