V neděli startuje nový jízdní řád. České dráhy nabídnou ještě více komfortních vlaků

Více moderních bezbariérových vlaků a nová spojení po Česku i do zahraničí. To přinese cestujícím Českých drah nový jízdní řád pro rok 2026, který začíná platit už zítra, tedy v neděli 14. prosince.
V jízdním řádu 2026 vypraví České dráhy celkem 8 723 různých vlaků. Denně to bude v průměru 6 552 spojů. Během jízdního řádu ujedou tyto vlaky skoro 119 milionů kilometrů, což je každý den zhruba 327 tisíc kilometrů. To je, jako by každý den vlaky Českých drah objely Zemi osmkrát po rovníku.
"České dráhy i v nadcházejícím roce potvrzují pozici nejvýznamnějšího a nejmodernějšího českého železničního dopravce. Dále omladíme náš vozový park a nabídneme cestujícím, kteří se rozhodnou jet s námi, ještě lepší služby. Osmdesát pět procent námi vypravovaných spojů bude bezbariérových, o stovky se zvýší počty spojů s palubním Wi-Fi internetem, zásuvkami na palubě, vyšší bude také počet dálkových vlaků s jídelními vozy," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
"Počínaje nedělí rozjíždíme i dvě nové linky do zahraničí. Z Prahy nově dojedete přímo bez přestupu až na jih Rakouska do Klagenfurtu a Villachu, novinkou je i přímé noční spojení do polského Přemyšlu na hranicích s Ukrajinou. Více spojů pak vypravíme i na tuzemských trasách, například na stále oblíbenější relaci Praha – České Budějovice přidáváme dva Jižní expresy," dodal.
České dráhy také od 14. prosince zvyšují odškodnění cestujícím za snížený komfort nebo chybějící službu ve vlaku. Odškodnění za nedodržení standardů kvality při přepravě se zvyšuje z dosavadních 30 Kč nově na 70 Kč, tedy více než na dvojnásobek.
Nově se zavádí dvě skupiny odškodnění – odškodnění za diskomfort, které zahrnuje nefunkční Wi-Fi, nedodržení teplotní pohody nebo chybějící zásuvky a je možné ho získat jen v dálkové dopravě, a odškodnění za nezařazení vozu 1. třídy, které se poskytuje v dálkové i regionální dopravě. Odškodění za zpoždění zůstává beze změn.
Související
Tragédie na Hané. Vlak se střetl s osobním autem, žena nepřežila
Policie zahájila trestní řízení kvůli vlakové nehodě. Kupka naznačil, kdo pochybil
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 39 minutami
Mnozí Ukrajinci jsou po dalším ruském útoku bez vody a elektřiny
před 1 hodinou
V neděli startuje nový jízdní řád. České dráhy nabídnou ještě více komfortních vlaků
před 2 hodinami
Kupka tepe Babiše, který nechce dát Ukrajincům už ani korunu
před 3 hodinami
Kmoníček má nahradit Pojara. Babiš oslovil i dalšího člověka
před 3 hodinami
Slavia hrála v Londýně sympaticky, kvalita soupeře ale byla jinde. Tottenham vyhrál 3:0
před 4 hodinami
Přes deset událostí. Na západě Čech se zase otřásá země
před 5 hodinami
Turek je stále kandidátem na ministra, tvrdí Motoristé
před 6 hodinami
Česko za Babiše nehodlá financovat Ukrajinu. Nebudeme tam dávat peníze, řekl
před 6 hodinami
Válku na Ukrajině lze vyřešit, ale ne rychle. Důkazem je příběh Německa po první světové válce
před 8 hodinami
Konečná přežila volební debakl. Komunisté nic měnit nebudou
před 9 hodinami
Trumpa znovu ukázali na fotkách s Epsteinem. Hoax, obořil se Bílý dům na Demokraty
před 10 hodinami
Další člen Babišovy vlády doplatil na zákon střetu zájmů
před 11 hodinami
Dlouhá historie vánočního koření. Sloužilo i jako lék
před 11 hodinami
Česko na prahu epidemie chřipky. Do vývoje se může promítnout nový subtyp infekce
před 12 hodinami
Tragédie v pražské ZOO. Populární orangutan Kawi nešťastně zahynul
před 13 hodinami
Policie hledá dvanáctiletého Marka. Už ve čtvrtek nedorazil do školy
před 14 hodinami
Počasí se příští týden výrazně ochladí. Během dne bude i mrznout
včera
Nezvládli krize, inklinují k neonacismu a chtějí Česko odklonit od Západu. Vžene nás nová vláda do náručí Kremlu?
včera
EU zmrazila ruská aktiva natrvalo, aby obešla veto Maďarska a Slovenska ohledně pomoci Ukrajině
včera
Machadové pomohla utéct americká armáda. Z Venezuely se dostala v přestrojení
Opoziční venezuelská vůdkyně Maria Corina Machadová, nositelka Nobelovy ceny za mír, podnikla odvážnou třídenní cestu v přestrojení, aby dorazila na ceremonii do Norska. S pomocí paruky a převleku se jí podařilo proklouznout přes 10 vojenských kontrolních stanovišť ve Venezuele. Po moři přeplula Karibské moře v rybářské lodi, odkud byla následně eskortována do Osla letadlem zajištěným americkou stranou.
Zdroj: Libor Novák