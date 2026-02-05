Je hotovo. Umělá inteligence dosáhla lidské úrovně, tvrdí část vědců

Vize o umělé inteligenci na lidské úrovni, kterou v 50. letech 20. století nastínil Alan Turing, se podle skupiny předních vědců stala realitou. V článku pro prestižní vědecký časopis Nature odborníci z oblastí filozofie, strojového učení, lingvistiky a kognitivní vědy tvrdí, že současné systémy již dosáhly obecné inteligence (AGI). Podle nich je důkazní situace na začátku roku 2026 zcela jednoznačná a dlouhodobý problém vytvoření AGI byl vyřešen.
Zásadním zlomem byl březen 2025, kdy model GPT-4.5 v Turingově testu uspěl u lidí v 73 % případů, což je dokonce více, než jak dopadli skuteční lidé. Čtenáři navíc začali preferovat literární texty generované strojem před pracemi lidských expertů. Tyto modely prokázaly schopnosti na úrovni zlatých medailí v matematických olympiádách, spolupracují na dokazování složitých teorémů a generují vědecké hypotézy, které jsou následně experimentálně potvrzovány.
Přestože výsledky mluví jasně, mnoho expertů se stále zdráhá uznat, že jde o AGI. Průzkum z března 2025 ukázal, že 76 % předních výzkumníků považuje dosažení AGI pouhým škálováním současných přístupů za nepravděpodobné. Autoři článku však naznačují, že tento nesoulad je způsoben nekonzistentními definicemi, strachem z nahrazení lidí a komerčními zájmy, které hodnocení zkreslují.
Definice AGI je často chybně nastavena tak vysoko, že by jí nevyhověl téměř žádný člověk. Pokud by obecná inteligence vyžadovala expertní znalosti ve všech oborech, neuspěl by ani Albert Einstein či Marie Curie. Obecná inteligence je podle autorů spíše o dostatečné šíři a hloubce kognitivních schopností napříč více doménami, jako jsou matematika, jazyk, věda a kreativní úkoly.
Vědci identifikovali čtyři vlastnosti, které pro obecnou inteligenci nejsou nezbytné: dokonalost, univerzálnost ve všech myslitelných úkolech, biologická podobnost člověku a superinteligence přesahující lidstvo ve všech směrech. Pokud připouštíme, že obecnou inteligenci mají lidé, ačkoliv dělají chyby a mají své limity, musíme stejná měřítka uplatňovat i na umělé systémy.
Důkazy o schopnostech současných modelů se hromadí v kaskádě úrovní. Na úrovni základního vzdělání modely zvládají školní zkoušky a běžnou konverzaci. Na expertní úrovni řeší problémy z doktorských zkoušek, programují složitý kód a plynule komunikují v desítkách jazyků. Současné velké jazykové modely v šíři schopností překonávají i vědeckofantastické zobrazení superpočítačů, jako byl HAL 9000 z filmu 2001: Vesmírná odysea.
Častá námitka, že modely jsou pouze „stochastickými papoušky“, kteří jen regurgitují trénovací data bez skutečného pochopení, se ukazuje jako vědecky neudržitelná. Současné systémy dokáží řešit zcela nové matematické problémy a aplikovat poznatky z jedné domény do druhé. Navíc neexistuje žádná záruka, že lidská inteligence sama není jen sofistikovanou verzí extrakce struktur z dat.
Kritika, že modely postrádají modely světa nebo tělesnou schránku, odráží podle autorů antropocentrický sklon. Schopnost předpovídat fyzikální děje nebo pomáhat s inženýrským návrhem naznačuje, že funkční modely fyzikálních principů již AI má. Stejně tak inteligence fyzika Stephena Hawkinga nebyla nijak snížena jeho fyzickými omezeními, což dokazuje, že motorické schopnosti jsou od inteligence oddělitelné.
Dalším bodem diskuse je absence vlastní iniciativy a cílů u AI. Inteligence však nevyžaduje autonomii. I kdyby systém fungoval pouze jako věštírna reagující na dotazy, jako tomu bylo v Delfách, jeho schopnost produkovat správné odpovědi zůstává známkou inteligence. Autonomie je důležitá pro morální zodpovědnost, nikoliv pro samotnou definici intelektuální kapacity.
Uznání skutečnosti, že stroje s lidskou úrovní inteligence již dorazily, je zásadní pro tvorbu budoucích politik a hodnocení rizik. Namísto neustálého posouvání hranic toho, co považujeme za „skutečnou“ inteligenci, je třeba se připravit na realitu, ve které již nejsme jedinými nositeli obecných kognitivních schopností.
Související
Miliony lidí si k AI vytváří citové vazby. Je to zásadní problém, varují vědci politiky
Rok 2025 se do historie zapíše jako zlomový bod. AI promění každého z nás, míní expert
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Je hotovo. Umělá inteligence dosáhla lidské úrovně, tvrdí část vědců
před 59 minutami
Jan Darmovzal popsal drastické podmínky venezuelského vězení. Dodnes má zdravotní problémy
před 1 hodinou
OSN stojí před kolapsem, varoval Guterres. Podle nejhorších scénářů nastane za pár měsíců
před 2 hodinami
Svět spadnul do nejistoty. Jaderné smlouvy exspirovaly, jaderný konflikt hrozí víc než kdy dřív
před 4 hodinami
Zimní počasí nabídne jinou tvář, naznačuje předpověď na příští týden
včera
Pavel bude na slavnostním zahájení ZOH i závodech Sáblíkové a Ledecké
včera
Plzeň prošla ligovou fází Evropské ligy jako nůž máslem. Po Portu neprohrála ani s Basilejí
včera
Babišova vláda pokračuje. Opozice neuspěla se snahou o vyslovení nedůvěry
včera
Kellnerovi posílají desítky milionů na pomoc ukrajinským civilistům
včera
Občanští demokraté udělali změny v poslaneckém klubu. Benda je přečkal
včera
Průšvih pro pořadatelskou Itálii. Krátce před hrami byl zjištěn doping u biatlonistky
včera
Klempíř chtěl mluvit s umělci, ale poté couvl. Pozvání platí i nadále
včera
Policie vyšetřuje vraždu ženy na Kladensku. Zadržela podezřelého
včera
Plán ukrajinské armády eliminovat 50 000 ruských vojáků měsíčně znepokojil odborníky
včera
Kyjev chystá strategii „ocelový dikobraz.“ Pokud zůstane proti Rusku opuštěný, aktivuje plán B
včera
Macinka dál fanaticky bojuje za Turka, opozice si ho maže na chleba
včera
Hrad čeká na jiného kandidáta na ministra. Žádný další nebude, vzkázal Turek
včera
Ruský dezertér uprchl z fronty na Ukrajině do Německa. Nic mu doma nehrozí, tvrdí úřady a posílají ho zpět
včera
Sněmovna druhý den jedná o vyslovení nedůvěry. Opozice tepe Macinku i Babišův postoj k němu
včera
Uzavřeno, Turek ministrem nebude. Ruší se i schůzky ústavních činitelů, oznámil Babiš po jednání s Pavlem
Premiér Andrej Babiš po středečním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě definitivně uzavřel otázku obsazení postu ministra životního prostředí. Podle předsedy vlády se Filip Turek členem kabinetu nestane, protože prezident dal jasně najevo, že jej do této funkce nikdy nejmenuje. Babiš toto rozhodnutí akceptoval s tím, že pro jeho vládu je tato záležitost již minulostí.
Zdroj: Libor Novák