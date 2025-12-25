Úřady oznámily, že našly přes milion nových dokumentů v kauze Epsteina

Americké úřady oznámily nález více než milionu dodatečných dokumentů, které pravděpodobně souvisejí s vyšetřováním zesnulého sexuálního agresora Jeffreyho Epsteina. Federální prokuratura v New Yorku a FBI o tomto nečekaném objevu již informovaly ministerstvo spravedlnosti. Právní týmy nyní intenzivně pracují na revizi těchto materiálů, aby zajistily ochranu obětí prostřednictvím nezbytných úprav. Ministerstvo slíbilo, že k publikaci dojde v nejbližších týdnech, jakmile skončí proces anonymizace.
Tento krok přichází v době, kdy vládní resort čelí vlně kritiky za nedodržení původního termínu pro zveřejnění, který byl stanoven na 19. prosince. Zákon o transparentnosti Epsteinových spisů, podepsaný prezidentem Trumpem, nařizuje plné odtajnění materiálů s výjimkou údajů chránících identitu obětí. Resort spravedlnosti zdůraznil, že hodlá plně respektovat federální legislativu i prezidentské pokyny k jejich vydání.
Zatím není jasné, jakým způsobem vyšetřovatelé na toto obrovské množství nových materiálů narazili. Epstein zemřel ve vazbě během čekání na soudní proces týkající se obchodu s nezletilými, ale zájem o jeho aktivity nepolevuje. Dosud zveřejněné části spisů zahrnují fotografie, videozáznamy a rozsáhlou e-mailovou korespondenci, v níž se objevují zmínky o možných spolupachatelích.
Zákonodárci z obou politických táborů vyjadřují nespokojenost s rozsahem začerněných míst v již publikovaných dokumentech. Robert Garcia z demokratické strany dokonce obvinil administrativu z nezákonného zdržování a neschopnosti. Podle platných pravidel nesmí být informace utajovány jen proto, že by mohly poškodit něčí pověst, pokud se netýkají přímo obětí.
V minulosti uvolněné dokumenty již způsobily značné rozrušení na mezinárodní scéně, zejména ve Velké Británii. Peter Mandelson musel kvůli odhaleným vazbám na finančníka opustit post velvyslance v USA a vyjádřil nad situací hlubokou lítost. Andrew Mountbatten-Windsor zase přišel o svůj šlechtický titul a musel se vystěhovat z královského sídla po letech spekulací o jeho zapojení.
Aktuální odhalení naznačují, že vyšetřovatelé v roce 2019 pracovali s teorií o deseti možných spolupachatelích, přičemž na několik z nich byly vystaveny obsílky v různých státech USA. Nové e-maily navíc odkrývají komunikaci mezi Epsteinovými spolupracovníky, která obsahuje znepokojivé dotazy na nové známosti. Oběti i veřejnost nyní s napětím očekávají, zda další vlna dokumentů přinese odpovědi na otázku, kdo další byl do kriminální sítě zapojen.
Související
Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein
USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Úřady oznámily, že našly přes milion nových dokumentů v kauze Epsteina
před 1 hodinou
Evropa může čelit válce s Ruskem do několika let. Podle expertů na to není vůbec připravena
před 2 hodinami
Počasí bude mrazivé i po svátcích, o víkendu se přidá sněžení
včera
Brusel vrací úder. Tlaku USA ustoupit nehodlá
včera
RECENZE: Záhada strašidelného zámku se bojí i vlastního stínu. Neurazí, ale upadne v zapomnění
včera
Napětí na Blízkém východě: Izrael stupňuje údery v Libanonu před klíčovým termínem
včera
Referendum o konci války, budoucnost Záporožské jaderné elektrárny. Co obsahuje 20bodový mírový plán?
včera
Jihomoravští záchranáři jsou na pokraji sil: Místo nehod řeší rýmu a teploty
včera
Ruské jednotky v noci vtrhly do ukrajinské vesnice. Odvlekly desítky lidí
včera
Transatlantická roztržka graduje: USA zakázaly vstup do země strůjcům evropské digitální regulace
včera
Spor USA s Venezuelou má nečekaného vítěze. Zatím z něj těží pouze Čína
včera
V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským náčelníkem generálního štábu. Nehodu nepřežil
včera
Průlom v mírových jednáních? Ukrajina zvažuje vznik ekonomické zóny na východě
včera
Ukrajinské město dalo světu nejslavnější vánoční koledu. Rusové ho srovnali se zemí
včera
Návrat terorismu, válka ve Venezuelu nebo souboj o AI? Co lze čekávat od roku 2026
včera
Předpověď počasí na svátky: Budou letos bílé Vánoce?
23. prosince 2025 21:22
Zákaz tělesného trestání dětí, změny v rozvodech, konec střídavé péče. Co přináší novela občanského zákoníku?
23. prosince 2025 19:58
Fond je neodvolatelný, reaguje Babiš na problémy se střetem zájmů. Nic tím nevysvětlil
23. prosince 2025 19:41
Vánoční příměří je dnes už nereálný koncept. Lidé sice potřebují klid, válčení se ale radikálně změnilo
23. prosince 2025 19:20
Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně
Silvestr má svoje tempo. Všichni se scházejí, povídají si, smějí se a nikdo nechce stát v kuchyni déle, než je nezbytné. Přitom ale potřebujete jídla, která chutnají, rychle mizí ze stolu a zvládne je připravit i člověk, který už myslí spíš na půlnoční přípitek než na vaření. Ideální jsou jednoduché recepty, které vypadají atraktivně, nezaberou mnoho času a zasytí celou partu.
Zdroj: Komerční článek