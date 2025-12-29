USA provedly úder na pozemní cíl přímo ve Venezuele, potvrdil Trump

Americká vojenská přítomnost v Karibiku nabrala koncem roku na obrátkách a vyústila v dosud nejvýraznější eskalaci napětí mezi Washingtonem a Caracasem. Prezident Donald Trump v pondělí potvrdil, že Spojené státy provedly úder na pozemní cíl přímo ve Venezuele. Podle jeho slov šlo o „velké zařízení“ v přístavní oblasti, které sloužilo k nakládání drog na pašerácké lodě.
Tento útok, který se měl odehrát na Štědrý den, představuje zásadní zlom v dosavadní americké strategii. Zatímco v předchozích měsících se americké síly soustředily na likvidaci desítek člunů v mezinárodních vodách, nyní poprvé zasáhly infrastrukturu na venezuelském území.
Trump v rozhovoru pro rádio WABC uvedl, že místo, které označil za „implementační zónu“, po masivním výbuchu prakticky přestalo existovat.
Bílý dům ani Pentagon sice k detailům operace neposkytly oficiální technické podrobnosti, nicméně prezidentovy výroky přicházejí v době, kdy USA v regionu shromáždily přes 15 000 vojáků a flotilu válečných lodí.
Už v říjnu Trump přiznal, že autorizoval CIA k provádění tajných operací v zemi, což odůvodnil bojem proti narkoterorismu a tvrzením, že režim Nicoláse Madura záměrně posílá zločince z věznic do Spojených států.
Reakce na tyto kroky jsou rozporuplné. Zatímco administrativa obhajuje údery jako nezbytnou ochranu amerických hranic před přílivem fentanylu, OSN i lidskoprávní organizace varují před porušováním mezinárodního práva a mimosoudními popravami.
Venezuelská vláda označuje americké počínání za „námořní pirátství“ a ilegální agresi, zatímco Washington kontruje tím, že Madurovův režim oficiálně označil za zahraniční teroristickou organizaci.
Situace v Karibiku zůstává extrémně napjatá a hrozba otevřeného vojenského konfliktu je nejvyšší za poslední desetiletí. Trumpova ochota útočit na pozemní cíle bez předchozího varování naznačuje, že kampaň „maximálního tlaku“ na Madura vstoupila do své nejagresivnější fáze.
