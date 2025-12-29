Zelenského vystřídá Netanjahu. Míří za Trumpem na Floridu

29. prosince 2025 13:19

Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí večer dorazí do floridského rezortu Mar-a-Lago, aby se již popáté v tomto roce setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Schůzka se koná v kritickém okamžiku, kdy v regionu rostou obavy z nových izraelských ofenziv a kdy americké administrativě podle diplomatických zdrojů dochází trpělivost s Netanjahuovým přístupem k mírovému procesu v Gaze.

Hlavním tématem rozhovorů bude osud Trumpova 20bodového mírového plánu. První fáze, která zahrnovala stažení izraelských vojsk na nové pozice a propuštění většiny rukojmí, je v podstatě u konce. Přechod do druhé fáze však provázejí obrovské potíže. USA prosazují vznik nové správy Gazy složené z nestranných palestinských technokratů a rozmístění mezinárodních stabilizačních sil. Netanjahu se však zdráhá stáhnout z 53 % území Gazy, které Izrael stále ovládá, a omezuje přísun humanitární pomoci.

Podle analytiků z think-tanku Chatham House je americká frustrace z Netanjahua stále viditelnější. Američtí představitelé se obávají, že Hamás využívá průtahů k obnovení svého vlivu v hustě obydlených oblastech. Situaci v Gaze navíc zhoršuje mrazivé počasí a deště, které drtí zbývající populaci žijící v troskách zničené infrastruktury.

Netanjahu má však v Mar-a-Lago i vlastní priority. Bude se snažit přesvědčit Trumpa, aby Izraeli umožnil preventivní údery proti Íránu. Teherán podle izraelských tajných služeb zrychluje výrobu balistických raket a snaží se opravit škody na svém jaderném programu, které utrpěl během krátké letní války s USA a Izraelem. Íránský prezident Masúd Pezeškiján v sobotu prohlásil, že jeho země je v „totální válce“ se Západem, kterou označil za složitější než konflikt s Irákem v 80. letech.

Kromě Íránu visí ve vzduchu i možná obnova bojů v Libanonu proti Hizballáhu, pokud nedojde k jeho účinnému odzbrojení, a neúspěšná jednání o bezpečnostní dohodě se Sýrií. Netanjahuův postoj je navíc silně ovlivněn domácí politikou. Za deset měsíců ho čekají volby, a jelikož jeho koalice v průzkumech ztrácí, potřebuje demonstrovat těsné spojenectví s Trumpem, aby si udržel své voličské jádro.

Výrazným bodem napětí mezi oběma spojenci zůstává také Trumpovo rozhodnutí prodat špičkové stíhačky F-35 Saúdské Arábii. Izraelští představitelé se obávají ztráty své vojensko-technologické převahy v regionu, která byla klíčová pro jejich nedávné úspěchy. Netanjahu tak bude na Floridě bojovat nejen o svou politickou budoucnost, ale i o volnou ruku pro budoucí vojenské operace na Blízkém východě.

Mírová dohoda je blíž než kdykoli předtím, prohlásil Trump po jednání se Zelenským

