Francouzi byli blízko senzace. Finové ale v závěru vyrovnali a vyhráli v prodloužení

Průběh samotného zápasu byl pro všechny překvapením, o to větším, když první třetina byla jasně v režii Finů. Vždyť právě v této části hry Seveřané výrazně přestříleli svého soupeře, jelikož zaznamenali hned devatenáct střeleckých pokusů oproti jedné francouzské. Ta navíc přišla až 40 vteřin před koncem první třetiny, kdy na gólmana Larmiho vystřelil Bertrand.

To, že z této převahy Finové nedokázali nic víc než střelu do tyčky vytěžit, je v následujícím průběhu zápasu mrzelo dvojnásob. Druhá třetina totiž byla k překvapení všech o dost vyrovnanější a když to vše vyvrcholilo ve 29. minutě vedoucí francouzskou trefou Kevina Bozona, směřovalo to k nečekanému výsledku. Leclerc mohl už ve druhé části hry zvýšit na 2:0, ale proti byl brankář Larmi i s notnou dávkou štěstí.

Jakkoli se ale povedlo ještě do konce druhé třetiny srovnat na 1:1 Teräväinenovi, ke kýženému obratu to – tedy alespoň pro tuto chvíli – nevedlo. To proto, že ve třetí třetině se za Francouze trefili Tim Bozon, jenž napodobil bratra a taktéž využil přesilovku, a poté, co zvýšil na 3:1 střelou do prázdné na začátku finské snahy hrát bez gólmana Perret. Zdálo se, že pro Finy už je všechno ztracené. Někteří finští příznivci také ze stadionu odcházeli. Ti, co tak učinili, ale nakonec svého kroku litovali, protože přišli o vyrovnání na 3:3 při mohutném finském závěru vtěsnaném do posledních dvou a půl minut, v nich se hned dvakrát trefil Tolvanen, přičemž vyrovnávací trefa padla 28 vteřin před sirénou.

Zařídil tím tak prodloužení, v němž bylo francouzské neštěstí dokonáno, když už po 84 vteřinách rozhodl Pärssinen, kterému hrdina Tolvanen tentokrát nahrával. Finové tak ukázali, co to znamená utéct hrobníkovi z lopaty.

Konečný výsledek zápasu MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (11.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Finsko – Francie 4:3 v prodl. (0:0, 1:1, 2:2 – 1:0)

Branky a nahrávky: 38. Teräväinen (Lehtonen, Saarijärvi), 59. E. Tolvanen (Lehtonen), 60. E. Tolvanen (Lehtonen, Teräväinen), 62. Pärssinen (E. Tolvanen, Lammikko) – 29. K. Bozon (Spinozzi, T. Bozon), 51. T. Bozon (Perret, Bellemare), 58. Perret (Bellemare). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) – Ankerstjerne (Dán.), Schlegel (Rak.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 3832