V neděli startuje nový jízdní řád. České dráhy nabídnou ještě více komfortních vlaků

Jan Hrabě

13. prosince 2025 20:32

Vlaky
Vlaky Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Více moderních bezbariérových vlaků a nová spojení po Česku i do zahraničí. To přinese cestujícím Českých drah nový jízdní řád pro rok 2026, který začíná platit už zítra, tedy v neděli 14. prosince. 

V jízdním řádu 2026 vypraví České dráhy celkem 8 723 různých vlaků. Denně to bude v průměru 6 552 spojů. Během jízdního řádu ujedou tyto vlaky skoro 119 milionů kilometrů, což je každý den zhruba 327 tisíc kilometrů. To je, jako by každý den vlaky Českých drah objely Zemi osmkrát po rovníku.   

"České dráhy i v nadcházejícím roce potvrzují pozici nejvýznamnějšího a nejmodernějšího českého železničního dopravce. Dále omladíme náš vozový park a nabídneme cestujícím, kteří se rozhodnou jet s námi, ještě lepší služby. Osmdesát pět procent námi vypravovaných spojů bude bezbariérových, o stovky se zvýší počty spojů s palubním Wi-Fi internetem, zásuvkami na palubě, vyšší bude také počet dálkových vlaků s jídelními vozy," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

"Počínaje nedělí rozjíždíme i dvě nové linky do zahraničí. Z Prahy nově dojedete přímo bez přestupu až na jih Rakouska do Klagenfurtu a Villachu, novinkou je i přímé noční spojení do polského Přemyšlu na hranicích s Ukrajinou. Více spojů pak vypravíme i na tuzemských trasách, například na stále oblíbenější relaci Praha – České Budějovice přidáváme dva Jižní expresy," dodal. 

České dráhy také od 14. prosince zvyšují odškodnění cestujícím za snížený komfort nebo chybějící službu ve vlaku. Odškodnění za nedodržení standardů kvality při přepravě se zvyšuje z dosavadních 30 Kč nově na 70 Kč, tedy více než na dvojnásobek.

Nově se zavádí dvě skupiny odškodnění – odškodnění za diskomfort, které zahrnuje nefunkční Wi-Fi, nedodržení teplotní pohody nebo chybějící zásuvky a je možné ho získat jen v dálkové dopravě, a odškodnění za nezařazení vozu 1. třídy, které se poskytuje v dálkové i regionální dopravě. Odškodění za zpoždění zůstává beze změn.  

8. prosince 2025 21:58

Metro bude opět stavět i na Pankráci. Stanice se otevře před svátky

Vlaky České Dráhy

Aktualizováno před 39 minutami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Mnozí Ukrajinci jsou po dalším ruském útoku bez vody a elektřiny

Ukrajina čelila na začátku druhého prosincového víkendu dalšímu ruskému útoku ze vzduchu. Drony a rakety způsobily zranění několika lidí a zastavení dodávek energií na mnoha místech. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je zřejmé, že Moskvě nejde o ukončení války. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Martin Kupka

Kupka tepe Babiše, který nechce dát Ukrajincům už ani korunu

Čeští političtí konkurenti i zahraniční média už reagují na slova nově jmenovaného premiéra Andreje Babiše (ANO), který dal najevo, že Česko pod jeho vedením nehodlá financovat Ukrajinu. Podle Martina Kupky (ODS) půjde o zjevný obrat v české zahraniční politice, který bude proti národním bezpečnostním zájmům.

před 3 hodinami

Český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček předal prezidentu Donaldu Trumpovi pověřovací listiny (24. dubna 2017), foto: Účet Hynka Kmoníčka

Kmoníček má nahradit Pojara. Babiš oslovil i dalšího člověka

Česko se až v pondělí dočká kompletní nové vlády, ačkoliv Andrej Babiš (ANO) byl jmenován premiérem už v úterý. Jednotliví ministři ale budou uvedeni do úřadů až na začátku příštího týdne. Obsazení některých důležitých pozic ale zůstává nejasné. 

před 3 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie.

