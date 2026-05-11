Neakceptovatelné. Trump reagoval na íránský mírový protinávrh

Lucie Podzimková

11. května 2026 8:23

Donald Trump
Americký prezident Donald Trump ostře reagoval na íránský protinávrh, v němž Teherán stanovil své požadavky. Pro Washington jsou neakceptovatelné, dal najevo šéf Bílého domu. Navzdory tomu, že před několika dny tvrdil, že se válka chýlí k definitivnímu konci. 

"Právě jsem si přečetl odpověď od takzvaných představitelů Íránu. Nelíbí se mi, je to totálně neakceptovatelné," napsal Trump v neděli večer našeho času na sociální síti Truth Social a poděkoval za pozornost. 

Teherán podle íránské polostátní zpravodajské agentury Tasnim v návrhu, který odeslal přes Pákistán, jenž je prostředníkem v diplomatických rozhovorech, požaduje okamžitý konec bojů na všech frontách, zastavení americké námořní blokády íránských přístavů, záruky, že nedojde k dalšímu útoku, kompenzace škod a potvrzení íránské suverenity v Hormuzském průlivu. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Trump v uplynulých dnech tvrdil, že konflikt brzy skončí. Nejnovější slova americké hlavy státu svědčí o opaku. Íránský prezident Masúd Pezeškján navíc prohlásil, že Írán se nikdy neskloní před nepřítelem a nevzdá se, pokud diplomatická jednání selžou. 

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zároveň řekl, že íránské sklady obohaceného uranu musí být zničeny dříve, než bude válka s Íránem prohlášena za ukončenou. "Jsou tu pořád zařízení na obohacení uranu, která musí být odstraněna," sdělil politik v rozhovoru pro pořad 60 Minutes americké televizní stanice CBS. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří. 

Írán poslal USA odpověď na návrh mírového plánu

Trump vyhlásil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil dosažení dohody o třídenním příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Klid zbraní má podle jeho vyjádření začít v sobotu 9. května a trvat až do 11. května. Součástí této dohody je úplné zastavení všech útočných operací a vojenských aktivit na obou stranách fronty.
USA a Írán se střetly v Hormuzském průlivu, Příměří podle Trumpa stále platí

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří s Íránem nadále trvá, přestože v Hormuzském průlivu došlo ke střetu mezi íránskými silami a americkými torpédoborci. Obě strany se z vyvolání incidentu vzájemně obviňují. Spojené státy označily akci za nevyprovokovaný útok, při kterém Írán použil rakety, drony a malé čluny proti třem americkým plavidlům. Trump v této souvislosti uvedl, že si s nimi Írán zahrává.

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty

Chaos, šílenství... Česko má mezinárodní ostudu, o excesu slavistických fanoušků píše celý svět

Český fotbal zažívá černý víkend, který nezůstal bez odezvy za hranicemi. Prestižní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou sportu a pravděpodobnou korunovací nového mistra, skončilo ostudou, o níž informují největší světová média jako CNN, Reuters či britský deník The Sun. I mnohé další zahraniční servery popisují scény, které do moderního evropského fotbalu nepatří, a shodují se na jednom: český fotbal čelí bezprecedentnímu skandálu.

MV Hondius

Evakuace MV Hondius bude trvat do pondělí. Pak na lodi zůstane 30 lidí

Operace na španělském ostrově Tenerife v neděli dopoledne nabrala na intenzitě. Podle informací ministerstva zdravotnictví probíhá evakuace výletní lodi MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířil hantavirus, přesně podle stanoveného harmonogramu. Plavidlo, které se stalo centrem mezinárodní pozornosti, nyní slouží jako výchozí bod pro složitou repatriační akci, do níž je zapojeno několik států.

Tomáš Chorý

Fanoušek, jenž napadl Surovčíka, už se do Edenu nepodívá. Chorý s Douděrou si budou hledat angažmá

Fotbalová Slavia potrestala prvního z fanoušků, kteří vběhli v sobotu večer krátce před koncem zápasu se Spartou na hřiště v Edenu. Jedná se o fanouška, který napadl s kelímkem s pivem sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka. Jak uvedla Slavia, právě on byl potrestán doživotním vstupem na stadion. Předseda klubového představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík pak v neděli také oznámil, že fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra, kteří v zápase dostali červenou kartu, v klubu definitivně skončili a že si tak budou moct v létě hledat nové angažmá.

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Disciplinární komise vynese verdikty nad pražským derby v úterý. Slibuje přísné tresty

Ihned v neděli dopoledne se mimořádně online sešla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA), aby řešila skandální konec sobotního derby pražských „S“. To mohlo definitivně rozhodnout o ligovém titulu pro Slavii, ovšem tři minuty před koncem vběhli jejich příznivci na hřiště, následně napadli sparťanské hráče a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Z komuniké po tomto jednání je jasné, že až v úterý krátce před dalším ligovým kolem vynese disciplinárka tresty, bude se jednat o tresty velmi přísné.

Podle titulárního sponzora ligy přichází český fotbal o důvěryhodnost

Není divu, že i titulární sponzor ligy se vyjádřil k sobotnímu incidentu v pražském Edenu, který předčasně ukončil 317. derby pražských „S“. Po něm totiž mohla Slavia získat ligový titul, pokud by nad svým pražským rivalem vyhrála, tři minuty před koncem za stavu 3:2 pro Slavii však její příznivci vtrhli na hrací plochu, napadli fotbalisty Sparty a naházeli svou pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Tím tak duel předčasně ukončili. Oním titulárním partnerem české fotbalové ligy je sázková společnost Chance, od níž přitéká do českého fotbalu více než čtvrt miliardy a je tak logické, že k tomu, co se stalo v Edenu má také co říct.

