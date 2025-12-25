Izraelská policie zatkla palestinského muže. Převlékl se za Santa Clause

V izraelském městě Haifa došlo během oslav Štědrého dne k incidentu, při kterém policie zatkla palestinského muže převlečeného za Santa Clause. Podle lidskoprávních organizací vtrhli policisté na vánoční večírek, akci předčasně ukončili a kromě muže v kostýmu zadrželi také dýdžeje a pouličního prodejce.
Izraelská policie ve svém oficiálním prohlášení uvedla, že muž v kostýmu kladl při zatýkání odpor a napadl zasahujícího důstojníka. Naopak organizace Mossawa, která hájí práva palestinských občanů v Izraeli, tvrdí, že policie použila nepřiměřenou sílu a celý zásah v hudebním sále postrádal zákonné opodstatnění.
Tyto události vrhají stín na letošní vánoční svátky, které jsou v regionu poznamenány pokračujícím napětím a četnými omezeními.
Zatímco v Haifě docházelo ke střetům, v Betlémě se po delší době uskutečnily tradiční oslavy s průvody a vánočními koledami. I v těžce zkoušené Gaze se tamní malá křesťanská komunita pokusila oslavit první svátky od uzavření křehkého příměří.
Mezi troskami domů se objevily vánoční stromky a barevné ozdoby, které měly přinést alespoň trochu naděje do oblasti zničené dlouhotrvajícím konfliktem a humanitární krizí.
Na neutěšenou situaci v regionu reagoval ve svém vánočním projevu také papež Lev. Ten odsoudil utrpení statisíců lidí, kteří v Gaze přežívají v provizorních stanech vystaveni dešti a mrazu.
Papež přirovnal jejich osud k příběhu Ježíšova narození v chudých podmínkách a zdůraznil, že nelze přehlížet bolest bezbranných populací sužovaných válkami. Podle statistik navíc v poslední době narůstá počet útoků zaměřených přímo na křesťanské věřící a církevní majetek.
