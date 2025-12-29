Konec čekání na řidičák, zelená autonomním vozidlům. Jaké změny přinese rok 2026 v dopravě?

Rok 2026 přinese českým řidičům zásadní úlevu od papírování a modernizaci pravidel, která reflektují technologický pokrok. Ministerstvo dopravy se zaměřilo především na digitalizaci služeb a zjednodušení administrativních procesů, které dosud vyžadovaly osobní návštěvu úřadů nebo nošení fyzických dokladů.

Jednou z nejpříjemnějších novinek je možnost usednout za volant ihned po úspěšném složení zkoušek v autoškole. Od ledna už čerství držitelé oprávnění nemusí čekat na doručení plastové kartičky.

Po dobu prvních 30 dnů jim k řízení postačí zápis v registru, o kterém budou informováni zprávou nebo e-mailem. Celý proces získání prvního průkazu i jeho následné rozšiřování bude navíc nově možné vyřídit online přes Portál dopravy, pokud má žadatel v Česku trvalý pobyt a digitální zdravotní posudek.

Výrazné změny čekají také seniory a mladé začínající řidiče. Věková hranice pro první povinnou lékařskou prohlídku se posouvá ze 65 na 70 let. Díky digitalizaci zdravotních záznamů už navíc řidiči, kteří prohlídku absolvují v novém roce, nebudou muset vozit papírové potvrzení u sebe – policie si informaci ověří online v registru. Sedmnáctiletí žadatelé o skupinu B pak ocení jednodušší správu svých mentorů, které mohou oslovit a zapsat přímo skrze digitální portál.

Technologickým milníkem je zavedení pravidel pro provoz automatizovaných vozidel tzv. 3. stupně. Česká legislativa nově umožní legální využití systémů, jako je dálniční autopilot, kdy se řidič nemusí plně věnovat řízení.

V takovém režimu přechází odpovědnost za případné přestupky na výrobce vozidla. Řidič však musí zůstat připraven převzít kontrolu nad vozem ve chvíli, kdy jej k tomu systém vyzve. Policie bude mít zároveň právo zpětně ověřit, zda byl v daný moment autonomní režim skutečně aktivní.

Digitalizace se dotkne i správy vozového parku prostřednictvím digitálních plných mocí. Ty bude možné udělovat pro konkrétní vozidla i časové úseky přímo v Portálu dopravy, což usnadní situace, kdy za majitele jedná jiná osoba. Úředníci si existenci pověření ověří v systému, takže odpadá nutnost předkládat papírové dokumenty s ověřeným podpisem.

