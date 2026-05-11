Neakceptovatelné. Trump reagoval na íránský mírový protinávrh

Americký prezident Donald Trump ostře reagoval na íránský protinávrh, v němž Teherán stanovil své požadavky. Pro Washington jsou neakceptovatelné, dal najevo šéf Bílého domu. Navzdory tomu, že před několika dny tvrdil, že se válka chýlí k definitivnímu konci.
"Právě jsem si přečetl odpověď od takzvaných představitelů Íránu. Nelíbí se mi, je to totálně neakceptovatelné," napsal Trump v neděli večer našeho času na sociální síti Truth Social a poděkoval za pozornost.
Teherán podle íránské polostátní zpravodajské agentury Tasnim v návrhu, který odeslal přes Pákistán, jenž je prostředníkem v diplomatických rozhovorech, požaduje okamžitý konec bojů na všech frontách, zastavení americké námořní blokády íránských přístavů, záruky, že nedojde k dalšímu útoku, kompenzace škod a potvrzení íránské suverenity v Hormuzském průlivu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Trump v uplynulých dnech tvrdil, že konflikt brzy skončí. Nejnovější slova americké hlavy státu svědčí o opaku. Íránský prezident Masúd Pezeškján navíc prohlásil, že Írán se nikdy neskloní před nepřítelem a nevzdá se, pokud diplomatická jednání selžou.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zároveň řekl, že íránské sklady obohaceného uranu musí být zničeny dříve, než bude válka s Íránem prohlášena za ukončenou. "Jsou tu pořád zařízení na obohacení uranu, která musí být odstraněna," sdělil politik v rozhovoru pro pořad 60 Minutes americké televizní stanice CBS.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří.
