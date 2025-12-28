Nebezpečné počasí hrozí už dnes večer. Výstraha se týká celé ČR

Česko ještě dnes pokryje náledí, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v nejnovější výstraze. Nebezpečí se týká celého území republiky. Pozor si musí dát zejména řidiči.
"Večer a v noci na pondělí se na komunikacích bude místy tvořit jíní, které vlivem provozu vytvoří náledí. Kluzké vozovky mohou ve stinných místech přetrvávat i přes den, a to i při teplotách vzduchu nad nulou," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Příslušná výstraha se týká celého území České republiky a vstoupí v platnost v neděli ve 20 hodin. Potrvá pak do pondělní 10. hodiny dopoledne.
Při náledí hrozí nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí či problémy v automobilové dopravě. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.
