Vážný incident řešili policisté během neděle v Pardubicích. V hotelu bylo nutné zasáhnout proti opilému cizinci, který začal vyhrožovat střelbou. Nikomu se naštěstí nic nestalo, muž byl zadržen.
Policie o incidentu informovala v neděli večer na sociální síti X. "Před malou chvílí policisté zasahovali v jednom hotelu v Pardubicích, kde měl podnapilý cizinec vyhrožovat střelbou. Muže jsme na místě zadrželi, nikomu nehrozí žádné nebezpečí," uvedla s tím, že v případu byly zahájeny úkony trestního řízení.
K podobnému incidentu došlo v pátek večer v obchodním centru v Českých Budějovicích, kde zasáhl policista, který v tu chvíli nebyl ve službě. "V Mercury centru zakročil proti muži, který slovně napadal kolemjdoucí. V sekundě pak sám čelil noži útočníka a výhrůžce smrtí," popsali strážci zákona.
Policista dostal pachatele na zem, následně mu pomohly přivolané posily. Celý incident se obešel bez zranění, útočník byl zadržen. "U Mercury je značný pohyb osob, vše mohlo dopadnout hůř," dodala policie.
28. prosince 2025 15:47
Muž s nožem v Budějovicích vyhrožoval kolemjdoucím. Policista ho zpacifikoval
Související
Muž s nožem v Budějovicích vyhrožoval kolemjdoucím. Policista ho zpacifikoval
Anonym vyhrožoval střelbou v teplickém obchodním domě. Policie po něm pátrá
krimi , Policie ČR , Pardubický kraj
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Drama v pardubickém hotelu. Opilý cizinec vyhrožoval střelbou
před 1 hodinou
Počasí do konce týdne: V noci a k ránu hrozí silné mrazy
včera
USA provedly úder na pozemní cíl přímo ve Venezuele, potvrdil Trump
včera
Křehké příměří mezi Thajskem a Kambodžou dostává po pár hodinách vážné trhliny
včera
Putin chce, aby Ukrajina uspěla, prohlásil Trump. Zelenského kamenná tvář se rozpadla
včera
Ukrajinské drony zaútočily na Putinovu rezidenci, jednání o míru přehodnotíme, tvrdí Lavrov
včera
Konec nadvlády republikánů? Americkou politiku čekají příští rok významné změny, predikuje Pelosiová
včera
Nejvýznamnější vědecké objevy uplynulého roku: Prosakování zlata a bujarý život na místě, kam Slunce nedosáhne
včera
Pátrání po zmizelém letu Malaysia Airlines MH370 se po jedenácti letech obnovuje
včera
Zelenského vystřídá Netanjahu. Míří za Trumpem na Floridu
včera
Konec čekání na řidičák, zelená autonomním vozidlům. Jaké změny přinese rok 2026 v dopravě?
včera
Neobvyklý průzkum: Co si Evropané skutečně myslí o Trumpovi?
včera
Čínská armáda zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu
včera
Mírová dohoda je blíž než kdykoli předtím, prohlásil Trump po jednání se Zelenským
včera
Předpověď počasí na závěr roku 2025. Meteorologové upozorňují na pocitovou teplotu
28. prosince 2025 21:50
V Česku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky
28. prosince 2025 20:28
Zelenskyj i Putin chtějí ukončit válku na Ukrajině, prohlásil Trump
Aktualizováno 28. prosince 2025 19:32
Nebezpečné počasí hrozí už dnes večer. Výstraha se týká celé ČR
28. prosince 2025 19:09
Trump měl na telefonu Putina. Hovor byl dobrý a produktivní, tvrdí šéf Bílého domu
28. prosince 2025 18:21
Vážná nehoda na Benešovsku. Na místě hořelo
Bez vážných nehod se neobešla ani poslední neděle letošního roku. Na Benešovsku se odpoledne srazila dvě vozidla. Nehoda si vyžádala zranění dvou osob. Příčinou a okolnostmi havárie se zabývají policisté.
Zdroj: Jan Hrabě