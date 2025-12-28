Zelenskyj i Putin chtějí ukončit válku na Ukrajině, prohlásil Trump

Začalo další jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Trump uspořádal setkání ve své soukromé rezidenci Mar-a-Lago na Floridě. Před začátkem rozhovoru si volal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Trump na úvod setkání se Zelenským prohlásil, že diplomatická jednání jsou ve finální fázi. Zmínil také, že po rozhovoru s ukrajinským protějškem má v plánu další telefonát s ruským prezidentem Putinem. Prohlásil rovněž, že s mírovými jednáními pomáhají i evropské země.
"Můžeme se rychle posouvat," řekl šéf Bílého domu podle BBC. "Ukrajina to oceňuje, i Rusko to oceňuje. Oba to chtějí ukončit. Jinak to bude pokračovat ještě dlouho. A miliony dalších lidí přijdou o život. Miliony," zdůraznil americký prezident.
Trump zároveň čelil dotazu na důvěru v ruské představitele po nedávných útocích na Kyjev. Odpověděl, že Putin to s mírem myslí vážně. "Myslím, že Ukrajina také provedla některé silné útoky. A nemyslím to negativně. Ukrajinci to chtějí ukončit, Rusové to chtějí ukončit, oba lídři to chtějí ukončit," poznamenal.
Zelenskyj poděkoval Trumpovi za přijetí a podotkl, že si přeje dosažení míru v co nejkratším možném čase. Ukrajinský prezident vnímá nedělní jednání jako diskuzi o strategii pro dosažení dalšího pokroku v mírových jednáních.
Zelenskyj a Trump mají diskutovat o novém dvacetibodovém mírovém plánu, jenž vznikl úpravou původního návrhu amerického speciálního vyslance Steva Witkoffa. Podle britské stanice BBC se očekává, že ukrajinský lídr zvedne témata bezpečnostních záruk pro Kyjev či územních ústupků.
Palčivým bodem rozhovorů dosud byla otázka kontroly nad Donbasem. Zelenskyj v poslední době připustil možnost vzniku volné ekonomické zóny. Kreml na jeho výzvu ke stažení vojsk z oblasti, pokud to samé učiní i ruská armáda, zatím nereagoval.
Moskva zatím své stanovisko k novému návrhu mírové dohody nesdělila. Ruský prezident Vladimir Putin nicméně v sobotu prohlásil, že Ukrajina "nespěchá na mírové řešení konfliktu". Kyjevu vzkázal, že je případně připraven dosáhnout svých cílů vojensky. Válka na Ukrajině přitom trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
válka na Ukrajině , Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , USA (Spojené státy americké) , Ukrajina , Rusko
