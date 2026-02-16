105 let od okamžiku, kdy americký lékař sám sobě vyoperoval slepé střevo. Proč to udělal?

Dne 15. února 1921, tedy před rovnými 105 lety, došlo k ojedinělému a také šokujícímu chirurgickému zákroku. Jeden americký lékař sám sobě vyoperoval slepé střevo. Proč?
Na úvod je vhodné představit samotného aktéra až kaskadérského chirurgického zákroku. Jmenoval se Evan O’Neill Kane. Narodil se 6. dubna roku 1861 v Pensylvánii. Po vystudování medicíny pracoval někdy od přelomu 19. a 20. století jako chirurg, vedl chirurgické oddělení kliniky v rodné zemi. Profesně se věnoval tzv. železniční chirurgii, což byl obor prosazující bezpečnost při práci na železnici a zabývající se úrazy, které se na železnici mohou přihodit. V oblasti chirurgie Kane zaváděl inovativní metody. A některé z nich dokonce vyzkoušel sám na sobě!
Lékař Kane zastával názor, že celková anestezie, která v jeho době teprve pomalu začínala, je člověku škodlivá. A proto prosazoval namísto uspávání pacienta anestezii lokální, tedy umrtvování určitých částí těla, na nichž měl být proveden chirurgický zákrok. Použití lokální anestezie přitom doporučoval nejen při ošetření drobných zranění, ale rovněž při větších a náročnějších operacích. Aby svým kolegům i světu dokázal, že má pravdu a že tento přístup není nebezpečný, rozhodl se ho demonstrovat sám na sobě. Dne 15. února roku 1921, přesně před 105 lety, sám sobě vyoperoval slepé střevo za použití lokální anestezie. Zákrok se zdařil a chirurg si z něj nedonesl žádné vážné následky. Kolegy z řad lékařů ovšem přesvědčit moc nedokázal.
O několik let později, roku 1932, své tělo podrobil další operaci, a to tříselné kýly. Evanovi tehdy bylo již 70 let a sám sebe operoval dvě hodiny. I toto Kane bez újmy přežil a dokonce se zotavil natolik rychle, že byl schopný za 36 hodin již operovat svého pacienta. Ještě v roce 1932, 1. dubna, ovšem svérázný chirurg v nedožitých 71 letech zemřel.
Zatímco Evan O’Neill Kane si před 105 lety vyoperoval apendix kvůli své tvrdohlavosti a aby udělal dojem na okolí, jiný lékař si musel sám vyjmout slepé střevo proto, aby si zachránil život. Jmenoval se Leonid Rogozov a rovněž byl chirurgem. Na jaře roku 1961 pobýval jako lékař na Antarktidě na polární stanici, kde tehdy panovalo velice nevlídné a mrazivé počasí. Na konci dubna toho roku stanici od okolního světa odřízla sněhová bouře. A zrovna v té době začaly lékaře trápit silné a zhoršující se bolesti břicha a brzy poznal, že se mu rozvíjí akutní zánět slepého střeva. Rogozov si dobře uvědomoval, že pomoci se kvůli počasí jen tak nedočká a hrozí mu smrt, a proto se rozhodl si slepé střevo vyoperovat sám. Na rozdíl od amerického chirurga neměl k dispozici žádnou anestezii! Zákrok prováděl hodinu a půl, dvakrát při něm ztratil vědomí. Nakonec vše dobře dopadlo a lékař se těšil dobrému zdraví. To, že riskantní zákrok přežil, bohužel zneužila sovětská vláda k propagandě, kdy tvrdila, že něco takového dokáže přežít jenom silný člověk ruského původu. Rogozov se dál věnoval medicíně. Zajímavé je, že si vzal za manželku jednu českou lékařku. Zemřel ve věku 66 let v roce 2000.
