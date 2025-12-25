Turecko zadrželo stovku sympatizantů Islámského státu. Chystali teroristické útoky během novoročních oslav

Turecké bezpečnostní složky provedly rozsáhlou operaci proti sympatizantům takzvaného Islámského státu, která vyústila v zadržení 115 osob. Podle prokuratury v Istanbulu tato skupina aktivně připravovala teroristické útoky zaměřené na vánoční a novoroční oslavy.
Cílem úderů měli být především nemuslimští obyvatelé a návštěvníci země. Policie zasahovala současně na více než 120 adresách, kde zajistila nejen střelné zbraně a munici, ale také interní dokumenty organizace.
Zatýkání proběhlo v návaznosti na intenzivní sledování komunikace podezřelých s operativci Islámského státu v zahraničí. Kromě již zadržených osob pátrají úřady po dalších 22 členech sítě, kteří jsou stále na útěku.
Tato akce navazuje na nedávný úspěch turecké rozvědky, které se podařilo dopadnout vysoce postaveného člena skupiny v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, jenž měl plánovat útoky proti civilistům.
Turecko, které sdílí dlouhou hranici se Sýrií, podniká podobné zátahy pravidelně, aby eliminovalo hrozby plynoucí z nestabilního regionu. Současný syrský prezident Ahmed al-Sharaa, který udržuje úzké vazby s Ankarou, přislíbil spolupráci se Západem při vykořeňování zbývajících buněk této teroristické organizace.
Situace v oblasti zůstává napjatá i kvůli nedávným americkým náletům v Sýrii, které byly odpovědí na zabití tří občanů USA.
Dopadení takto velké skupiny těsně před koncem roku podtrhuje trvající nebezpečí, které radikální skupiny v regionu představují. Turecké úřady zdůraznily, že prioritou zůstává ochrana všech obyvatel bez ohledu na vyznání, zejména v období svátků, které přitahují velké množství lidí na veřejná prostranství.
Bezpečnostní opatření v největších městech země zůstávají i po těchto zatčeních na velmi vysoké úrovni.
