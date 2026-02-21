Curleři zakončili olympiádu výhrou nad Švédy, sdruženáři osmí. Hokejistky si rozdělily medaile

I když to zprvu vypadalo, že se český mužský curlingový tým jen tak výhry na svých premiérových Zimních olympijských hrách nezíská, poslední tři utkání zvládl tým skipa Lukáše Klímy s bravurou. Po Německu a Číně zvládl vyhrát i potřetí v řadě ve svém závěrečném vystoupení na této olympiádě a to proti Švédsku. Navíc se jednalo asi o nejlepší český výkon, neboť už od samého začátku směřovali Češi k jasnému vítězství 10:4. Mezi sdruženáři se svého třetího zlata z těchto Her dočkal Nor Jens Luraas Oftebro, když po dvou individuálních závodech se středním i velkým můstkem ovládl i sprint dvojic se svým kolegou Andreasem Skoglundem. Česká dvojice Jan Vytrval-Jiří Konvalinka pak skončila osmá. Skončil také hokejový turnaj žen, který ovládly Američanky, když vyhrály v prodloužení 2:1 nad Kanaďankami, bronz pak putuje zásluhou hokejistek do Švýcarska. Své historicky první olympijské vítěze pak poznal i skialpinismus, kde se však neztratil ani Rus pod neutrální vlajkou. Dosavadní ruskou olympijskou dominanci naopak v krasobruslařských volných jízdách žen ukončila Američanka Alisa Liuová.
Závěrečný duel českého mužského curlingového týmu, jenž byl na programu v rámci třináctého čtvrtečního soutěžního dne, začal opatrně. Na Švédech bylo od začátku vidět, jak nechtějí aby český soupeř odskočil na více než jednobodový náskok, což se jim tehdy i dařilo. Druhý end se o postaral ze švédského pohledu o vyrovnání stavu, ve třetím endu už ale Švédům jejich původní plán nevyšel. To Klíma totiž poslal takové dva kameny do cílových kruhů, které znamenaly dva body pro Čechy a tudíž vedení 3:1. Pak už se švédská hra začala sypat, jelikož následně nedokázali využít svou výhodu posledního kamene, kdy nezvládli svůj klíčový hod a bylo z toho odskočení Čechů do vedení 5:1. Před pauzou sice Švédové snížili, ale získali jen jeden další bod na svém kontě navíc navzdory jejich další výhody hammeru.
Oproti utkání s Německem se Čechům proti Švédům nepodařil vstup do druhé poloviny zápasu, protože ani Klímovi se v tomto zápase – konkrétně ke konci šestého endu – nepodařilo využít výhodu posledního kamene a Seveřané tak přišli ke dvěma bodům prakticky jako slepý k houslím. Vedení Čechů tak v tu ránu bylo pouze jednobodové. Klíma ale všechno vynahradil v následujícím sedmém endu vydařeným tzv. double takeoutem, tedy vyřazením hned dvou soupeřových kamenů z cílových kruhů. Český tým se tím tak tehdy dostal zpátky do klidu, za stavu 10:4 bylo utkání nakonec ukončeno v desátém endu.
Norská dominance sdruženářů pokračoval i ve sprintu dvojic, Češi zapsali svůj nejlepší výsledek
V rámci olympijského sdruženářského programu se poprvé uskutečnila soutěž týmových dvojic ve sprintu, čímž se tak nahradila dosavadní čtyřčlenná týmový soutěž. Závodu se ve čtvrtek účastnilo celkem 14 dvojic a po úvodní části, tedy po skocích na velkém můstku, které závodníci absolvovali za hustého sněžení, to ještě nevypadalo na to, že by to byli Norové, kteří by mohli opět v Predazzu triumfovat. Po skocích totiž průběžně vedli Němci Vinzenz Geiger-Johannes Rydzek, až o třináct sekund za nimi byli Norové Oftebro-Skoglund, třetí tehdy byli Japonci Akito Watabe-Rjota Jamamoto ztrácející 21 sekund. Rakušané Stefan Rettenegger a Johannes Lamparter pak byli až pátí. O tři místa za nimi figurovali Češi Vytrval-Konvalinka, přičemž Konvalinka tentokrát skončil ke 119 metrům, o osm metrů méně pak skočil Vytrval a dohromady to tak dalo Čechům 198,9 bodu, což stačilo na průběžné osmé místo.
O konečném pořadí rozhodl až běh 2x7,5 kilometru dlouhý, přičemž každý z jednotlivé dvojice měl během těchto patnácti kilometrů na starosti střídavě svých pět okruhů. Před posledním úsekem bylo jasné, že si to o cenné kovy rozdají mezi sebou Norové, Rakušané a Finové, zatímco Němci opět na těchto Hrách ostrouhají. V boji o zlato či stříbro pak ostrouhali i Rakušané poté, co Rettenegger spadl a Lamparterovi tak nezbývalo než pro rakouský tým získat bronz. Ve finiši o nejcennější medaili pak přespurtoval Oftebro Fina Hirvonena, čtvrtí dojeli domácí Italové, kteří po skocích byli až jedenáctí.