SK Slavia Praha.

Slavia dočasně uzavře Tribunu sever, potrestala tvrdě i hříšníky z kádru. Po výtržnících bude chtít klub náhradu škod

Skandální závěr sobotního 317. derby pražských „S“, které bylo ukončeno předčasně poté, co za stavu 3:2 pro Slavii v sedmé minutě nastavení, tedy tři minuty před koncem, vtrhli z Tribuny Sever na hřiště aby jednak napadli sparťanské fotbalisty včetně brankáře Jakuba Surovčíka a útočníka Matyáše Vojty a aby vhodili pyrotechniku do sektoru sparťanských příznivců. Tímto svým jednáním tak připravili svůj klub o oslavu ligového titulu, který mohla Slavia po výhře nad Spartou získat a jednak tak klubu uřízli obrovskou ostudu. Vedení Slavie se rozhodlo dočasně uzavřít Tribunu Sever, zároveň bude žádat po výtržnících o náhradu škod. Také pak vyřadila z kádru Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří v derby uviděli červenou kartu.

Íránská delegace v Pákistánu

Írán poslal USA odpověď na návrh mírového plánu

Napětí na Blízkém východě nadále eskaluje, zatímco diplomatické úsilí o ukončení konfliktu nabývá na intenzitě. Írán v neděli prostřednictvím pákistánského zprostředkovatele doručil svou odpověď na nejnovější americký návrh, který má za cíl ukončit válku trvající od konce letošního února. Podle státní tiskové agentury IRNA se íránská reakce soustředí na rámec budoucích jednání, která by měla vést k úplnému zastavení bojů v regionu.

Petr Macinka

Motoristé balancují na hraně vstupu do Sněmovny. Macinka je nadšený

Volební model agentury Kantar CZ pro duben 2026 ukazuje, že dominantní postavení na české politické scéně si udržuje hnutí ANO, ačkoliv zaznamenalo mírný pokles preferencí. Průzkum zpracovaný pro Českou televizi přisuzuje hnutí Andreje Babiše 32 procent hlasů, což představuje meziměsíční oslabení o dva procentní body. Ve srovnání s loňskými volbami je pak podpora nižší o 2,5 bodu.

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty

Vyústění dlouhodobé nenávisti. Sparta se poprvé vyjádřila k excesu slavistických fanoušků

Vedení pražské Sparty vydalo oficiální vyjádření k šokujícím událostem během sobotního derby v Edenu. Podle letenského klubu nebyl agresivní vtok fanoušků na hrací plochu náhodným selháním jednotlivců, ale logickým vyústěním dlouhodobě pěstované nenávisti ze strany Slavie. Sparta v prohlášení na sociální síti X zdůraznila, že atmosféra nepřátelství je proti jejímu týmu budována na mnoha úrovních již delší dobu.

Eva Decroix

Je to hnus, komentují politici sobotní skandál slavistických fanoušků

Sobotní fotbalové derby mezi pražskou Slavií a Spartou v Edenu skončilo bezprecedentním skandálem, který vyvolal vlnu kritiky napříč celou společností. Zápas musel být předčasně ukončen poté, co na hrací plochu agresivně vtrhli domácí fanoušci a napadli několik hráčů hostujícího týmu. K incidentu došlo v nastaveném čase za stavu 3:2 pro Slavii, kdy se místo oslav na trávníku rozhořel chaos doprovázený použitím pyrotechniky.

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty

Slavia oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody

Prestižní derby pražských „S“, které mělo být vrcholem druhého kola nadstavby, skončilo pro český fotbal naprostou ostudou. V sedmé minutě nastaveného času vtrhly na hrací plochu stadionu v Edenu stovky domácích příznivců, což vedlo k předčasnému ukončení zápasu. Slavia v tu chvíli vedla 3:2 a sahala po obhajobě mistrovského titulu, k čemuž jí chybělo odehrát jen několik desítek sekund.

Íránské drony revolučních gard během cvičení v říjnu 2023.

Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle

Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle na Blízkém východě, pokud budou íránské tankery čelit další palbě. Toto varování přišlo prostřednictvím íránských médií jen den poté, co americké síly zasáhly dva íránské tankery v Ománském zálivu.

MV Hondius

Loď MV Hondius zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Evakuace začala

Výletní loď MV Hondius, která se stala ohniskem nákazy vzácným hantavirem, v neděli ráno zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Plavidlo se 147 cestujícími na palubě dorazilo do přístavu Granadilla de Abona po téměř měsíci od chvíle, kdy byla na palubě zaznamenána první oběť. Celý incident vyvolal rozsáhlou mezinárodní operaci zaměřenou na bezpečnou repatriaci pasažérů do jejich domovských zemí za přísných hygienických podmínek.

Válka na Ukrajině se blíží ke konci, prohlásil Putin. Chce jednat s jednou konkrétní osobou z Evropy

Ruský prezident Vladimir Putin se v sobotu nechal slyšet, že podle jeho názoru se konflikt na Ukrajině postupně chýlí ke svému konci. Toto prohlášení učinil během setkání s novináři v prostorách Kremlu. Stalo se tak krátce poté, co Rusko oslavilo tradiční Den vítězství, který připomíná porážku nacistického Německa ve druhé světové válce.

