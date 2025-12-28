Trump měl na telefonu Putina. Hovor byl dobrý a produktivní, tvrdí šéf Bílého domu

Americký prezident Donald Trump si ještě před jednáním s ukrajinským lídrem Volodymyrem Zelenským volal s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Obsah hovoru si nechal pro sebe, prozradil pouze, že byl velmi produktivní.
"Právě jsem měl dobrý a velmi produktivní telefonní hovor s ruským prezidentem Putinem před mým setkáním s ukrajinským prezidentem Zelenským," napsal Trump v neděli bez dalších podrobností na sociální síti Truth Social.
Šéf Bílého domu zároveň potvrdil, že dnešní osobní jednání s ukrajinským protějškem proběhne v soukromé rezidenci Mar-a-Lago na Floridě. "Novináři jsou zváni," dodala americká hlava státu.
Zelenskyj a Trump mají diskutovat o novém dvacetibodovém mírovém plánu, jenž vznikl úpravou původního návrhu amerického speciálního vyslance Steva Witkoffa. Podle britské stanice BBC se očekává, že ukrajinský lídr zvedne témata bezpečnostních záruk pro Kyjev či územních ústupků.
Palčivým bodem rozhovorů dosud byla otázka kontroly nad Donbasem. Zelenskyj v poslední době připustil možnost vzniku volné ekonomické zóny. Kreml na jeho výzvu ke stažení vojsk z oblasti, pokud to samé učiní i ruská armáda, zatím nereagoval.
Zelenskyj v týdnu řekl deníku Kyiv Post, že Ukrajina se svými spojenci z 90 procent dokončila práci na dvacetibodovém mírovém plánu. Zároveň potvrdil, že se šéfem Bílého domu se má setkat během probíhajícího víkendu. "Naším cílem je dostat se na 100 procent. Každé setkání a každá konverzace nás přibližují vytouženému výsledku," konstatoval.
Ukrajinský lídr naznačil, že připraveny jsou dokumenty ohledně bezpečnostních garancí či ekonomických dohod. "Je tam několik dokumentů a my doufáme, že budeme mít šanci o všech diskutovat. Ekonomické dohody jsou zatím jen návrhy, potřebujeme objasnit jejich směřování," vysvětlil Zelenskyj.
Moskva zatím své stanovisko k novému návrhu mírové dohody nesdělila. Ruský prezident Vladimir Putin nicméně v sobotu prohlásil, že Ukrajina "nespěchá na mírové řešení konfliktu". Kyjevu vzkázal, že je případně připraven dosáhnout svých cílů vojensky. Válka na Ukrajině přitom trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Zdroj: Libor Novák