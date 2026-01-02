ISS končí. Startuje závod o novou vesmírnou stanici

Libor Novák

2. ledna 2026 16:41

ISS (Mezinárodní vesmírná stanice)
ISS (Mezinárodní vesmírná stanice) Foto: ESA

Budoucnost lidské přítomnosti na oběžné dráze se začíná rýsovat v dílnách soukromých společností. S blížícím se koncem životnosti Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) soupeří o její nástupnictví několik ambiciózních projektů. Mezi hlavní favority patří stanice Starlab a Axiom, které sází na odlišné strategie, jak udržet lidstvo ve vesmíru i po roce 2030.

Za projektem Starlab stojí konsorcium vesmírných gigantů, jako jsou Voyager Space, Airbus, Mitsubishi Corp či MDA Space. Jde o týmy složené z veteránů, kteří se přímo podíleli na stavbě ISS. Podle šéfa projektu Dylana Smithe se však Starlab od svého předchůdce zásadně liší v samotném konceptu.

ISS se podle Smithe vyvíjela za pochodu a vědecké zázemí se do ní „vlepovalo“ až dodatečně. Starlab-1 je naproti tomu od prvního nákresu konstruován primárně jako špičková laboratoř.

Pro společnost představuje stanice v podstatě „vesmírnou nemovitost“, kterou budou pronajímat zákazníkům pro komerční výzkum. Smith zároveň odmítá závody o to, kdo bude na orbitě první. Klíčová je pro něj spolehlivost a funkčnost systémů, které mají prověřené dekádami zkušeností.

Zatímco Starlab staví na zelené louce, společnost Axiom Space zvolila cestu evoluce. Je jedinou firmou, která získala povolení připojovat své moduly přímo k současné ISS. Jejich plán je fascinující: postupně k ISS připojí čtyři moduly, které se v okamžiku zániku staré stanice jednoduše odpojí a vytvoří samostatně fungující komplex.

Tento přístup nabízí kritické řešení pro záchranu vědeckého vybavení a technologií, které se na ISS hromadily desítky let. Namísto toho, aby drahé přístroje shořely v atmosféře nebo skončily na dně Tichého oceánu, budou jednoduše přemístěny do nové stanice. Axiom k tomu vyvinul i speciální nákladní poklopy, kterými projdou i rozměrné vědecké aparatury bez nutnosti jejich rozebírání.

Oba projekty se shodují v jednom – éra, kdy byly vesmírné stanice výhradně státní záležitostí, končí. Nastupuje věk komerčního využití nízké oběžné dráhy, kde bude věda a byznys tvořit nerozlučnou dvojici.

