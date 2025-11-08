Extraliga s Maxa ligou jednaly o zrušení baráže. Obě soutěže mají rozdílné názory

Po čase se v tuzemském hokejovém zákulisí opět dostalo do diskuze téma zrušení baráže a zavedení přímého sestupu a postupu mezi nejvyšší soutěží Tipsport extraligou a první Maxa ligou. A opět bez výsledku. Zatímco Asociace profesionálních klubů (APK LH) mající na starost řízení hokejové extraligy je pro pokračování aktuálního barážového systému, v němž se utkávají o postup či záchranu vítěz play-off první ligy s posledním týmem extraligy, Sdružení prvoligových klubů zase preferuje přímý postup a sestup.
Po čtvrtečním jednání není otázka budoucnosti systému dvou tuzemských nejvyšších hokejových soutěží stále dořešená, což ukazují nadále rozdílná vyjádření. APK LH reprezentovaná jejím prezidentem Janem Tůmouve společném prohlášení s ředitelem extraligy Martinem Loukotou vysvětlila, proč si myslí, že současný barážový systém vidí jako jediný možný. „Máme za to, že extraligu mají hrát ty nejlepší kluby, a že přímé měření sil v podobě baráže je cestou, jak spravedlivě poměřit, zda je nejlepší tým první ligy skutečně sportovně lepší než nejhorší tým extraligy,“ píše se v něm.
To Sdružení prvoligových klubů poukazuje na tu skutečnost, že nynější barážový systém výrazně znevýhodňuje kluby snažící se mezi elitu proklouznout, neboť kvůli posunutému programu první ligy nastoupí vítěz prvoligového play-off krátce po vítězném finále na poslední extraligový tým, který mezitím čeká až se právě prvoligové play-off dohraje a tak se extraligista dočká baráže po zhruba čtyřicetidenní pauze.
„Skrze Sdružení prvoligových klubů (SPK LH je hnutí, které zastupuje zájmy klubů první ligy), jsme mimo jiné opakovaně iniciovali, aby prvoligové prostředí primárně projednalo úpravu vlastního herního systému, která by umožnila termínovou změnu barážové série. Doposud jsme však žádný takový návrh neobdrželi a z některých mediálních výstupů představitelů SPK LH prozatím ani nevidíme snahu o konstruktivní jednání,“ pokračují e společném prohlášení Tůma a Loukota.
Proti tomuto tvrzení se však pro sport.cz ohradil ředitel SPK LH Daniel Sadil. „Musím se ohradit vůči výroku APK o naší nečinnosti. Za celou minulou sezonu jsme měli několik jednání s APK. Myslím, že jsme udělali, co jsme mohli. Mrzí mě, že to v extralize nevnímají,“ reagoval a nesouhlasí s tím, aby jim někdo diktoval, jaké úpravy má první Maxa liga udělat. „Proč by nám extraliga měla určovat, co máme dělat? Máme 14 klubů, jsme nejvýše řízená soutěž svazem, a panuje tu demokracie,“ dušuje se Sadil.
Aby měl třeba vítěz první ligy delší odpočinek před baráží, to se může dosáhnout tím, že sse zruší předkolo play-off první ligy. Sadil ale ví, že taková změna momentálně není možná. „Momentálně máme v první lize jednu skupiny klubů s nejvyššími ambicemi. Pak jsou kluby, které chtějí z naší ligy udělat super soutěž, která bude vychovávat spoustu mladých hráčů. A pak jsou tu i farmy. Navrhli jsme minimálně osm možných variant, na co bychom byli schopni přistoupit. Ale aby nám sebrali předkolo, to klubům, které z naší ligy chtějí udělat top soutěž, vadí. A nechtějí na tuto variantu přistoupit,“ sdělil
Proti pokračování baráže zbrojí nejen SPK LH
Podobnou odpověď, jakou dostala prostřednictvím prohlášení Tůmy a Loukoty SPK LH, dostala na své výtky k baráži jak výzva „Stop baráži!“, tak i „Spolek za přímý postup do Extraligy“, v jehož čele stojí fanoušci hokejového Zlína. K těmto odpovědím je však ještě přidán dodatek, že APK LH nadále považuje za partnera v diskuzi o změně systému soutěží Český svaz ledního hokeje, což je řídící orgán první ligy a SPK LH.
„Výzvu Stop baráži jsme vzali na vědomí, nesouhlasíme ale, že extraligové kluby jednají protiprávně, nebo že by smlouva o převzetí řízení soutěže byla neplatná. APK LH se neztotožňuje s názorem, že jedinou správnou podobou prostupností dvou nejvyšších tuzemských hokejových soutěží je přímý postup a sestup,“ uvádí se dále v odpovědi ze strany APK LH, která navíc dodává: „Autory výzvy, také kvůli rétorice a zavádějícím informacím, nepovažujeme za partnery dalších jednání.“
Na závěr APK LH ujišťuje veřejnost, že se pravidelně možností změny systému soutěží zaobírá a baví se o ní.
SPK LH je z jednání APK LH rozčarované
Obě strany jednání – tedy jak APK LH, tak SPK LH – se měly nad tímto tématem setkat už letos na jaře. „Vzhledem k vývoji jednání jsme ale ustoupili,“ prozradil ředitel SPK LH Sadil. Proto se tak spolu s prezidentem SPK LH Pavlem Hinnerem rozhodli na příští schůzce vyrukovat s návrhem spočívajícím v rozšíření baráže. Podle SPK LH to již vypadalo, že by tento návrh mohl přeci jen projít. „V březnu na našem konečném jednání jsme byli přesvědčení, že náš návrh rozšířené baráže bude pouze formalitou a projde bez problémů. To jsme se ale hluboce mýlili. Přitom ten příslib jsme od APK LH měli,“ nechal se slyšet Sadil a pokračoval ve vyprávění další postupu jednání: „Posunuli jsme kvůli tomu naši valnou hromadu z dubna na květen, protože 30. dubna probíhala valná hromada APK. Jenže výsledek byl takový, že tam se o variantě rozšířené baráže ani nehlasovalo. Pouze konstatovali, že budou pokračovat ve stávajícím herním systému. Myslím, že my v SPK LH jsme udělali maximum, co jsme mohli.“
Sadila zamrzelo i to, jakým způsobem mezi sebou obě strany komunikovaly. „Martina Loukoty si velmi vážím a myslím, že k sobě máme velice blízko. Ale… Výsledek byl takový, že Martin Loukota mi poslal pouze e-mail, v němž mi oznamoval, že naší oficiální žádosti nebylo vyhověno,“ dodal Sadil.
Aktualizováno 25. května 2025 23:17
