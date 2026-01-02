Muž útočil sečnou zbraní v obchodním centru v Hradci Králové. Zranil několik lidí

Libor Novák

2. ledna 2026 19:19

Policie ČR, ilustrační foto
Policie ČR, ilustrační foto Foto: Roman Veselý / INCORP images

V královéhradeckém nákupním centru Futurum došlo v podvečer k dramatickému incidentu. Krátce po 17. hodině tam útočník sečnou zbraní napadl návštěvníky, přičemž zranil celkem tři osoby. Policie ihned zahájila rozsáhlou bezpečnostní operaci, během níž bylo celé obchodní centrum evakuováno.

Podle informací zdravotnické záchranné služby vyjelo na místo devět posádek. Záchranáři ošetřili muže se zraněním trupu a horní končetiny a ženu s lehkým řezným poraněním ucha. Oba zranění byli následně transportováni do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Třetí osoba utrpěla zranění lehčího charakteru.

Policisté útočníka dopadli krátce po činu, a to přímo v areálu hradecké fakultní nemocnice. Veřejnost byla ujištěna, že pachatel je v rukou zákona a žádné další nebezpečí již nehrozí. Policie zároveň apelovala na uživatele sociálních sítí, aby nešířili nepodložené spekulace a vyčkali na oficiální závěry vyšetřování.

V okolí obchodního centra Futurum stále probíhají procesní úkony. Kriminalisté na místě zajišťují stopy, vyhodnocují důkazy a vyslýchají svědky incidentu. Policisté pomocí megafonů koordinují lidi před budovou a podávají instrukce majitelům zaparkovaných vozidel, kteří se zatím nemohou ke svým autům vrátit.

Motiv útočníka a přesné okolnosti celého napadení jsou v tuto chvíli předmětem dalšího šetření. Policie slíbila, že po ukončení evakuace a prvotních úkonů poskytne další podrobnosti. V nákupním centru i v nemocnici stále platí zvýšená bezpečnostní opatření a návštěvníci by se měli řídit pokyny hlídek.

