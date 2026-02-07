Pokus o vraždu v Jaroměři. Roli sehrály drogy, zjistili kriminalisté

Policie obvinila staršího z mužů, kteří se zúčastnili středečního konfliktu v Jaroměři, z pokusu o vraždu. Kriminalisté také zjistili, že v případu sehrály zásadní roli drogy. Napadený muž je momentálně ve stabilizovaném stavu.
"Královéhradečtí kriminalisté obvinili čtyřiačtyřicetiletého muže z pokusu vraždy. Test u něj potvrdil přítomnost drog, které zřejmě sehrály zásadní roli v celém případu," napsala policie v pátek na sociální síti X.
Strážci zákona zmínili, že během vyšetřování prověřují i další protiprávní jednání. "Zraněný osmadvacetiletý muž je stabilizovaný," dodali.
K incidentu došlo ve středu večer v jednom z bytů v Jaroměři. "Podle dosud zjištěných skutečností měl mladší muž vniknout do bytu staršího muže a jeho družky. Mezi oběma aktéry následně došlo ke slovní rozepři, která přerostla ve fyzický konflikt," uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Čtyřiačtyřicetiletý muž měl při následné potyčce napadnout mladšího muže kuchyňským nožem a způsobit mu tři bodnořezná poranění na zádech. Zraněný z místa utekl a později byl přijat v královéhradecké fakultní nemocnici. Policisté zadrželi druhého aktéra konfliktu.
Zdroj: David Holub