V plném proudu je předposlední den kalendářního roku 2025 a v řadě domácností vrcholí přípravy na Silvestra. Pokud je odkládáte na poslední chvíli, měli byste vědět, jak budou ve středu otevřené obchody. Provozní doba bude oproti běžnému pracovnímu dni odlišná.
Tentokrát tomu tak bude z vůle samotných obchodníků, kteří také chtějí dopřát zaměstnancům volný večer. Alespoň do pozdních podvečerních hodin by ale mělo být otevřeno všude, vyplývá z veřejně dostupných informací.
Do 17 hodin budou na Silvestra otevřené obchody řetězců Billa, Lidl a Penny. Ještě o hodinu déle zůstanou v provozu prodejny společností Albert, Globus, Kaufland a Tesco. Od 18:00 už se lidé budou muset spolehnout například na večerky či dovážkové služby.
Sluší se také připomenout, že obchody pak zůstanou uzavřené i na Nový rok. Od roku 2016 platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Patří k nim i první lednový den.
Související
Obchody už budou otevřené až do Silvestra. Zákon je ovlivní zase za několik dní
Obchody na Štědrý den. Další z řetězců odhalil, jak bude možné nakoupit
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Počasí v Česku si žádá novou výstrahu. Napadne až 15 centimetrů sněhu
před 1 hodinou
PŘEHLED: Obchody na Silvestra. Víme, jak bude ve středu otevřeno
před 2 hodinami
Francie se s Bardotovou rozloučí příští týden. Pohřeb bude v Saint-Tropez
před 3 hodinami
Šofér prezidenta Pavla čelí obžalobě. Měl nehodu a nadýchal
před 4 hodinami
Trump vyzval k zahájení druhé fáze příměří v Pásmu Gazy
před 4 hodinami
Drama v pardubickém hotelu. Opilý cizinec vyhrožoval střelbou
před 6 hodinami
Počasí do konce týdne: V noci a k ránu hrozí silné mrazy
včera
USA provedly úder na pozemní cíl přímo ve Venezuele, potvrdil Trump
včera
Křehké příměří mezi Thajskem a Kambodžou dostává po pár hodinách vážné trhliny
včera
Putin chce, aby Ukrajina uspěla, prohlásil Trump. Zelenského kamenná tvář se rozpadla
včera
Ukrajinské drony zaútočily na Putinovu rezidenci, jednání o míru přehodnotíme, tvrdí Lavrov
včera
Konec nadvlády republikánů? Americkou politiku čekají příští rok významné změny, predikuje Pelosiová
včera
Nejvýznamnější vědecké objevy uplynulého roku: Prosakování zlata a bujarý život na místě, kam Slunce nedosáhne
včera
Pátrání po zmizelém letu Malaysia Airlines MH370 se po jedenácti letech obnovuje
včera
Zelenského vystřídá Netanjahu. Míří za Trumpem na Floridu
včera
Konec čekání na řidičák, zelená autonomním vozidlům. Jaké změny přinese rok 2026 v dopravě?
včera
Neobvyklý průzkum: Co si Evropané skutečně myslí o Trumpovi?
včera
Čínská armáda zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu
včera
Mírová dohoda je blíž než kdykoli předtím, prohlásil Trump po jednání se Zelenským
včera
Předpověď počasí na závěr roku 2025. Meteorologové upozorňují na pocitovou teplotu
Z kalendářního roku 2025 zbývají poslední tři dny. Podle předpovědi meteorologů z ČHMÚ se očekávají sněhové srážky, noční mrazy a denní teploty kolem nuly. Odborníci ale upozorňují, že pocitově bude mnohem chladněji.
Zdroj: Jan Hrabě