Pokud začnete do protestujících střílet, jsme v pohotovosti, pohrozil Trump Íránu

Libor Novák

2. ledna 2026 12:07

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Situace v Íránu se vyostřuje a do dění se ostře vložil americký prezident Donald Trump. Ten prostřednictvím své sociální sítě Truth Social varoval íránský režim, že Spojené státy nebudou nečinně přihlížet násilnému potlačování protivládních demonstrací. Trump prohlásil, že pokud Írán začne do pokojných protestujících střílet, což označil za tamní zvyk, USA jim „přijdou na pomoc“. Zdůraznil, že americké síly jsou v plné pohotovosti.

Vlna nepokojů zachvátila několik íránských provincií během posledního týdne. Protesty vyvolal drastický propad íránské měny a neúnosná ekonomická situace. Do ulic vyšli nejen studenti, ale také obchodníci z tradičních bazarů, kteří skandují protirežimní hesla. Jedná se o největší projevy odporu od celonárodního povstání v roce 2022, které následovalo po smrti Mahsy Amíníové.

Střety s bezpečnostními složkami si již vyžádaly první oběti. Ve městě Azna v západní provincii Lorestán zemřeli nejméně tři lidé a dalších 17 bylo zraněno poté, co demonstranti zaútočili na policejní stanici. Státní agentura Fars uvedla, že dav házel kameny a zapaloval auta. Další mrtví jsou hlášeni z okresu Lordegán na jihozápadě země, kde demonstranti útočili na vládní budovy a banky.

Teherán na Trumpova slova reagoval okamžitým varováním. Tajemník íránské bezpečnostní rady Alí Larídžání uvedl, že jakékoli americké vměšování vyvolá chaos v celém regionu a povede ke zničení amerických zájmů. Poradce nejvyššího duchovního Alí Šamchání pak označil národní bezpečnost za „červenou linii“ a pohrozil, že každá intervenční ruka, která se k Íránu přiblíží, bude „uťata“.

Režim nasadil k potlačení nepokojů milice Basídž, což vedlo k dalšímu násilí. V Kuhdaštu byl zabit jeden člen těchto polovojenských jednotek a třináct dalších utrpělo zranění. Úřady již zahájily vlnu zatýkání; jen v Kuhdaštu a Malardu bylo zadrženo přes 50 osob za „narušování veřejného pořádku“. Oficiální místa tvrdí, že protesty zneužívají ozbrojení výtržníci, pro což však zatím nepředložila důkazy.

Americké ministerstvo zahraničí vyjádřilo hluboké znepokojení nad zprávami o zastrašování a násilí vůči občanům. Ve svém prohlášení v perštině uvedlo, že Íránci jsou v požadavku na respektování svých hlasů a práv jednotní. I když jsou protesty zatím rozsahem omezené, představují pro slábnoucí íránské vedení vážnou výzvu, neboť obyvatelstvo se stále odvážněji dožaduje osobních svobod.

před 3 hodinami

Trump si ředí krev. Užívá výrazně vyšší dávky léků, než mu stanovili lékaři

Související

Írán, ilustrační foto

Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky

Írán je ochoten obnovit jednání o jaderném programu se Spojenými státy americkými, ovšem pouze za předpokladu, že budou vedena s respektem. Zároveň trvá na tom, že neustoupí od pozice, kterou zastával před útokem USA a Izraele v červnu. Tuto informaci potvrdil v úterý vysoký íránský představitel pro CNN.

Více souvisejících

Írán Donald Trump

Aktuálně se děje

před 11 minutami

Prezident Trump

Pokud začnete do protestujících střílet, jsme v pohotovosti, pohrozil Trump Íránu

Situace v Íránu se vyostřuje a do dění se ostře vložil americký prezident Donald Trump. Ten prostřednictvím své sociální sítě Truth Social varoval íránský režim, že Spojené státy nebudou nečinně přihlížet násilnému potlačování protivládních demonstrací. Trump prohlásil, že pokud Írán začne do pokojných protestujících střílet, což označil za tamní zvyk, USA jim „přijdou na pomoc“. Zdůraznil, že americké síly jsou v plné pohotovosti.