Čeští sdruženáři skončili na slušném osmém místě. I tak ale měli pocit, že jsou schopni zajet lépe. „Osmé místo byl horní limit, co jsme chtěli urvat. Nemůžeme být zklamaní, ale cítíme, že máme daleko na víc,“ nechal se slyšet po závodě Konvalinka, jenž se také vrátil ke klimatickým podmínkám. „Z posledního kopce dolů to bylo těžké, sníh splýval, brýle zamlžené, tak jsem jel na pocit a doufal, že se mi nezkříží lyže,“ řekl a pokračoval: „Ale rozjeli jsme to s Honzou dobře takticky. Neustále jsme zůstávali za někým a pošetřili síly do finiše.“
„Francouzi byli mentálně rozhozeni ze špatné mázy a daleko za mnou, tak jsem si nastavil vnitřní cíl, že se hecnu a zkusím dojet i Američana,“ prozradil Konvalinka svůj myšlenkový pochod v průběhu závodu.
Turnaj hokejistek ovládly Američanky, bronz putuje do Švýcarska
Zatímco vyvrcholení mužského hokejového turnaje je ještě před námi, to své mají již za sebou hokejistky. Podle očekávání se ve finálovém zápase utkaly Kanaďanky s Američankami. Už první třetina tohoto souboje ukázala, že nikdo nebude chtít udělat tu osudovou chybu a hrálo se tak opatrně na oblou stranách. Větší rozruch nadělala tehdy snad jen kanadská přesilovka, kdy Ambroseová vystřelila, přičemž tento puk gólmanka Frankelová napoprvé nechytila, následné kanadské dorážky k úspěchu ale nevedly. Frankelová se svým zákrokem pak vyšvihla ve 14. minutě poté, co se stihla včas přesunout proti střele z otočky od Staceyové.
Až po přestávce došlo k první změně skóre, kdy Staceyová se tentokrát stylizovala do role nahrávající, když vyslala do brejku O´Neillovou, která vše zakončila bekhendem do protipohybu americké brankářky, 1:0 pro Kanadu. To byl pro Američanky budíček a záhy se snažily stav zápasu dostat zpátky do vyrovnaného stavu. Bilkaová ale nejprve ve své příležitosti přestřelila, s nebezpečnou dorážkou Winnové si poradila brankářka Desbiensová. Ale Kanaďanky, za něž nastoupila i kapitánka Poulinová, nacházely okénka v americké defenzivě a blízko ke gólu tak byla před koncem druhé třetiny Jaqueová, která tečovala jednu ze střel od modré do tyče.
Kdo čekal, že by snad ve třetí třetině prohrávající Američanky šly do nějakého mohutného tlaku mířícího za vyrovnáním, ten se mýlil. Byla to naopak Kanada, která po většinu času této části hry kontrolovala své jednogólové vedení, navíc klidně mohli vést i 2:0, kdyby se trefila třeba unikající Fastová. V 58. minutě v začínající americké power-play se ale už Američankám skórovat podařilo poté, co střelu Edwardsové úspěšně tečovala Knightová, 1:1. Právě tato branka vlila důležitou krev do žil Američankám, což si přenesly i do nekonečného prodloužení hraného tři na tři. To ukončila nakonec Kellerová, která poté, co obehrála Thompsonovou, zakončila celou svou rozhodující akci přesným bekhendem a americká radost tak mohla propuknout naplno.
V duelu o bronz se utkaly Švédky a Švýcarky, během kterého oba týmy ustanovily skóre pro základních 60 minut na 1:1 v době krátce po uplynutí půlhodiny hry, kdy se nejprve trefila Švédka Jungakerová, aby o čtyři minuty později vyrovnala Leemannová. Oproti finálovému utkání duel o bronz nedisponuje prodloužením donekonečna, jelikož se jedná v tomto případě o desetiminutové prodloužení s následnými případnými nájezdy. K těm ale nedošlo, jelikož jen 51 vteřin do konce prodloužení rozhodla o bronzu pro Švýcarky Müllerová.
Skialpinismus zažil olympijskou premiéru, volné jízdy krasobruslařek oproti němu „ruskou“ medaili nepřinesl
Zajímavostí čtvrtečního programu jistě byly sprinterské závody v rámci nového olympijského sportu ve skialpinismu. Mezi ženami triumfovala Švýcarka Marianne Fattonová, která se ale zároveň může chlubit českými kořeny díky své mamince Anně Janouškové. Ta reprezentovala tehdejší Československo v běhu na lyžích v Albertville v roce 1992.
