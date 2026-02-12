FN Olomouc zareagovala na vyšetřování. Prozradila, co odhalilo její vlastní šetření

Policie v úterý oznámila, že prověřuje podezření z provádění neindikovaných implantací defibrilátorů ICD v olomoucké fakultní nemocnici. Nikoho zatím neobvinila, dočkala se však reakce od nemocnice. Její představitelé například uvedli, že policisté nepřesně užívají lékařské pojmy.
Olomoucká hospodářská kriminálka prověřovala trestnou činnost v souvislosti se studií PROFID EHRA, která se realizovala v FN Olomouc, a na základě vlastního šetření a provedeného znaleckého posudku zjistila závažná podezření na dlouhodobé a systematické provádění neindikovaných implantací Implantabilních kardioverter-defibrilátorů. Podle policistů došlo k implantacím u několika stovek pacientů se závažnými srdečními problémy.
Zákroky měli provádět zaměstnanci I. Interní kliniky - kardiologické mezi lety 2015 až 2025. "Na základě daného zjištění byly vyšetřovatelem v pondělí 9. února 2026 zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů těžké ublížení na zdraví, podvod a přečinu ublížení na zdraví," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
Olomoucká nemocnice již reagovala na policejní tiskovou zprávu. Její představitelé zmínili, že rozhodnutí o implantací je vždy výsledkem odborného posouzení vysoce kvalifikovaného kardiologa s dlouhou praxí a vychází z aktuálního zdravotního stavu pacienta, konkrétní diagnózy a předpokládaného vývoje onemocnění a s tím spojených rizik.
"Každá indikace k implantaci ICD je zapsána ve zdravotnické dokumentaci konkrétního pacienta, je medicínsky odůvodněna a podepsána lékařem. FN Olomouc není ani rámcově seznámena se znaleckým posudkem a výsledky šetření, na které je ze strany Policie ČR odkazováno. Nezná tedy konkrétní důvody, ze kterých Policie ČR vyvozuje uváděná podezření," podotkla FN Olomouc.
Z pověření vedení nemocnice proběhlo vlastní šetření, z něhož vyplynulo, že se neprokázalo poškození zdraví u kteréhokoliv z pacientů. "Implantáty samy o sobě nemohou způsobit těžké ublížení na zdraví. Jsou preventivně léčebným prostředkem, který zachraňuje životy pacientům ohroženým náhlou srdeční smrtí," vysvětlili zdravotníci.
"Nepřesným užíváním lékařských pojmů navozuje tisková zpráva Policie ČR dojem, že implantování defibrilátorů ohrožuje pacienty se závažnými srdečními problémy. Taková teze neplatí. Defibrilátor včasným výbojem v případě život ohrožujících arytmií předchází náhlé srdeční smrti," dodali zástupci nemocnice s tím, že policii poskytují plnou součinnost.
V případu sice zatím nebyl nikdo obviněn, ale podle trestního zákoníku lze případně uložit trest odnětí svobody na pět až dvanáct let. Trestní řízení dozoruje olomoucká pobočka Krajského státního zastupitelství Ostrava.
Hlavní hygienička České republiky Barbory Macková varovala před konzumací vybraných šarží několika značek kojenecké výživy, které byly staženy z trhu kvůli riziku kontaminace toxinem cereulid. Podle dostupných informací byly do Česka od poloviny prosince dovážena balení těchto produktů z Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Irska. Problém se týká výrobků značek Nutrilon, Babybio, Bebelo, Beba, Aptamil či Alfamino.
