Tři Američané zemřeli při přepadení bojovníkem Islámského státu v Sýrii, informovala americká armáda. Dalších pět lidí utrpělo zranění, o život přišel i útočník. Washington již ústy prezidenta Donalda Trumpa přislíbil odvetu.
Při přepadení zemřeli dva vojáci a tlumočník, uvedla BBC s odkazem na prohlášení velení americké armády. Další tři američtí vojáci utrpěli při přestřelce zranění. Zraněni byli také dva Syřané. Osamělý útočník byl zneškodněn.
"Truchlíme nad ztrátou třech velkých amerických patriotů v Sýrii, dvou vojáků a tlumočníka. Stejně tak se modlíme za tři zraněné vojáky, kteří - bylo to právě potvrzeno - jsou na tom dobře," reagoval americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social.
Podle šéfa Bílého domu je za útok proti americkým a syrským vojákům zodpovědná teroristická organizace Islámský stát. K přepadení došlo v nebezpečné části Sýrie, která není plně pod kontrolou, zmínil Trump. "Syrský prezident Ahmad Šara je extrémně naštvaný a znechucený tímto útokem. Přijde velmi vážná odveta," dodal americký prezident.
Američany podporovaná aliance syrských bojovníků již v roce 2019 dobyla poslední baštu Islámského státu v Sýrii. Teroristická skupina ale funguje nadále a podniká sporadické útoky. Podle OSN se v Sýrii a Iráku stále nachází pět až sedm tisíc teroristů, kteří se hlásí k IS.
Související
Překvapivý obrat: Islámský stát žije, Sýrie se chce stát spojencem USA
Američané v Sýrii zlikvidovali vysoce postaveného teroristu Islámského státu
Islámský stát (IS) , Americká armáda (U.S. ARMY) , Sýrie , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Trump slibuje odvetu po útoku v Sýrii. Zemřeli tři Američané
před 1 hodinou
Volby na Ukrajině by byly výzvou. Experti upozorňují na několik problémů
před 1 hodinou
Za tři dny se nenašel. Policie nasadila do pátrání po Markovi maximální síly
před 3 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Trend má pokračovat
včera
Plzeň prodloužila neporazitelnost. Sparta si zajistila pohár i na jaře, Olomouc vybouchla
Aktualizováno včera
Mnozí Ukrajinci jsou po dalším ruském útoku bez vody a elektřiny
včera
V neděli startuje nový jízdní řád. České dráhy nabídnou ještě více komfortních vlaků
včera
Kupka tepe Babiše, který nechce dát Ukrajincům už ani korunu
včera
Kmoníček má nahradit Pojara. Babiš oslovil i dalšího člověka
včera
Slavia hrála v Londýně sympaticky, kvalita soupeře ale byla jinde. Tottenham vyhrál 3:0
včera
Přes deset událostí. Na západě Čech se zase otřásá země
včera
Turek je stále kandidátem na ministra, tvrdí Motoristé
včera
Česko za Babiše nehodlá financovat Ukrajinu. Nebudeme tam dávat peníze, řekl
včera
Válku na Ukrajině lze vyřešit, ale ne rychle. Důkazem je příběh Německa po první světové válce
včera
Konečná přežila volební debakl. Komunisté nic měnit nebudou
včera
Trumpa znovu ukázali na fotkách s Epsteinem. Hoax, obořil se Bílý dům na Demokraty
včera
Další člen Babišovy vlády doplatil na zákon střetu zájmů
včera
Dlouhá historie vánočního koření. Sloužilo i jako lék
včera
Česko na prahu epidemie chřipky. Do vývoje se může promítnout nový subtyp infekce
včera
Tragédie v pražské ZOO. Populární orangutan Kawi nešťastně zahynul
Tragédie otřásla pražskou zoologickou zahradou před druhým prosincovým víkendem. V pátek ráno nešťastně zahynul orangutan Kawi, pětiletý sameček. Ošetřovatelka se ho marně snažila resuscitovat.
Zdroj: Jan Hrabě