Do roku 2050 téměř vymře třetina známých druhů zvířat, varují vědci. Vytváří obří biotrezor

Lidstvo se jako živočišný druh zatím o svou budoucnost bát nemusí. Na sedmi kontinentech nás žije 8,2 miliardy a očekává se, že do roku 2050 tento počet vzroste na téměř 10 miliard. Ostatní obyvatelé planety jsou na tom však podstatně hůře. Podle Střediska pro biologickou rozmanitost se předpokládá, že do stejného roku 2050 překročí hranici vyhynutí přibližně 30 % známých druhů. Nyní se však objevuje způsob, jak je chránit – nebo alespoň uchovat jejich genomy, aby se v budoucnu mohli na Zemi znovu vrátit.
S tímto ambiciózním plánem přichází společnost Colossal Biosciences, která se loni na jaře proslavila úspěšným oživením vlka pravěkého po deseti tisících letech od jeho vyhynutí. V úterý oznámila spolupráci s vládou Spojených arabských emirátů na vytvoření obrovského biotrezoru. V něm budou uloženy miliony zmrazených vzorků buněk a tkání z více než 10 000 živočišných druhů. Celý projekt bude mít své sídlo v dubajském Muzeu budoucnosti.
Iniciativa se v první fázi zaměří na 100 nejohroženějších druhů světa, mezi které patří levhart sněžný, slon savanový, žralok bílý nebo severní bílý nosorožec. Cílem je otevřít tento genetický trezor pro veřejnost již v příštím roce. Matt James, hlavní odborník společnosti na zvířata, uvedl, že biotrezor by měl začít fungovat téměř okamžitě a každoročně do něj budou přibývat vzorky stovek dalších jedinců a druhů.
Biotrezor nebude sloužit pouze jako pouhé skladiště, ale také jako funkční laboratoř. Návštěvníci muzea budou moci přímo sledovat vědce při práci se vzorky. Data o genomech uložená v muzeu budou navíc volně přístupná vědcům a genetikům z celého světa. Tato otevřenost má podpořit globální úsilí o ochranu přírody nebo projekty na oživení vyhynulých druhů, podobně jako tomu bylo u vlka pravěkého.
S růstem dubajské laboratoře plánuje Colossal společně s Emiráty vybudovat celosvětovou síť dalších biotrezorů. Ty by měly umožnit různým regionům uchovávat genomy jejich původní fauny. Podle Bena Lamma, spoluzakladatele a generálního ředitele společnosti, by v budoucnu mělo existovat sedm až deset takových center strategicky rozmístěných v oblastech s největší biologickou rozmanitostí.
Zařízení v Dubaji nebude prvním místem na světě, které se věnuje kryogennímu uchovávání živočišných buněk. Již před padesáti lety založila zoologická zahrada v San Diegu takzvanou „zmrazenou zoo“, kde jsou dnes uloženy vzorky z 11 500 zvířat. Kurt Benirschke, jeden ze zakladatelů tehdejšího projektu, tehdy prohlásil, že věci se musí sbírat i z důvodů, kterým v danou chvíli lidstvo nemusí zcela rozumět.
Podobné sbírky existují také při Cornellově univerzitě, v Barceloně nebo v Jihoafrické republice. Síť biotrezorů společnosti Colossal má však být doposud největší a nejambicióznější. Firma spolupracuje se 75 dalšími ochranářskými skupinami, které pomáhají sbírat vzorky zvířat přímo v divočině. Ty jsou následně v laboratoři sekvenovány a uloženy do digitální knihovny, zatímco samotné buňky se zmrazí na teplotu až -195 °C.
Klíčem k úspěchu celého projektu je rozsah sbírky, kdy je každý druh zastoupen vzorky od mnoha různých jedinců. V divočině se ohrožené druhy často potýkají s takzvaným genetickým hrdlem láhve. Pokud je k dispozici příliš malá chovná populace, dochází k příbuzenskému křížení, což vede k vrozeným vadám, nemocem nebo sterilitě. Podobné riziko by hrozilo i v biotrezoru, pokud by neobsahoval dostatečnou variabilitu genů.