Slavia hrála v Londýně sympaticky, kvalita soupeře ale byla jinde. Tottenham vyhrál 3:0

Ani na pátý pokus se fotbalistům pražské Slavie nepodařilo skórovat v rámci probíhajícího ročníku Ligy mistrů. Nutno však přiznat, že tentokrát proti svěřencům kouče Jindřicha Trpišovského stál další z velice kvalitních soupeřů, londýnský Tottenham. Přestože se Pražané se svým věhlasným soupeřem snažili držet dlouho krok, nakonec postupem času ukázaná platila a nejen díky větší kvalitě v zakončení, ale i kvůli zbytečným slávistickým faulům ve své šestnáctce nakonec Slavia odjíždí z britských ostrovů s porážkou 0:3.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Filip Turek

Turek je stále kandidátem na ministra, tvrdí Motoristé

Motoristé i nadále počítají s vládním angažmá poslance Filipa Turka. Potvrdil to jeho kolega Boris Šťastný v sobotním vysílání televize Nova. Strana s Turkem počítá do čela ministerstva životního prostředí, v pondělí ale k jeho jmenování členem vlády nedojde. 

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Válka na Ukrajině od dvojice fotografů.

Válku na Ukrajině lze vyřešit, ale ne rychle. Důkazem je příběh Německa po první světové válce

Historie varuje, že složité konflikty nelze ukončit rychlými ujednáními ani diktátem silnějšího. Stejně jako po první světové válce vedla touha po jednostranném řešení k dalšímu, ničivějšímu střetu, i dnešní válka na Ukrajině ukazuje, jak nebezpečné jsou ambice velmocí a selhání diplomacie. Ukrajina, usilující o svobodný rozvoj, se stala obětí opakujících se dějinných vzorců, které svět stále nedokáže překonat.

před 8 hodinami

Kateřina Konečná

Konečná přežila volební debakl. Komunisté nic měnit nebudou

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) bude i nadále předsedkyní tuzemské komunistické strany, kterou upozadila v říjnových sněmovních volbách, kdy neúspěšně kandidovala za hnutí Stačilo. Na mimořádném stranickém sjezdu k žádné změně v nejvyšším vedení nedojde. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Boris Šťastný

Další člen Babišovy vlády doplatil na zákon střetu zájmů

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) nebude jediným členem vládního kabinetu, který se musel podřídit zákonu o střetu zájmů. Poslanec Boris Šťastný (Motoristé), jenž se stane ministrem sportu, prevence a zdraví, v pátek oznámil, že přerušuje živnost. 

před 11 hodinami

Vánoce, ilustrační fotografie.

Dlouhá historie vánočního koření. Sloužilo i jako lék

Advent se dnes nese ve znamení pečení cukroví, svařeného vína a punče, a tedy i vůně skořice, hřebíčku, badyánu nebo třeba vanilky. Vánoční koření má dlouhou a zajímavou historii. Zatímco dnes nám provoní a dochutí sváteční okamžiky, dříve sloužilo třeba jako lék.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 14 hodinami

včera

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)

Nezvládli krize, inklinují k neonacismu a chtějí Česko odklonit od Západu. Vžene nás nová vláda do náručí Kremlu?

Do vlády vstupují lidé, kteří v minulosti selhávali při zvládání krizí a opakují vzorce řízení, jež zemi oslabovaly ve chvílích největší potřeby. Kabinet zároveň doplňují politici s vazbami na osoby inklinující k neonacismu, což ohrožuje samotné hodnotové základy státu. Účast expertů bez exekutivních zkušeností pak posiluje riziko odklonu od evropské orientace a erozi institucí právního státu.

včera

včera

Machadové pomohla utéct americká armáda. Z Venezuely se dostala v přestrojení

Opoziční venezuelská vůdkyně Maria Corina Machadová, nositelka Nobelovy ceny za mír, podnikla odvážnou třídenní cestu v přestrojení, aby dorazila na ceremonii do Norska. S pomocí paruky a převleku se jí podařilo proklouznout přes 10 vojenských kontrolních stanovišť ve Venezuele. Po moři přeplula Karibské moře v rybářské lodi, odkud byla následně eskortována do Osla letadlem zajištěným americkou stranou.

Zdroj: Libor Novák