Švýcarka při cestě za zlatem nejprve ovládla kvalifikaci, aby pak postoupila do bojů o medaile ze semifinále, v němž skončila druhá. Ve finále předvedla nejrychlejší čas a dokázala tak porazit papírovou favoritku z Francie Harropovou.
Mezi muži ve sprintu triumfoval Španěl Cardona před Rusem Filippovem, jenž tak pod neutrální vlajkou získal na těchto Hrách první medaili pro závodníky z Ruska. Třetí skončil Francouz Anselmet.
Blízko k další „ruské“ medaili na těchto Hrách byla v ten samý den i krasobruslařka Adelija Petrosjanová, která byla po krátkém programu před volnými jízdami pátá. Útok na medaili ji ale nevyšel, jelikož čtverný toeloop nedokončila a navíc po něm upadla.
Neprodloužila tak ruskou dominanci v této krasobruslařské disciplíně na olympijských hrách a naopak ji přerušila svým nečekaným triumfem Američanka Alisa Liuová, v minulosti už jednou ukončující svou kariéru a které v tomto finále fandil i její reprezentační kolega Ilja Malkin. Ta díky své naprosto bezchybné jízdě ve druhé části programu, za kterou obdržela 26,79 bodu tak zamezila i tomu, aby na stupních vítězek skončily pouze Japonky.
Zlato Američance ani přes svou ohromující jízdu nevzala Japonka Sakamotová předvádějící ve své jízdě dvakrát sólový flip, ale protože ani jednou se jí ho nepodařilo dostat do kombinace a skákat oba tyto stejné skoky samostatně je zakázané, nakonec se musela tato trojnásobná světová šampionka a bronzová medailistka z předešlých Her v Pekingu spokojit se stříbrem, ale přes moře jejích slz to půjde jen velmi těžko. Třetí skončila teprve sedmnáctiletá Japonka Nakaiová, jíž se osudným stala skutečnost, kdy místo trojitého lutze s trojitým toeloopem předvedla jen dvojitý skok.
Související
Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz
Olympijský Milán uvidí očekávané zámořské hokejové finále. Slováci budou obhajovat bronz
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz
před 44 minutami
Slovensko zasáhlo poměrně silné zemětřesení
před 1 hodinou
Curleři zakončili olympiádu výhrou nad Švédy, sdruženáři osmí. Hokejistky si rozdělily medaile
před 2 hodinami
Jakému clu teď bude podléhat Česko? U vývozu z EU může klesnout i vzrůst, rozhodne Trump
před 3 hodinami
Olympijský Milán uvidí očekávané zámořské hokejové finále. Slováci budou obhajovat bronz
před 3 hodinami
Počasí se mění. Hrozí ledovka a povodně, varují meteorologové
před 4 hodinami
Rychlobruslař Jílek byl na patnáctistovce tentokrát daleko za nejlepšími
před 4 hodinami
Tragédie na českých horách. Lyžařka nepřežila srážku v Harrachově
před 5 hodinami
Zemřel seriálový herec Eric Dane. Hvězda Chirurgů podlehla nemoci ALS
před 5 hodinami
ANO by vyhrálo sněmovní volby. Motoristům už šlape na paty hejtman Kuba
před 6 hodinami
Krčmář ve svém posledním olympijském závodě senzačně bojoval o medaili. Masák ovládl Nor
před 6 hodinami
Britové chtějí zařídit, aby se Andrew za žádných okolností nestal králem
před 7 hodinami
Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou
před 9 hodinami
Počasí: Mrazy končí, jaro se blíží. Příští týden se citelně oteplí
včera
Co v praxi změní soudní rozhodnutí o zrušení cel? Návrat do normálu se ani zdaleka nekoná
včera
Slováci mohou po Pekingu získat další olympijskou hokejovou medaili. Poperou se o ni i USA a Finsko
včera
Původní cla platí, oznámil Trump a obratem zavedl další. Soudce označil za hlupáky
včera
Babiš vyřešil střet zájmů. Vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust
včera
„Vítězství amerického lidu.“ Rozhodnutí soudu oslavují demokraté i republikáni
včera
Nejvyšší soud Spojených států zrušil Trumpova cla
Nejvyšší soud Spojených států v pátek zasadil zásadní ránu ekonomické agendě prezidenta Donalda Trumpa. V ostře sledovaném rozhodnutí poměrem hlasů 6:3 rozhodl, že prezident nezákonně překročil své pravomoci, když jednostranně uvalil plošná cla na dovoz zboží z celého světa. Tento verdikt fakticky boří jeden z hlavních pilířů Trumpovy agresivní obchodní politiky, kterou prosazoval od svého návratu do Bílého domu.
Zdroj: Libor Novák