před 1 hodinou

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ukrajinský dronový útok v Rusku údajně zabil desítky lidí. Kyjev to popírá

První den roku 2026 přinesl tragické zprávy z okupované části Chersonské oblasti. Podle ruských úřadů zasáhl ukrajinský dronový útok hotel a kavárnu v letovisku Chorly na pobřeží Černého moře, kde právě probíhaly novoroční oslavy. Incident si podle Moskvy vyžádal nejméně 24 mrtvých, včetně jednoho dítěte, a dalších více než 50 zraněných.

před 2 hodinami

Kyjev

Ukrajinci nacházejí způsoby, jak se vyrovnat s výpadky proudu kvůli ruským útokům

Ukrajina prožívá začátek roku 2026 v temnotě a mrazu, přesto její obyvatelé odmítají nechat svůj život zastavit. Ruské útoky na energetickou soustavu se v posledních týdnech zintenzivnily a cílí na to, co prezident Volodymyr Zelenskyj označuje za snahu vyvolat chaos a psychologický nátlak. Jen v prosinci 2025 zažil Kyjev průměrné denní výpadky trvající téměř deset hodin, přičemž po masivních útocích z konce roku zůstala téměř polovina města bez vytápění.

před 3 hodinami

Prezident Trump

Trump si ředí krev. Užívá výrazně vyšší dávky léků, než mu stanovili lékaři

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro The Wall Street Journal otevřeně promluvil o svém zdravotním stavu. Přiznal v něm, že vědomě ignoruje doporučení svých lékařů ohledně užívání aspirinu. Devětasedmdesátiletý politik uvedl, že denně bere vyšší dávku, než mu odborníci radí, což dává do souvislosti s viditelnými modřinami na svých rukou.

před 5 hodinami

včera

včera

Tomáš Plekanec

Dvě extraligové rezignace trenérů. Do nového roku vstupují s novými kouči Třinec a Kladno

Než se stihl s námi všemi rozloučit rok 2025, stihli naopak hned dva extraligové kluby sáhnout ke změnám na lavičkách. Zatímco jedna z nich byla nečekaná, o druhé už se spekulovalo delší dobu. Ta nečekaná přišla z Třince, který v době, kdy moravskoslezský celek atakuje nejvyšší příčky extraligové tabulky, opouští úspěšný stratég Zdeněk Moták. Druhá změna je z kategorie očekávaných, neboť se jedná o konec Davida Čermáka na lavičce Kladna. To se už delší dobu trápí a neustále se tak předposlednímu celku ztenčuje náskok před posledním Litvínovem.

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Petr Pavel

Pavel popřál Babišově vládě úspěch, ale také ji varoval

Prezident Petr Pavel v novoročním projevu popřál vládě premiéra Andreje Babiš (ANO), aby byla úspěšná. Zároveň současný kabinet upozornil, že ho bude pozorovat, aby nedošlo k ohrožení demokracie v Česku. Hlava státu se jinak v televizním vysílání k politice moc nevyjadřovala. 

včera

včera

Pavel Nečas

Zemřel známý herec Pavel Nečas

Česko zasáhla hned na Nový rok první smutná zpráva roku 2026. Na Silvestra ve věku 59 let zemřel známý divadelní, televizní a filmový herec či moderátor Pavel Nečas. 

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Policie zhodnotila Silvestra v Česku. Dva lidé utrpěli těžká zranění

Česko má za sebou v očích policistů průměrnou silvestrovskou noc, která se výrazně nelišila oproti předchozím rokům. Lidé si stěžovali na rušení nočního klidu či používání pyrotechniky. Došlo ale nejméně ke dvěma incidentům, které si vyžádaly vážná zranění zúčastněných osob. 

včera

Zelenskyj v novoroční řeči mluvil o mírové dohodě. Putin věří v ruský triumf

Válka na Ukrajině, která vypukla na konci února 2022, se již protáhla až do roku 2026. Lídři obou stran konfliktu přednesli své novoroční projevy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že mírová dohoda je téměř hotová. Ruský protějšek Vladimir Putin podle svých slov věří ve vítězství Moskvy. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy