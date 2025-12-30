Člen prezidentské ochranky čelí obžalobě kvůli únorové nehodě pod vlivem alkoholu, která se stala v obci na Náchodsku, kde má prezident Petr Pavel chalupu. Šofér, který je od nehody mimo službu, může dostat až dvouletý trest odnětí svobody.
O rozhodnutí státního zástupce obžalovat řidiče z prezidentské ochranky informoval web iRozhlas.cz. "V předmětné trestní věci byla na obviněného podána obžaloba k Okresnímu soudu v Náchodě pro přečin porušení povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru," uvedla náměstkyně krajského státního zástupce v Hradci Králové Hana Flídrová pro zmíněný web.
Nehoda se stala začátkem února v České Čermné na Náchodsku, upozornil na ni tehdy deník Blesk. Obžalovaný řidič byl v autě sám a po příjezdu policejní hlídky nadýchal. Od března byl dotyčný postaven mimo službu.
Případem se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů, která šoféra již na jaře obvinila. Během vyšetřování se změnila kvalifikace události. Původně byl člen ochranky stíhán pro ohrožení pod vlivem návykové látky, ale lékařské vyšetření podle webu nepotvrdilo přítomnost alespoň jedné promile alkoholu v krvi.
Jde o první takovou kauzu za funkčního období úřadujícího prezidenta Petra Pavla, který se stal hlavou státu v březnu 2023 po vítězství v lednových prezidentských volbách. Ve funkci prezidenta nahradil Miloše Zemana.
Související
Turek se nevzdává. Pavel by měl dodržet svá slova, říká poslanec
Zeman se opřel do Fialy, jeho vlády i prezidenta. Pavla ale zároveň i ocenil
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Šofér prezidenta Pavla čelí obžalobě. Měl nehodu a nadýchal
před 1 hodinou
Trump vyzval k zahájení druhé fáze příměří v Pásmu Gazy
před 2 hodinami
Drama v pardubickém hotelu. Opilý cizinec vyhrožoval střelbou
před 3 hodinami
Počasí do konce týdne: V noci a k ránu hrozí silné mrazy
včera
USA provedly úder na pozemní cíl přímo ve Venezuele, potvrdil Trump
včera
Křehké příměří mezi Thajskem a Kambodžou dostává po pár hodinách vážné trhliny
včera
Putin chce, aby Ukrajina uspěla, prohlásil Trump. Zelenského kamenná tvář se rozpadla
včera
Ukrajinské drony zaútočily na Putinovu rezidenci, jednání o míru přehodnotíme, tvrdí Lavrov
včera
Konec nadvlády republikánů? Americkou politiku čekají příští rok významné změny, predikuje Pelosiová
včera
Nejvýznamnější vědecké objevy uplynulého roku: Prosakování zlata a bujarý život na místě, kam Slunce nedosáhne
včera
Pátrání po zmizelém letu Malaysia Airlines MH370 se po jedenácti letech obnovuje
včera
Zelenského vystřídá Netanjahu. Míří za Trumpem na Floridu
včera
Konec čekání na řidičák, zelená autonomním vozidlům. Jaké změny přinese rok 2026 v dopravě?
včera
Neobvyklý průzkum: Co si Evropané skutečně myslí o Trumpovi?
včera
Čínská armáda zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu
včera
Mírová dohoda je blíž než kdykoli předtím, prohlásil Trump po jednání se Zelenským
včera
Předpověď počasí na závěr roku 2025. Meteorologové upozorňují na pocitovou teplotu
28. prosince 2025 21:50
V Česku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky
28. prosince 2025 20:28
Zelenskyj i Putin chtějí ukončit válku na Ukrajině, prohlásil Trump
Aktualizováno 28. prosince 2025 19:32
Nebezpečné počasí hrozí už dnes večer. Výstraha se týká celé ČR
Česko ještě dnes pokryje náledí, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v nejnovější výstraze. Nebezpečí se týká celého území republiky. Pozor si musí dát zejména řidiči.
Zdroj: Jan Hrabě