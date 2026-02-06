Obří sluneční skvrna vypustila masivní erupce. Dokáže se proti nim lidstvo bránit?

Představte si, že je září roku 1859. Sedíte u svého telegrafu, když vtom noční oblohu rozzáří polární záře viditelná i v tropech. Vzápětí z vašeho přístroje vyletí sprcha jisker, která vás srazí ze židle a zapálí papíry na stole. Tehdejší telegrafisté zjistili, že mohou posílat zprávy i po odpojení baterií – dráty totiž nabíjela energie z nejsilnější geomagnetické bouře v zaznamenané historii, známé jako Carringtonova událost.
Dnes je naše civilizace na elektřině závislá nesrovnatelně více než v 19. století a naše technologie jsou vůči Slunci mnohem zranitelnější. Slunce se momentálně nachází na vrcholu svého jedenáctiletého cyklu.
Prvního února 2026 vypustila obří sluneční skvrna AR4366 erupci třídy X8, nejsilnější v aktuálním cyklu. Extrémní ultrafialové záření z tohoto výbuchu již na několik hodin vyřadilo krátkovlnnou radiovou komunikaci v celém jižním Pacifiku.
Skutečnou hrozbu však představuje potenciální výron koronální hmoty (CME). Pokud by mračno hustého plazmatu zasáhlo Zemi dostatečnou silou, vyvolalo by v přenosových soustavách geomagneticky indukované proudy (GIC).
Ty mohou roztavit nebo zničit stovky masivních transformátorů vysokého napětí, což by vedlo k rozsáhlým výpadkům trvání měsíce i roky. Kolabovaly by dodavatelské řetězce, vodovody, palivová čerpadla i chlazení potravin. Jen v USA se odhadované škody pohybují mezi 600 miliardami a 2,6 biliony dolarů.
Navzdory varováním zůstává rozvodná síť nechráněná. Existují přitom prověřená a cenově dostupná řešení, jako jsou blokovací zařízení instalovaná do uzemnění transformátorů. Tato zařízení vybavená kondenzátory dokážou zastavit ničivé proudy vyvolané sluneční bouří, zatímco běžný střídavý proud nechávají volně protékat. Instalace na 6 000 nejzranitelnějších transformátorů v celých USA by stála přibližně 4 miliardy dolarů, což je zlomek hodnoty majetku, který je v sázce.
Energetické společnosti a regulátoři však s instalací váhají. Spoléhají na zastaralé standardy vycházející z evropských studií starých přes 30 let, které vznikly v období neobvykle klidného Slunce a podceňují dnešní propojenost sítí. Situaci komplikuje i fakt, že většina velkých transformátorů se již nevyrábí v Americe, ale v Číně či Jižní Koreji. Dodací lhůty se běžně pohybují kolem čtyř let, v případě katastrofálního výpadku by nahrazení zničených strojů mohlo trvat i desetiletí.
Sluneční aktivita skvrny AR4366 stále nepolevuje a další exploze jsou v příštích dnech pravděpodobné. Zákonodárci řady států by proto měli urychleně nařídit instalaci ochranných prvků a regulátoři aktualizovat bezpečnostní normy. Máme technologii, která může zabránit pádu moderní civilizace zpět do předindustriální éry. Je nejvyšší čas ji využít.