Projekt disponuje obrovským finančním zázemím. Společnost Colossal, založená v roce 2021, dosáhla v roce 2025 tržní hodnoty přesahující 10 miliard dolarů. Nedávné investiční kolo přineslo dalších 615 milionů dolarů, přičemž 60 milionů investovala přímo vláda Spojených arabských emirátů. Přesná částka investovaná do nového dubajského biotrezoru nebyla zveřejněna, ale uvádí se, že jde o sumu v řádu stovek milionů dolarů.
Investice do podobných projektů jsou považovány za nezbytné, protože za zrychlující se vymírání druhů může z velké části lidská činnost, zejména ničení přirozeného prostředí a změna klimatu. Podle Bena Lamma svět naléhavě potřebuje skutečný záložní plán pro život na Zemi. Biotrezory v tomto smyslu fungují jako genetické paměťové karty, které uchovávají odkaz živočišných druhů dříve, než bude příliš pozdě.
Související
Ani žraloci, ani hadi, ani medvědi. Nejnebezpečnější zvíře pro člověka žije i v Česku, ročně zraní a zabije tisíce lidí
Klíšťata jsou v úvodu prázdnin na vrcholu aktivity, varovali experti
Příroda , Vědci , Zvířata , Nosorožci
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Do roku 2050 téměř vymře třetina známých druhů zvířat, varují vědci. Vytváří obří biotrezor
před 1 hodinou
Náhrada za Turka? Byl bych lepší ministr než Pavel prezident, tvrdí podnikatel Richard Chlad
před 1 hodinou
Kyjev a Moskva si vyměňují zajatce, potvrdil Zelenskyj. Ruský útok se po vypnutí Starlinku hroutí
před 2 hodinami
Británie se po zveřejnění Epsteinových dokumentů zmítá v krizi. Pod Starmerem se láme větev
před 3 hodinami
Unikát letošní olympiády: Sportovci obdrží nejdražší medaile v historii her
před 3 hodinami
Macinka je připraven být dva roky dvojministrem. Ve volbách očekává porážku Pavla
před 4 hodinami
Zelenskyj řekl, kolik ukrajinských vojáků zemřelo od začátku války
před 5 hodinami
Je hotovo. Umělá inteligence dosáhla lidské úrovně, tvrdí část vědců
před 6 hodinami
Jan Darmovzal popsal drastické podmínky venezuelského vězení. Dodnes má zdravotní problémy
před 6 hodinami
OSN stojí před kolapsem, varoval Guterres. Podle nejhorších scénářů nastane za pár měsíců
před 7 hodinami
Svět spadnul do nejistoty. Jaderné smlouvy exspirovaly, jaderný konflikt hrozí víc než kdy dřív
před 9 hodinami
Zimní počasí nabídne jinou tvář, naznačuje předpověď na příští týden
včera
Pavel bude na slavnostním zahájení ZOH i závodech Sáblíkové a Ledecké
včera
Plzeň prošla ligovou fází Evropské ligy jako nůž máslem. Po Portu neprohrála ani s Basilejí
včera
Babišova vláda pokračuje. Opozice neuspěla se snahou o vyslovení nedůvěry
včera
Kellnerovi posílají desítky milionů na pomoc ukrajinským civilistům
včera
Občanští demokraté udělali změny v poslaneckém klubu. Benda je přečkal
včera
Průšvih pro pořadatelskou Itálii. Krátce před hrami byl zjištěn doping u biatlonistky
včera
Klempíř chtěl mluvit s umělci, ale poté couvl. Pozvání platí i nadále
včera
Policie vyšetřuje vraždu ženy na Kladensku. Zadržela podezřelého
Středočeští kriminalisté v úterý ráno oznámili, že vyšetřují vraždu ženy v obci na Kladensku. Policie již zadržela podezřelého, jde o blízkého oběti.
Zdroj: Jan Hrabě