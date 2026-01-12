Rozhodnuto. Posádka ISS se poprvé v historii kvůli zdravotním problémům vrací na Zemi

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) přistoupil k bezprecedentnímu kroku. Čtyřčlenná posádka mise Crew-11 se z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) vrátí na Zemi o více než měsíc dříve, než bylo původně v plánu. Důvodem je nespecifikovaný zdravotní problém jednoho z členů týmu, jehož identitu úřad z důvodu ochrany soukromí tají. Jde o historicky první případ, kdy NASA zkrátila pobyt na ISS z lékařských důvodů.
Rozhodnutí o předčasném návratu oznámil administrátor NASA Jared Isaacman s tím, že zdraví a bezpečnost astronautů jsou absolutní prioritou. Přestože je stav dotyčného stabilizovaný a nevyžaduje okamžitou nouzovou evakuaci, odborníci se shodli, že kompletní vyšetření a následná péče musí proběhnout v pozemských podmínkách. Vybavení na oběžné dráze je sice na vysoké úrovni, ale zdaleka nedosahuje možností moderních nemocnic na Zemi.
Prvním varovným signálem bylo náhlé zrušení plánovaného výstupu do otevřeného vesmíru, kterého se měli zúčastnit Mike Fincke a Zena Cardmanová. Krátce poté začal pozemní tým připravovat odlet lodi Crew Dragon Endeavour. Ta by se měla od stanice odpojit již tuto středu a následně přistát v Tichém oceánu poblíž kalifornského pobřeží. Celá čtveřice, kterou kromě Američanů tvoří i Japonec Kimija Jui a Rus Oleg Platonov, dorazí domů společně.
Předčasný návrat mise Crew-11 vytvoří na stanici dočasný personální podtlak. Na palubě zůstane pouze tříčlenná posádka, v níž je jediným zástupcem NASA Chris Williams. Aby se provoz orbitální laboratoře vrátil do normálu, snaží se úřad ve spolupráci se společností SpaceX urychlit start následné mise Crew-12. Ta měla původně odstartovat až v polovině února, nyní se však hledají cesty, jak termín posunout na co nejbližší datum.
I když jsou astronauti před cestou do vesmíru podrobováni nejpřísnějším lékařským testům, pobyt v mikrogravitaci představuje pro lidské tělo extrémní zátěž. Dochází k přesunům tělních tekutin, úbytku kostní hmoty a změnám v kardiovaskulárním systému. V minulosti se již objevily případy nebezpečných krevních sraženin nebo jiných potíží, které se projevily až v průběhu dlouhodobých misí.
