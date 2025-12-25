Ještě v neděli závodil, před Štědrým dnem ho našli v hotelu. Zemřel biatlonista Bakken

Zpráva jak z čistého nebe přišla jen den před Štědrým dnem z norského biatlonového týmu. V pouhých 27 letech totiž zemřel talentovaný biatlonový závodník Sivert Bakken a to navzdory tomu, že ještě v neděli závodil v rámci Světového poháru ve francouzském Annecy. Biatlonista, jenž v roce 2022 získal malý křišťálový glóbus, byl nalezen mrtvý v hotel v Itálii, kde byl s týmem na reprezentačním tréninkovém kempu.
Konkrétně se tak mělo stát v alpském městečku Lavaze, kde právě podle norských médií měl mít norský tým onen kemp. Dosud není známo, na co mladý biatlonista zemřel. „Naše myšlenky nyní směřují především k Sivertově rodině a ke všem, kteří mu byli blízcí,“ uvedl k tomu norský svaz v tiskové zprávě. Ten také potvrdil, že v této věci jsou v kontaktu s italskou policií, která má nyní případ na starosti.
„Jsme hluboce šokováni a zarmouceni tragickou zprávou o náhlém úmrtí Siverta Bakkena. Jeho návrat k biatlonu po těžkém období byl inspirací pro celý biatlonový svět. V tak mladém věku je jeho odchod nepochopitelný, ale navždy zůstane v našich srdcích,“ vyjádřil soustrast i samotný šéf Mezinárodní biatlonové unie IBU Olle Dahlin.
Aby šokující tragická zpráva nedolehla na Bakkenovy reprezentační kolegy a kolegyně natolik, aby se přestali soustředit na sebe a své výkony, budou v těchto dnech v úzkém kontaktu s krizovým týmem a interními odborníky. „Je naprosto přirozené, že je to strašná zpráva. Sivert byl fantastický sportovec a skvělý člověk, kterého mělo celé biatlonové prostředí nesmírně rádo. Je to těžké pro celou biatlonovou rodinu,“ řekla k tomu generální sekretářka norského svazu Emilie Nordskarová. Ta také dodala, že o úmrtí Bakkena byla informována i jeho rodina.
„Siverte, byl jsi jeden z největších dříčů. Tam, kde by se všichni ostatní vzdali, ty jsi přidal plyn. Byl jsi vzorem, inspirací a měl jsi vůli, o jaké jsme my ostatní mohli jen snít. Děkuji za všechno. Odpočívej v pokoji,“ zavzpomínal na svého kolegu loňský vítěz Světového poháru Sturla Holm Lägreid.
„Byl jsi zpátky. Na vrcholu pódia, na vrcholu nejvyšších hor Norska a na vrcholu života. Čím víc jsi trénoval, tím víc ses usmíval. Byl jsi ztělesněním oddanosti. Odpočívej v pokoji,“ dodal ještě na svém instagramovém účtu Vetle Sjastad Christiansen.
Připomeňme, že Bakken měl za sebou 31 startů ve Světovém poháru, přičemž z toho jen čtyřikrát pocítil chuť triumfu. Jeho největším úspěchem byla jistě sezóna 2021/22, kdy dokázal ovládnout disciplínu hromadného závodu a tím tak obdržel malý křišťálový glóbus. Navíc ho podtrhl závěrečným triumfem před domácím publikem v Oslu. Protože mu poté byla diagnostikována myokaditida, musel si téměř 1000 dní odpočinout od biatlonu. Až v listopadu 2024 se opět vrátil do závodního kolotoče.
Letos nejprve v Östersundu a pak v Annecy díky svými výkony držel 13. příčku průběžného žebříčku Světového poháru s 224 body na kontě. A to i přesto, že závodů v Hochfilzenu se nezúčastnil vůbec. Co se týče jeho posledních závodů v Annecy, tak tam nejprve ve sprintu skončil pátý, v následné stíhačce skončil osmnáctý a v masáku pak skončil na 20. místě.
Libyi zasáhla v úterý večer zpráva o úmrtí náčelníka generálního štábu Mohammeda Alího Ahmeda al-Haddáda. Generál zahynul při havárii soukromého letadla krátce poté, co stroj vzlétl z Ankary. Smrt vlivného velitele potvrdil libyjský premiér Abdul Hamíd Dbeibah, který událost označil za obrovskou ztrátu pro národ i celou armádní instituci.
