PŮVODNÍ ZPRÁVA | REPORTÁŽ: Olomouc v ohrožení. Voda se vylila na zahrádky v Chomoutově, platí třetí stupeň

V olomoucké městské části Chomoutov se obyvatelé připravují na nejhorší, protože voda, stejně jako v roce 1997, zřejmě dorazí z okolních polí. Podle zjištění serveru EuroZprávy.cz jsou již plochy v okolí Chomoutova zatopené a voda se pomalu blíží k prvním domům. Její hladina roste zhruba mezi desíti až patnácti centimetry za hodinu.

Nižší zahrady jsou už pod vodou a čerpadla běží naplno. Místní opevnili své příbytky pytli s pískem a připravují si agregáty na výrobu elektřiny, protože v nejbližších hodinách hrozí její výpadek.

EuroZprávy.cz na místo zavítaly už v sobotu, kdy hasiči připravovali protipovodňovou hráz na břehu Moravy, nicméně voda vystoupala až k ní.

Rovněž v sobotu byly EuroZprávy.cz v Litovli, kde se voda teprve dostávala na nebezpečnou úroveň. Nicméně v pondělí dopoledne už jsou různé části Litovle pod vodou a záchranné složky do města nikoho nepouštějí, jak informovala policie na sociální síti X.

V přímém ohrožení už je i Olomouc. „Výška hladiny Moravy v Olomouci aktuálně dosahuje třetího stupně povodňové aktivity. Maximální průtok by však podle predikcí neměl překročit úroveň dvacetileté vody,“ informovalo město na svém facebooku.

Vedení rovněž zdůraznilo, že existuje ohrožení zejména kvůli spodní vodě. „Znovu upozorňujeme na hrozící zatopení sklepních prostor spodní vodou. Varování platí pro celé území města. Důrazně doporučujeme vyklidit zejména cenné věci.“

Záplavy způsobuje rozvodněná řeka Morava, která přivádí vodu z rozbouřených jesenických toků. V Moravičanech u Mohelnice byl vyhlášen třetí, nejvyšší povodňový stupeň a Litovel je od nedělní půlnoci pod vodou, přičemž voda míří k Olomouci.

„Teprve v pondělí ráno do Olomouce přichází skutečná povodeň, kterou by ale město mělo zvládnout. Až na několik kritických míst, kde se může voda rozlít, by měly hráze udržet Moravu v korytě,“ popsalo statutární město již dříve na sociální síti X.