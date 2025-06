PŮVODNÍ ZPRÁVA | Zdravotníci v Olomouci čelili zraněnému opilci, hrozil jim smrtí. Co se děje v posledních letech, nemá obdoby, popsal primář urgentu

Lékaři na Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a dalších zřízených pohotovostních ambulancích se rok od roku potýkají se stále větší agresivitou.

Mluvčí FNOL Adam Fritscher ve zprávě zaslané serveru EuroZprávy.cz informoval například o útoku z 20. dubna, kdy opilec kromě kopání do dveří zaútočil také na zdravotnický personál. „Třiatřicetiletý muž se během letošní velikonoční soboty opil tak, že si pořídil poranění hlavy se zhmožděním mozku,“ nastínil.

Během následného přijetí v nemocnici stupňoval svou agresivitu. „Vozem zdravotnické záchranné služby byl proto převezen na Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc, kde však navzdory svému stavu odmítal ošetření a kopy do dveří se snažil dostat ven,“ popsal Fritscher.

Muž následně vyhrožoval personálu zabitím a „rozbitím huby“, načež na zdravotníky zaútočil i fyzicky. Ti proto přivolali pracovníka nemocniční ochranky, který se však také dočkal nadávek, úderů a k tomu navíc i plivanců. Podobně se vedlo rovněž přivolané policejní hlídce - ta nakonec musela opilce dopravit pro jeho nebezpečnost sobě a okolí na záchytku,“ pokračoval mluvčí.

Vladislav Kuděj, primář Oddělení urgentního příjmu, se podle svých slov za téměř čtyřicet let praxe setkal s řadou případů nevhodného chování pacientů. „Musím ale říct, že to, co se děje v posledních letech, nemá obdoby. Míra agresivity neustále stoupá, zdravotníci se mnohdy při výkonu svého povolání oprávněně obávají o své zdraví a životy. Je pro mě nepochopitelné, kam to až dospělo, že pacient může nafackovat zdravotníkovi, který o něj pečuje,“ uvedl primář.

Lékaři mají často problém se službou na urgentním příjmu. „Dlouhodobě se potýkáme s úbytkem a nedostatkem personálu, zdravotníci nechtějí na URGENTech sloužit, a toto ke zlepšení této situace rozhodně nepřispívá,“ upozornil Kuděj.

Zdravotníci mají právo reagovat na agresi

Právě urgentní příjem je podle Fritschera nejčastějším místem, kde si pacienti vybíjejí agresi. „Drtivá většina případů je evidována na URGENTu, zbývající menší část na Klinice psychiatrie, pouze jednotky za rok celkově na ostatních klinikách,“ uvedl pro EuroZprávy.cz.

Ve chvíli, kdy se pacient chová agresivně, má lékař práva stejná jako každý jiný občan. „Lékař se při napadení může bránit jako jakýkoli jiný občan v rámci institutu nutné obrany, současně při poskytování zdravotních služeb je oprávněn využít tzv. omezovací prostředky v souladu se zákonem o zdravotních službách,“ vysvětlil Fritscher.

Při poskytování zdravotní péče mohou zdravotničtí pracovníci nebo osoby pověřené poskytovatelem použít různé prostředky ke zvládnutí chování pacienta. Patří mezi ně například úchop pacienta, omezení pohybu ochrannými pásy či kurty, umístění pacienta v místnosti určené k bezpečnému pohybu, nasazení ochranného kabátku nebo vesty bránící pohybu horních končetin, případně podání psychofarmak či jiných léčivých přípravků podaných i proti vůli pacienta.

Použití těchto prostředků je přípustné pouze v situacích, kdy je nezbytné odvrátit bezprostřední ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti samotného pacienta nebo ostatních osob. Doba použití těchto opatření musí být omezena pouze na nezbytně nutnou dobu, a to striktně po dobu, kdy přetrvávají důvody jejich nasazení.

Zdravotničtí pracovníci mají právo také neposkytnout pomoc. Podle Fritschera jde o případy, při nichž by mohlo dojít při poskytování zdravotní služby k přímému ohrožení jejich života nebo k vážnému ohrožení zdraví. „K využití tohoto oprávnění se ale přistupuje jen výjimečně,“ upřesnil mluvčí.

Ve zdravotnické praxi není ojedinělé, že zdravotníci čelí obtížným situacím při jednání s pacienty, jejichž chování může být agresivní, konfliktní nebo jinak rizikové. „Práce s lidmi je obecně náročná – bohužel lékaři se leckdy potkávají s takovými, kteří si neváží jejich pomoci,“ uzavřel Fritscher.