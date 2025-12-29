USA provedly úder na pozemní cíl přímo ve Venezuele, potvrdil Trump

Libor Novák

29. prosince 2025 21:33

Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth
Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth Foto: The White House

Americká vojenská přítomnost v Karibiku nabrala koncem roku na obrátkách a vyústila v dosud nejvýraznější eskalaci napětí mezi Washingtonem a Caracasem. Prezident Donald Trump v pondělí potvrdil, že Spojené státy provedly úder na pozemní cíl přímo ve Venezuele. Podle jeho slov šlo o „velké zařízení“ v přístavní oblasti, které sloužilo k nakládání drog na pašerácké lodě.

Tento útok, který se měl odehrát na Štědrý den, představuje zásadní zlom v dosavadní americké strategii. Zatímco v předchozích měsících se americké síly soustředily na likvidaci desítek člunů v mezinárodních vodách, nyní poprvé zasáhly infrastrukturu na venezuelském území.

Trump v rozhovoru pro rádio WABC uvedl, že místo, které označil za „implementační zónu“, po masivním výbuchu prakticky přestalo existovat.

Bílý dům ani Pentagon sice k detailům operace neposkytly oficiální technické podrobnosti, nicméně prezidentovy výroky přicházejí v době, kdy USA v regionu shromáždily přes 15 000 vojáků a flotilu válečných lodí.

Už v říjnu Trump přiznal, že autorizoval CIA k provádění tajných operací v zemi, což odůvodnil bojem proti narkoterorismu a tvrzením, že režim Nicoláse Madura záměrně posílá zločince z věznic do Spojených států.

Reakce na tyto kroky jsou rozporuplné. Zatímco administrativa obhajuje údery jako nezbytnou ochranu amerických hranic před přílivem fentanylu, OSN i lidskoprávní organizace varují před porušováním mezinárodního práva a mimosoudními popravami.

Venezuelská vláda označuje americké počínání za „námořní pirátství“ a ilegální agresi, zatímco Washington kontruje tím, že Madurovův režim oficiálně označil za zahraniční teroristickou organizaci.

Situace v Karibiku zůstává extrémně napjatá a hrozba otevřeného vojenského konfliktu je nejvyšší za poslední desetiletí. Trumpova ochota útočit na pozemní cíle bez předchozího varování naznačuje, že kampaň „maximálního tlaku“ na Madura vstoupila do své nejagresivnější fáze.

Putin chce, aby Ukrajina uspěla, prohlásil Trump. Zelenského kamenná tvář se rozpadla

Zelenského výraz, když Trump před kamerami pronesl větu, že Rusko ve skutečnosti chce, aby Ukrajina uspěla.

Putin chce, aby Ukrajina uspěla, prohlásil Trump. Zelenského kamenná tvář se rozpadla

Setkání v floridském sídle Mar-a-Lago sice oficiálně mělo působit jako konstruktivní dialog, ale pozorným pozorovatelům neunikla hluboká propast mezi oběma lídry. Přestože Volodymyr Zelenskyj po celou dobu úzkostlivě zachovával diplomatické dekorum, jeho mimika a řeč těla často mluvily jasněji než připravené projevy. V mnoha momentech bylo patrné, že ukrajinský prezident bojuje s obrovským vyčerpáním, které jen prohluboval specifický styl jeho hostitele.
Benjamin Netanjahu

Zelenského vystřídá Netanjahu. Míří za Trumpem na Floridu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí večer dorazí do floridského rezortu Mar-a-Lago, aby se již popáté v tomto roce setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Schůzka se koná v kritickém okamžiku, kdy v regionu rostou obavy z nových izraelských ofenziv a kdy americké administrativě podle diplomatických zdrojů dochází trpělivost s Netanjahuovým přístupem k mírovému procesu v Gaze.

