Smutný konec příběhu malého Itala. Po nepovedené transplantaci zemřel

Tragický konec má příběh malého italského chlapce, jemuž bylo zřejmě transplantováno poškozené srdce. Právník rodiny oznámil, že dítě zemřelo. Případ se pod dohledem žalobců vyšetřuje. Soustrast vyjádřila rodině i premiérka.
Dvouletý Domenico zemřel v sobotu kolem půl desáté dopoledne, uvedl právník podle BBC. Nemocnici Monaldi, která se o dětského pacienta, jehož příběh sledovala celá Itálie, starala, sdělila, že došlo k náhlému a nevratnému zhoršení zdravotního stavu.
Hoch se v prosinci podrobil transplantaci srdce, jenže orgán se měl během cesty na operaci dostat do přímého kontaktu se suchým ledem, čímž mělo dojít k jeho poškození. Žalobci otevřeli vyšetřování případu, které se týká šesti zdravotníků.
Chlapec byl téměř dva měsíce na přístrojích, které zajišťovaly základní životní funkce. Maminka Patrizia se dokonce obrátila na papeže, aby dítěti pomohl. Lékaři ve středu dospěli k závěru, že stav pacienta neumožňuje další transplantaci. Zároveň varovali, že dlouhodobé udržování na přístrojích může poškodit i jiné orgány.
"Celá Itálie truchlí nad ztrátou malého Domenica, bojovníka, na kterého se nikdy nezapomene. Matce Patrizii, otci Antoniovi a všem jejich blízkým vyjadřuji jménem svým i jménem vlády hlubokou soustrast," reagovala italská premiérka Giorgia Meloniová na dnešní zprávu. Slíbila, že příslušné orgány vyšetří kauzu do nejmenšího detailu.
