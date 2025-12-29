Nejvýznamnější vědecké objevy uplynulého roku: Prosakování zlata a bujarý život na místě, kam Slunce nedosáhne

Libor Novák

29. prosince 2025 15:36

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Věda v roce 2025 poodhalila roušku tajemství naší planety a ukázala, že Země je mnohem dynamičtější a záhadnější místo, než jsme si dosud mysleli. Od hlubin oceánů až po samotné zemské jádro přinesl uplynulý rok objevy, které mění naše chápání geologie i vzniku života. Vědci například zjistili, že z nitra planety uniká zlato, a v nejtemnějších příkopech oceánu narazili na prosperující společenství tvorů, kteří nepotřebují slunce.

Jedním z nejvýznamnějších milníků roku bylo určení stáří pravděpodobně nejstaršího skalního útvaru na světě. Studie z června potvrdila, že výchozy Nuvvuagittuq v severním Quebecu pocházejí z doby před 4,16 miliardami let. To znamená, že tyto kameny pamatují úplně první geologický eon Země – Hadaikum. Pokud se potvrdí, že tyto skály v sobě uchovávají stopy dávného života, museli bychom přepsat učebnice o tom, jak brzy po vzniku planety se první organismy objevily.

Fascinující vysvětlení se dočkal i starodávný fenomén „bludiček“, tedy tajemných světélek tančících nad bažinami. Zářijová studie odhalila, že za tímto úkazem stojí tzv. mikroblesky. Ty nevycházejí z nebe, ale vznikají přímo v bažině, když elektricky nabité bublinky vody reagují s metanem. Jiný výzkum z března naznačuje, že právě tyto mikroskopické výboje v pravěké mlze mohly před miliardami let dodat energii potřebnou ke vzniku základních stavebních kamenů života.

Změny se dějí i přímo pod našima nohama. V roce 2025 museli vědci aktualizovat Světový magnetický model, protože magnetický severní pól se neustále pohybuje. Od svého objevu v roce 1831 putuje z Kanady směrem k Rusku. Zatímco v 90. letech jeho pohyb výrazně zrychlil na 55 kilometrů za rok, od roku 2015 se opět zpomaluje na současných přibližně 35 kilometrů. Přesná příčina tohoto kolísání v zemském magnetickém poli zůstává pro odborníky záhadou.

Obrovským překvapením byl objev nejhlubšího známého ekosystému v oceánu. Geochemička Mengran Du v hadální zóně v hloubce téměř 10 kilometrů objevila neznámé druhy mlžů a červů. Tito tvorové žijí v naprosté tmě a k přežití využívají chemosyntézu – energii získávají z metanu, který produkují místní bakterie přímo ze sedimentů. Tento objev dokazuje, že život dokáže prosperovat i v extrémních podmínkách, které jsme dříve považovali za neobyvatelné.

Výzkum v roce 2025 pronikl i do nejhlubších vrstev zemského pláště a jádra. Geologové zjistili, že v hloubkách pod New Englandem se nachází masa horkých hornin stará 80 milionů let, která vysvětluje, proč pohoří Appalachians neerodovalo tak rychle, jak se očekávalo. Ještě hlouběji v jádru pak vědci zaznamenali změny tvaru a rotace pevné kovové koule v centru Země.

Asi nejvíce fascinujícím zjištěním je potvrzení, že zemské jádro doslova „prosakuje“. Květnová studie založená na analýze hornin z Havaje naznačuje, že z hlubin planety uniká na povrch malé množství zlata. Pokud tento proces bude pokračovat, mohlo by se v budoucnu do zemské kůry dostat mnohem více drahých kovů, které jsou nyní uvězněny tisíce kilometrů pod povrchem. Země nám tak v roce 2025 jasně ukázala, že její vývoj zdaleka není u konce.

Nejvýznamnější vědecké objevy uplynulého roku: Prosakování zlata a bujarý život na místě, kam Slunce nedosáhne

