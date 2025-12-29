Ukrajinské drony zaútočily na Putinovu rezidenci, jednání o míru přehodnotíme, tvrdí Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí oznámil, že ukrajinské drony zaútočily na jednu z rezidencí prezidenta Vladimira Putina v Novgorodské oblasti. Ačkoliv incident nezpůsobil žádné škody ani oběti na životech, Moskva varovala, že kvůli tomuto útoku přehodnotí svou vyjednávací pozici v probíhajících mírových rozhovorech.
Podle Lavrova ruská protivzdušná obrana zlikvidovala celkem 91 bezpilotních letounů. Ministr neuvedl, zda se Putin v době incidentu v rezidenci nacházel, ale zdůraznil, že ruská armáda již vybrala cíle pro odvetné údery. Přestože Rusko hodlá svou pozici u jednacího stolu zpřísnit, Lavrov potvrdil, že Moskva nemá v úmyslu z vyjednávání o ukončení války úplně odstoupit.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinění okamžitě a rázně odmítl. Celé tvrzení označil za „naprostý výmysl“ a ruskou dezinformaci, jejímž cílem je sabotovat diplomatické pokroky. Zelenskyj upozornil, že tato zpráva přišla jen den po jeho významném, téměř tříhodinovém setkání s Donaldem Trumpem na Floridě, kde oba lídři ladili detaily mírového plánu a bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.
O údajném útoku informoval Vladimir Putin přímo Donalda Trumpa během jejich pondělního telefonátu. Podle zpráv z ruského státního rozhlasu byl Trump zprávou „šokován a pobouřen“. Bílý dům sice potvrdil, že hovor mezi oběma státníky proběhl a označil jej za „pozitivní“, nicméně k detailům o dronovém útoku ani k údajné reakci amerického prezidenta neposkytl žádné oficiální podrobnosti.
Tato situace vnáší do mírového procesu další nejistotu právě v momentě, kdy se zdálo, že vyjednávání nabývají konkrétních obrysů. Zelenskyj na síti X uvedl, že se Rusko opět snaží pomocí nebezpečných prohlášení podkopat společné diplomatické úsilí s týmem prezidenta Trumpa. Ukrajina podle něj i nadále pokračuje v práci na dosažení spravedlivého míru, zatímco Moskva využívá podobné incidenty jako záminku pro změnu dříve dohodnutých podmínek.
