Putin chce, aby Ukrajina uspěla, prohlásil Trump. Zelenského kamenná tvář se rozpadla

Setkání v floridském sídle Mar-a-Lago sice oficiálně mělo působit jako konstruktivní dialog, ale pozorným pozorovatelům neunikla hluboká propast mezi oběma lídry. Přestože Volodymyr Zelenskyj po celou dobu úzkostlivě zachovával diplomatické dekorum, jeho mimika a řeč těla často mluvily jasněji než připravené projevy. V mnoha momentech bylo patrné, že ukrajinský prezident bojuje s obrovským vyčerpáním, které jen prohluboval specifický styl jeho hostitele.
Atmosféra houstla zejména ve chvílích, kdy Donald Trump začal zlehčovat vážná témata týkající se bezpečnosti a budoucnosti milionů lidí. Místo tvrdých faktů o vojenské podpoře se americký prezident uchyloval k poznámkám o kvalitě místního jídla nebo k neformálním komentářům o fyzické kondici ukrajinských generálů.
Pro Zelenského, který do USA přijel s vědomím pokračujícího konfliktu, byly tyto „odlehčené“ vsuvky viditelně těžko stravitelné. Nejsilnější a nejvíce vypovídající moment celého setkání však přišel ve chvíli, kdy Donald Trump před kamerami pronesl větu, že Rusko ve skutečnosti chce, aby Ukrajina uspěla.
Právě tehdy se Zelenského pečlivě udržovaná „pokerová tvář“ na okamžik zcela rozpadla. Ukrajinský lídr jen rezignovaně pokrčil rameny a v jeho tváři se objevil hořký úsměv, který nepotřeboval žádný další slovní komentář.
Tento jediný okamžik v sobě koncentroval veškerou frustraci ze složitého vyjednávání s mužem, který vidí světovou politiku skrze optiku osobních sympatií a rychlých obchodních dohod.
Zatímco Trump se snažil budovat obraz idylické dohody, Zelenského reakce jasně ukázala, jak vzdálená je realita od rétoriky v Mar-a-Lago. Ukázalo se, že osobní chemie, o které se tak často mluví, má v tomto případě velmi hořkou pachuť.
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Donald Trump
