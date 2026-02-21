Rychlobruslař Jílek byl na patnáctistovce tentokrát daleko za nejlepšími

Po stříbru na pětikilometrové trati a zlatu na desetikilometrové trati se ve čtvrtek v rámci letošních zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo se čekalo, co předvede na nejkratší a zároveň své nejméně oblíbené trati, na které se na olympiádě ukázal, a to na 1500 metrů. Před tímto závodem probleskla zpráva o tom, že po Martině Sáblíkové i Nikole Zdráhalové se i on nachladil, bolelo ho v krku a měl problém s dýcháním. Možná i proto skončil na této distanci až šestnáctý, i když on sám o nemoci po závodě nemluvil, naopak byl ke svému výkonu kritický.
Devatenáctiletý český talent, pro něhož jsou tyto Hry těmi prvními v kariéře, byl nalosován do rozjížďky s německým sprinterským specialistou Hendrikem Dombekem. Ten oproti českému závodníkovi začal svoji jízdu daleko rychleji, bylo ale na něm postupem času znát, že už mu ubývá sil a Jílek ho tak v posledním kole dokázal předjet. Nakonec z toho byl pro českého rychlobruslaře výkon 1:46,08 a průběžné čtvrté místo. Bylo tak tedy jasné, že z tohoto závodu další medaili Jílek nepřidá. Následující jízdy Jílkův výkon pak odsunuly na konečné 16. místo.
„Určitě jsem měl na víc, ale bude to asi nastavením v hlavě. Závod jsem si prohrál ještě před tím, než jsem se postavil na startovní čáru. Přemýšlel jsem nad špatnými věcmi, moc jsem se soustředil na detaily, moc jsem nad závodem přemýšlel. Nedostal jsem se do svého rytmu a nastavení. To mě pak dostalo,“ nechal se slyšet po závodě vždy k sobě upřímný Jílek.
Až závěrečné jízdy tohoto závodu určily, kdo kterou medaili získá. Svůj příběh napsal na milánském oválu Nizozemec Joep Wennemars, jenž vinou soupeře nezískal medaili na kilometru. Nakonec cenný kov nezískal ani na patnáctistovce i když na ni zajel olympijský rekord. Jeho čas stačil jen na čtvrté místo.
Ve třinácté rozjížďce se představili další Nizozemec Kjeld Nuis (držitel zlaté olympijské medaile z této distance z posledních dvou Her) a Číňan Ning Čung-jen, který na kilometru na těchto Hrách získal bronz. Nyní zajel čas 1:41,98, což znamenalo další překonání olympijského rekordu a vítězství v tomto závodě, jeho soupeře Nuise nakonec ze druhého na konečné třetí místo odsunul Jordan Stolz z USA, který tak přidal další medaili z těchto Her, když před tím triumfoval jak na pětistovce, tak na kilometru. Poslední mistr světa Peder Kongshaug z Norska skončil až šestý.
Olympijské hry 2026 , Metoděj Jílek , Rychlobruslení
