CNN: Vědci jsou na stopě přelomovému objevu. Možná našli planetu s atmosférou

Libor Novák

19. září 2025 11:35

Ilustrace pravděpodobného povrchu planety TRAPPIST-1f, která je součástí stejného planetárního systému
Ilustrace pravděpodobného povrchu planety TRAPPIST-1f, která je součástí stejného planetárního systému Foto: NASA

Vědci by se brzy mohli dočkat přelomového objevu – poprvé v historii potvrdit, že na vzdálené exoplanetě existuje atmosféra podobná té naší. Astronomové jsou optimističtí po prvních pozorováních z Vesmírného dalekohledu Jamese Webba, uvedl server CNN.

Planeta TRAPPIST-1 e je součástí planetárního systému TRAPPIST-1, který je od Země vzdálený asi 40 světelných let. Astronomové se na tento systém zaměřují už od roku 2016, kdy byl objeven. Tvoří ho totiž sedm skalnatých planet, z nichž tři se nacházejí v obyvatelné zóně, což znamená, že by na nich mohla existovat kapalná voda, pokud by měly atmosféru. Hvězda, kolem které obíhají, je přitom velmi malá, velikostí se podobá Jupiteru.

Astronomové se zaměřili na čtvrtou planetu v systému, TRAPPIST-1 e. Podle Néstora Espinozy ze Space Telescope Science Institute se jim po čtyřech pozorováních v roce 2023 nepodařilo vyloučit, že na ní atmosféra není. Podle něj to znamená, že „sen stále žije“. Vědci už získali dalších 15 pozorování a jsou přesvědčeni, že budou schopni říci, jaká atmosféra by tam mohla být, nebo zda je podobná té na Zemi. Dřívější studie přitom označovaly tento druh výzkumu za „vědeckou fikci“.

Když astronomové hledají atmosféru, čekají, až planeta přejde před svou hvězdou. Sledují, jak se mění světlo hvězdy, které prochází přes atmosféru planety. Díky tomu mohou určit její složení. První pozorování vyloučila přítomnost primární atmosféry na TRAPPIST-1 e, která byla pravděpodobně odvanuta radiací. Vědci však doufají, že si planeta vytvořila sekundární atmosféru, podobně jako Země. Studie také naznačuje, že je nepravděpodobné, aby měla atmosféru bohatou na oxid uhličitý, jako Venuše a Mars. Pravděpodobnější je atmosféra bohatá na dusík.

Podle profesorky planetární vědy na Massachusettském technologickém institutu Sary Seagerové zůstává TRAPPIST-1 e jednou z nejslibnějších planet. Důkazy, které vylučují atmosféry podobné Venuši a Marsu, podle ní zostřují zaměření na scénáře, které ještě existují. Potvrzení atmosféry by podle astronomů bylo přelomové a mohlo by změnit dosavadní teorie. Rudí trpaslíci, podobní hvězdě v systému TRAPPIST-1, tvoří totiž většinu hvězd ve vesmíru, a to by znásobilo možnosti existence života.

I když budou výsledky negativní, bylo by to podle Espinozy vzrušující. Dalo by to najevo, jak speciální je život na Zemi. Eric Agol, profesor astronomie na Washingtonské univerzitě, uvedl, že ačkoliv jsou výsledky vzrušující, jsou neúplné a zatím nezměnily jeho názor na to, zda má planeta atmosféru. Podle Howarda Chena z Florida Institute of Technology se TRAPPIST-1 e nachází na pomezí mezi tím, zda je to suchý pouštní svět, nebo planeta bohatá na vodu.

