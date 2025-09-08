Trest za podíl na smrti Perryho z Přátel padne v prosinci. Žena se přiznala

V případu smrti slavného herce Matthewa Perryho je známá jako "ketaminová královna". Dvaačtyřicetiletá Jasveen Sanghová se podle BBC přiznala k tomu, že prodala drogy, které ve výsledku připravily hvězdu legendárního sitcomu Přátelé o život. Sanghová je obviněna z celkem pěti trestných činů.
Stání, na kterém se rozhodne o výši jejího trestu, je naplánováno na 10. prosince do soudní síně v kalifornském Los Angeles. Sanghová původně odmítala přiznat vinu, ale v srpnu otočila. Stalo se tak jen několik týdnů před zahájením procesu.
Takzvaná ketaminová královna je jednou z pětici osob, které podle vyšetřovatelů dodávaly Perrymu ketamin, přičemž jim šlo především o vlastní zisk. Jsou mezi nimi také lékaři nebo hercův asistent.
Perry, jedna z hvězd kultovního amerického sitcomu Přátelé, byl předloni v říjnu nalezen mrtvý ve vířivce. Pitva odhalila vysokou koncentraci ketaminu, který se užívá proti depresi či úzkostem, v jeho krvi a stanovila ji jako příčinu smrti slavného herce.
Perryho velká herecká kariéra začala v druhé půlce 80. let. Průlom nastal s kultovním seriálem Přátelé, který se vysílal mezi lety 1994 až 2004. Konkrétně ztvárnil Chandlera Binga, který proslul především svými sarkastickými poznámkami. Některé hlášky tak zlidověly. K dalším úspěšným počinům patří například film Můj soused zabiják, ve kterém si zahrál s legendárním akčním hercem Brucem Willisem.
