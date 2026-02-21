Smutný konec příběhu malého Itala. Po nepovedené transplantaci zemřel

Tragický konec má příběh malého italského chlapce, jemuž bylo zřejmě transplantováno poškozené srdce. Právník rodiny oznámil, že dítě zemřelo. Případ se pod dohledem žalobců vyšetřuje. Soustrast vyjádřila rodině i premiérka. 

Dvouletý Domenico zemřel v sobotu kolem půl desáté dopoledne, uvedl právník podle BBC. Nemocnici Monaldi, která se o dětského pacienta, jehož příběh sledovala celá Itálie, starala, sdělila, že došlo k náhlému a nevratnému zhoršení zdravotního stavu. 

Hoch se v prosinci podrobil transplantaci srdce, jenže orgán se měl během cesty na operaci dostat do přímého kontaktu se suchým ledem, čímž mělo dojít k jeho poškození. Žalobci otevřeli vyšetřování případu, které se týká šesti zdravotníků. 

Chlapec byl téměř dva měsíce na přístrojích, které zajišťovaly základní životní funkce. Maminka Patrizia se dokonce obrátila na papeže, aby dítěti pomohl. Lékaři ve středu dospěli k závěru, že stav pacienta neumožňuje další transplantaci. Zároveň varovali, že dlouhodobé udržování na přístrojích může poškodit i jiné orgány. 

"Celá Itálie truchlí nad ztrátou malého Domenica, bojovníka, na kterého se nikdy nezapomene. Matce Patrizii, otci Antoniovi a všem jejich blízkým vyjadřuji jménem svým i jménem vlády hlubokou soustrast," reagovala italská premiérka Giorgia Meloniová na dnešní zprávu. Slíbila, že příslušné orgány vyšetří kauzu do nejmenšího detailu. 

Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz

Až poslední olympijský závod přinesl pro český biatlon vytouženou medaili. Postarala se o ni v závodě s hromadným startem na 12,5 kilometru ve svém životním závodě Tereza Voborníková, která získala bronzovou medaili. Navíc to mohla být i medaile nejcennější, ale v posledních metrech jí ubývalo sil, takže se nakonec spokojila se třetím místem. Česká olympijská výprava tak získala v pořadí pátou medaili na těchto olympijských hrách.

Slovensko zasáhlo poměrně silné zemětřesení

Jihozápad Slovenska zasáhlo v sobotu odpoledne zemětřesení. Podle svědků se země třásla přibližně pět sekund. Škody zatím hlášeny nejsou, přibylo ale tísňových volání. Experti neočekávají, že by se otřesy měly opakovat. 

Curleři zakončili olympiádu výhrou nad Švédy, sdruženáři osmí. Hokejistky si rozdělily medaile

I když to zprvu vypadalo, že se český mužský curlingový tým jen tak výhry na svých premiérových Zimních olympijských hrách nezíská, poslední tři utkání zvládl tým skipa Lukáše Klímy s bravurou. Po Německu a Číně zvládl vyhrát i potřetí v řadě ve svém závěrečném vystoupení na této olympiádě a to proti Švédsku. Navíc se jednalo asi o nejlepší český výkon, neboť už od samého začátku směřovali Češi k jasnému vítězství 10:4. Mezi sdruženáři se svého třetího zlata z těchto Her dočkal Nor Jens Luraas Oftebro, když po dvou individuálních závodech se středním i velkým můstkem ovládl i sprint dvojic se svým kolegou  Andreasem Skoglundem. Česká dvojice Jan Vytrval-Jiří Konvalinka pak skončila osmá. Skončil také hokejový turnaj žen, který ovládly Američanky, když vyhrály v prodloužení 2:1 nad Kanaďankami, bronz pak putuje zásluhou hokejistek do Švýcarska. Své historicky první olympijské vítěze pak poznal i skialpinismus, kde se však neztratil ani Rus pod neutrální vlajkou. Dosavadní ruskou olympijskou dominanci naopak v krasobruslařských volných jízdách žen ukončila Američanka Alisa Liuová.

Jakému clu teď bude podléhat Česko? U vývozu z EU může klesnout i vzrůst, rozhodne Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa včera během několika hodin zareagovala na zneplatnění takzvaných recipročních cel ze strany Nejvyššího soudu USA. Reakce spočívá v zavedení desetiprocentní celosvětové plošné celní sazby. Zavedení této sazby je přechodným opatřením – zákon jej umožňuje maximálně na 150 dní – a stojí na jiném právním základě, než na jakém stála zmíněná cla reciproční.

Olympijský Milán uvidí očekávané zámořské hokejové finále. Slováci budou obhajovat bronz

Ostře sledovaný hokejový turnaj na letošních zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo dospěl do medailových bojů a po pátečních semifinálových zápasech je jasné, že v neděli se završí tyto hry očekávaným zámořským finále Kanada proti USA. Kanaďané ve svém semifinále zamezili v cestě do finále Finům, ačkoliv Seveřané byli prvním týmem na turnaji, kteří vedli nad favority s javorovými listy o dvě branky. Nakonec ale došlo k otočce z 0:2 na 3:2, přičemž obrat Kanada dokonala 36 vteřin před koncem. Američané měli své semifinále přeci jenom o něco jednodušší, když ve druhé třetině se Slovenskem ve svém vedení dokázali odskočit už na 5:0, aby nakonec nad našimi východními sousedy vyhráli 6:2.

Počasí se mění. Hrozí ledovka a povodně, varují meteorologové

Počasí v Česku se o víkendu mění, ale bez výstrah meteorologů se ani tak neobejde. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozornil, že v neděli hrozí na části území ledovka. Meteorologové také očekávají oblevu a vzestup hladin některých vodních toků. 

