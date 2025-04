Vědci zveřejnili dosud nejdetailnější snímek Slunce

Filmovým a seriálovým adaptacím videoherních světů se v posledních letech daří komerčně i kvalitativně stoupat. Konzolový gigant Playstation jako koproducent sbírá úspěchy se seriálovým The Last of Us, do kin se teď z jeho katalogu dostal horor Until Dawn. Ačkoli nejde o didaktický přepis, tentokrát míří vedle.