Praha hlásí velké problémy v železniční dopravě. Vlaky nabírají zpoždění

Železniční dopravu v Praze ochromily během druhého svátku vánočního velké problémy. Na Hlavním nádraží došlo k poruše, která omezila provoz ve všech směrech. Na odstranění závady se pracuje.
O omezení provozu informovaly České dráhy po půl desáté na síti X. Na Hlavním nádraží došlo k poškození trakčního vedení. Provoz ve směru do Libně, Vysočan a Holešovic byl zprvu zcela zastaven, zatímco ve směru do Vršovic a na Smíchov musel být omezen.
Dopravce kolem desáté hodiny uvedl, že provoz byl obnoven s omezením. "Provoz je výrazně omezen ve směru na Libeň (jezdí se po jedné koleji). Ve směru na Vršovice se jezdí po třech ze čtyř kolejí," sdělila společnost.
Podle informací uvedených na webu ČD se s omezením provozu na Hlavním nádraží počítá až do 13 hodin.
Vlaky , Praha , České Dráhy , hlavní nádraží
Stín, který na Evropu vrhá Rusko, ji přinutil pohlédnout pravdě do očí. Riziko války je po desetiletích klidu opět reálnou hrozbou. Když se minulý měsíc sešla skupina bezpečnostních expertů v britském Whitehallu, aby zhodnotila připravenost Spojeného království a jeho spojenců, výsledek byl podle CNN značně znepokojivý. Shodli se, že Evropa na konflikt, který by mohl přijít v řádu několika let, připravena není.
