Pokud začnete do protestujících střílet, jsme v pohotovosti, pohrozil Trump Íránu

Situace v Íránu se vyostřuje a do dění se ostře vložil americký prezident Donald Trump. Ten prostřednictvím své sociální sítě Truth Social varoval íránský režim, že Spojené státy nebudou nečinně přihlížet násilnému potlačování protivládních demonstrací. Trump prohlásil, že pokud Írán začne do pokojných protestujících střílet, což označil za tamní zvyk, USA jim „přijdou na pomoc“. Zdůraznil, že americké síly jsou v plné pohotovosti.
Vlna nepokojů zachvátila několik íránských provincií během posledního týdne. Protesty vyvolal drastický propad íránské měny a neúnosná ekonomická situace. Do ulic vyšli nejen studenti, ale také obchodníci z tradičních bazarů, kteří skandují protirežimní hesla. Jedná se o největší projevy odporu od celonárodního povstání v roce 2022, které následovalo po smrti Mahsy Amíníové.
Střety s bezpečnostními složkami si již vyžádaly první oběti. Ve městě Azna v západní provincii Lorestán zemřeli nejméně tři lidé a dalších 17 bylo zraněno poté, co demonstranti zaútočili na policejní stanici. Státní agentura Fars uvedla, že dav házel kameny a zapaloval auta. Další mrtví jsou hlášeni z okresu Lordegán na jihozápadě země, kde demonstranti útočili na vládní budovy a banky.
Teherán na Trumpova slova reagoval okamžitým varováním. Tajemník íránské bezpečnostní rady Alí Larídžání uvedl, že jakékoli americké vměšování vyvolá chaos v celém regionu a povede ke zničení amerických zájmů. Poradce nejvyššího duchovního Alí Šamchání pak označil národní bezpečnost za „červenou linii“ a pohrozil, že každá intervenční ruka, která se k Íránu přiblíží, bude „uťata“.
Režim nasadil k potlačení nepokojů milice Basídž, což vedlo k dalšímu násilí. V Kuhdaštu byl zabit jeden člen těchto polovojenských jednotek a třináct dalších utrpělo zranění. Úřady již zahájily vlnu zatýkání; jen v Kuhdaštu a Malardu bylo zadrženo přes 50 osob za „narušování veřejného pořádku“. Oficiální místa tvrdí, že protesty zneužívají ozbrojení výtržníci, pro což však zatím nepředložila důkazy.
Americké ministerstvo zahraničí vyjádřilo hluboké znepokojení nad zprávami o zastrašování a násilí vůči občanům. Ve svém prohlášení v perštině uvedlo, že Íránci jsou v požadavku na respektování svých hlasů a práv jednotní. I když jsou protesty zatím rozsahem omezené, představují pro slábnoucí íránské vedení vážnou výzvu, neboť obyvatelstvo se stále odvážněji dožaduje osobních svobod.
