Mírová dohoda je blíž než kdykoli předtím, prohlásil Trump po jednání se Zelenským

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po společném jednání na Floridě oznámili, že se výrazně přiblížili k ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Americký prezident po setkání v resortu Mar-a-Lago uvedl, že ačkoliv byla schůzka vynikající, stále zbývají k dořešení některé velmi ožehavé otázky. Podle jeho slov je mírová dohoda blíž než kdykoli předtím, ale varoval, že pokud jednání uváznou na mrtvém bodě, válka může pokračovat ještě dlouhou dobu
Zásadním tématem rozhovorů zůstává územní uspořádání, zejména v oblasti Donbasu, kde Rusko v současnosti ovládá značnou část teritoria. Zatímco Moskva požaduje stažení ukrajinských sil i z míst, která dosud nedobyla, Kyjev navrhuje vytvoření demilitarizované zóny pod mezinárodním dohledem. Zelenskyj zdůraznil, že o jakýchkoli územních ústupcích by museli rozhodnout sami Ukrajinci v celonárodním referendu, protože země nepatří jedinému člověku.
Prezidenti se nicméně shodli na tom, že pracovní verze dvacetibodového mírového plánu je hotová z devadesáti procent. Trump doplnil, že dohoda o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu je vyřešena dokonce z devadesáti pěti procent, i když zatím neupřesnil konkrétní podobu americké vojenské pomoci. Zelenskyj vyjádřil velký vděk americkému týmu za pokrok, kterého se podařilo v posledních týdnech dosáhnout při intenzivním vyjednávání.
Ještě před setkáním s ukrajinským protějškem hovořil Trump telefonicky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Americký lídr po tomto hovoru prohlásil, že věří v Putinův zájem na úspěchu Ukrajiny a ukončení bojů, ačkoliv Rusko nadále odmítá příměří, které by Kyjevu umožnilo uspořádat lidové hlasování. Kreml ústy svého poradce Jurije Ušakova potvrdil, že oba prezidenti považují současné návrhy Evropské unie na dočasný klid zbraní za kontraproduktivní.
Do mírového procesu se aktivně zapojují i evropští lídři, se kterými Trump a Zelenskyj mluvili bezprostředně po svém bilaterálním jednání. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ocenila dosažený posun a zdůraznila, že pro stabilní mír jsou klíčové neprůstřelné bezpečnostní záruky pro Kyjev hned od prvního dne. Francouzský prezident Emmanuel Macron pak ohlásil, že spojenci se sejdou již začátkem ledna v Paříži, aby doladili své konkrétní příspěvky k dohodě.
Další kolo klíčových rozhovorů mezi ukrajinskými a americkými delegacemi by mělo proběhnout příští týden. Zelenskyj také naznačil možnost lednového summitu přímo v Bílém domě, kde by se k jednacímu stolu mohli přidat i představitelé evropských států. Přestože v Mar-a-Lago zavládla optimistická atmosféra, oba lídři si uvědomují, že poslední kroky k definitivnímu míru po téměř čtyřech letech války budou ty nejtěžší.
Související
Zelenskyj i Putin chtějí ukončit válku na Ukrajině, prohlásil Trump
Trump měl na telefonu Putina. Hovor byl dobrý a produktivní, tvrdí šéf Bílého domu
válka na Ukrajině , Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 52 minutami
Mírová dohoda je blíž než kdykoli předtím, prohlásil Trump po jednání se Zelenským
před 2 hodinami
Předpověď počasí na závěr roku 2025. Meteorologové upozorňují na pocitovou teplotu
včera
V Česku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky
včera
Zelenskyj i Putin chtějí ukončit válku na Ukrajině, prohlásil Trump
Aktualizováno včera
Nebezpečné počasí hrozí už dnes večer. Výstraha se týká celé ČR
včera
Trump měl na telefonu Putina. Hovor byl dobrý a produktivní, tvrdí šéf Bílého domu
včera
Vážná nehoda na Benešovsku. Na místě hořelo
včera
Smrt Bardotové zasáhla i české politiky. Ozvali se Babiš či Klempíř
včera
Příměří u jaderné elektrárny v Záporoží. Začaly kritické opravy vedení
včera
Muž s nožem v Budějovicích vyhrožoval kolemjdoucím. Policista ho zpacifikoval
včera
Francie oplakává Bardotovou. O dojmy se podělil i prezident Macron
včera
Lavrov promluvil o úmyslech Moskvy a varoval Evropany
včera
Hazard, jaký se nevidí. Žena v Krkonoších bruslila na tenkém ledu i s kočárkem
včera
Zemřela ikonická herečka Brigitte Bardotová
včera
Turek se nevzdává. Pavel by měl dodržet svá slova, říká poslanec
včera
Zimní počasí na přelomu roku. Napadnout mohou desítky centimetrů sněhu
včera
Trump přivítá Zelenského. Zbývá deset procent a plán bude hotový, tvrdí Kyjev
včera
Anonym vyhrožoval střelbou v teplickém obchodním domě. Policie po něm pátrá
včera
Předpověď počasí: Poslední týden roku bude ve znamení pravé zimy
27. prosince 2025 21:20
"Zelenskyj nemá nic, dokud to neschválím." Trump dal jasně najevo, kdo rozhoduje o válce na Ukrajině
Americký prezident Donald Trump dal v rozhovoru pro server Politico jasně najevo, kdo drží klíče k ukončení války na Ukrajině. Před plánovanou nedělní schůzkou s Volodymyrem Zelenským na Floridě Trump sebevědomě prohlásil, že jakýkoliv ukrajinský návrh má váhu pouze tehdy, pokud jej on sám posvětí. „On nemá nic, dokud to neschválím já. Takže uvidíme, s čím přijde,“ komentoval Trump Zelenského snahy o diplomatický průlom.
Zdroj: Libor Novák