Rychlobruslař Jílek byl na patnáctistovce tentokrát daleko za nejlepšími

Po stříbru na pětikilometrové trati a zlatu na desetikilometrové trati se ve čtvrtek v rámci letošních zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo se čekalo, co předvede na nejkratší a zároveň své nejméně oblíbené trati, na které se na olympiádě ukázal, a to na 1500 metrů. Před tímto závodem probleskla zpráva o tom, že po Martině Sáblíkové i Nikole Zdráhalové se i on nachladil, bolelo ho v krku a měl problém s dýcháním. Možná i proto skončil na této distanci až šestnáctý, i když on sám o nemoci po závodě nemluvil, naopak byl ke svému výkonu kritický.

ANO by vyhrálo sněmovní volby. Motoristům už šlape na paty hejtman Kuba

Jen pět uskupení by se teď dostalo do Poslanecké sněmovny, ukazuje průzkum agentury NMS pro web novinky.cz. Zvítězilo by hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, jemuž by dala hlas téměř třetina voličů. Těsně pod pětiprocentní hranicí by skončilo hnutí Naše Česko, nový subjekt vedený jihočeským hejtmanem Martinem Kubou. 

Krčmář ve svém posledním olympijském závodě senzačně bojoval o medaili. Masák ovládl Nor

Zřejmě jel svůj poslední olympijský závod kariéry a byl to od něj výkon jako hrom. Nechybělo mnoho a klidně mohl senzačně získat i medaili. Řeč je o pětatřicetiletém velezkušeném českém biatlonistovi Michalu Krčmářovi, který skutečně sahal po cenném kovu v závodě s hromadným startem, ale poté, co všechny své předešlé střelecké položky obstojně zvládl, tu závěrečnou vestoje nezvládl a po čtyřech chybách o tuto šanci přišel. Jak ho ale známe, až do konce bojoval o co nejlepší výsledek a díky typickému mohutnému finiši dojel pro výtečné šesté místo. Jak je to na této olympiádě v biatlonu zvykem, na stupních vítězů byly k vidění jen norská a francouzská vlaječka.

Shiffrinová prolomila olympijské prokletí, Klaebo získal desáté zlato. Curleři zapsali druhou výzvou

Ve středu dalším dnem pokračovaly zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo a opět přinesly řadu příběhů. V ženském slalomu se podařilo Američance Mikaele Shiffrinové prolomit olympijské prokletí trvající od Pekingu 2022 a konečně získala zlatou olympijskou medaili ze své královské disciplíny, tedy ze slalomu. V něm se neztratila ani česká reprezentantka Martina Dubovská, jež po své druhé jízdě chvíli figurovala na druhém místě. Nakonec skončila na 18. pozici. Stejně tak se to dá říct i o mužském sprintu dvojic volnou technikou české dvojice Jiří Tuž-Michal Novák. Ti totiž v závodě skončili na velice slušném osmém místě. Není překvapením, že sprint dvojic ovládli Norové i s Johannesem Klaebem, který získal již desáté olympijské zlato. Český mužský curlingový tým Lukáše Klímy pak navázal na výhru s Německem další výhrou nad Čínou.

Co v praxi změní soudní rozhodnutí o zrušení cel? Návrat do normálu se ani zdaleka nekoná

Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které zrušilo pravomoc prezidenta Donalda Trumpa uvalovat cla na základě zákona o nouzových stavech (IEEPA), otřáslo světovým obchodním řádem. Trump, který není zvyklý na odpor, čelí situaci, kdy jeho strategie postavená na recipročních a cílených clech narazila na ústavní bariéru. Ačkoli loňský dubnový „Den osvobození“ přinesl vlnu agresivního zdanění dovozu, soudní verdikt nyní tyto základy rozmetal a vyvolal otázky, zda se obchod vrátí do starých kolejí.

Slováci mohou po Pekingu získat další olympijskou hokejovou medaili. Poperou se o ni i USA a Finsko

Olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinálové fáze. V ní se kromě Kanaďanů, kteří přešli ve čtvrtfinále přes českou reprezentaci, představí i Američané, Finové a Slováci. Zatímco Američané přešli přes Švédy, které porazili 2:1 v prodloužení, extra čas rozhodl i čtvrtfinálový duel Švýcarů s Finy, kterým se povedlo nakonec z 0:2 otočit na 3:2 dokázali tak, že i v hokeji existuje tzv. „Csaplárova past“. Nejjednodušší cestu do semifinále měli Slováci, kteří i v této fázi turnaje pokračují ve svém výtečném hokeji a vcelku jasně tak přehráli Němce 6:2. Nadále tak tedy mohou po bronzovém Pekingu snít o své druhé hokejové olympijské medaili v řadě.

Původní cla platí, oznámil Trump a obratem zavedl další. Soudce označil za hlupáky

Americký prezident Donald Trump vystoupil v pátek v Bílém domě na mimořádném brífinku, aby reagoval na verdikt Nejvyššího soudu, který označil jeho plošná cla za nezákonná. Trump neskrýval své rozhořčení a soudce, kteří hlasovali proti němu, podrobil zdrcující kritice. Rozhodnutí označil za „hluboké zklamání“ a samotné členy soudu, včetně těch, které sám do funkcí jmenoval, nazval „ostudou svých rodin“, „hlupáky“ a „politicky korektními loutkami“.

Babiš vyřešil střet zájmů. Vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust

Premiér Andrej Babiš (ANO) oficiálně potvrdil, že dokončil převod všech akcií holdingu Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu s názvem RSVP Trust. K tomuto kroku se odhodlal po získání nezbytných souhlasů od regulačních úřadů tří členských států Evropské unie, kde jeho firmy působí. Babiš své rozhodnutí oznámil na sociální síti X s tím, že tímto definitivně vyřešil otázky týkající se svého možného střetu zájmů.

