Vědci zachytili záhadný záblesk z vesmíru. Může rozluštit jedno z největších tajemství

Libor Novák

27. srpna 2025 10:11

Mléčná dráha
Mléčná dráha Foto: Pixabay

Astronomové zaznamenali doposud nejjasnější rychlý rádiový záblesk (FRB) pocházející z nedaleké galaxie. Tento silný puls rádiových vln trvající jen milisekundu, označený jako FRB 20250316A a přezdívaný RBFLOAT, by mohl pomoci rozluštit záhadu vesmírných signálů, které vědce pletou od jejich objevení v roce 2007. I přes jejich vysokou energetickou intenzitu se dosud nevědělo, co je přesně způsobuje. 

Záblesk se podařilo přesně lokalizovat díky teleskopu Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME) a jeho novému systému menších teleskopů, tzv. Outriggers. Signál byl vystopován do galaxie NGC 4141, která je od Země vzdálená asi 130 milionů světelných let. Nová technologie umožnila astronomům určit původ záblesku s nebývalou přesností. Je to, jako by se snažili pozorovat minci ze vzdálenosti 100 kilometrů.

Po lokalizaci záblesku využili vědci pro detailní pozorování Vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST). Infračervená data odhalila, že záblesk pochází z ramene spirální galaxie, kde se nachází oblast s aktivním vznikem hvězd. Konkrétní místo ale bylo těsně vedle ní. V blízkosti místa, odkud signál přišel, vědci objevili slabý zdroj infračerveného světla. Mohlo by se jednat o doposud první objekt, který je s rychlým rádiovým zábleskem spojen.

Tyto objevy podporují dominantní teorii, že zdrojem rychlých rádiových záblesků jsou magnetary, což jsou vysoce zmagnetizované pozůstatky po explodovaných hvězdách. Obvykle se nacházejí v oblastech s formujícími se hvězdami. Skutečnost, že byl záblesk zjištěn na okraji takové oblasti, naznačuje, že buď byl magnetar od svého rodného místa odmrštěn, anebo se jedná o osamocený magnetar. 

Dalším klíčovým tématem, které vědci řeší, je, zda se rychlé rádiové záblesky opakují, nebo zda se jedná o jednorázové události. Zatímco některé záblesky opakují pulsace po dobu několika měsíců, RBFLOAT nevykázal žádné opakované signály. Vědci zkoumali jeho pozici po stovky hodin, ale žádný další záblesk se neobjevil.

To potvrzuje, že ne všechny rychlé rádiové záblesky se opakují, což otevírá dveře pro explozivní teorie o jejich vzniku. V minulosti byly tyto hypotézy vyloučeny, protože opakující se záblesky by znamenaly, že jejich zdroj se po prvním výbuchu nezničil. Proto se nyní vědci domnívají, že existují nejméně dvě různé populace rychlých rádiových záblesků.

Oba výzkumy jsou důkazem, že nová generace teleskopů, jako je CHIME s Outriggers a JWST, má potenciál posunout výzkum těchto jevů na novou úroveň. Již v současné době dokážou lokalizovat stovky rychlých rádiových záblesků ročně. Vědci budou i nadále sledovat RBFLOAT a jeho okolí, aby odhalili další tajemství, která vesmír ukrývá.

Konec celosvětového nedostatku orgánů je na dosah ruky? Vědci hlásí výrazný pokrok v xenotransplantaci

vesmir

Mléčná dráha

Vědci zachytili záhadný záblesk z vesmíru. Může rozluštit jedno z největších tajemství

