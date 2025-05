MS v hokeji 2025 ONLINE: Česko – Dánsko 0:0 po první třetině. Gól domácích neplatil

Za ohlušující atmosféry v hale v dánském Herningu byl zahájen zápas mezi úřadujícími mistry světa a domácími hokejisty. Od úvodních minut se snažila česká elitní formace s Pastrňákem a Červenkou o to, něco vymyslet v útočném pásmu, úvodní sekvence ale skončila u gólmana Vladaře, kde bylo po vzájemném souboji vyloučeno po jednom hráč na obou stranách.

Dánové od začátku ukázali, že jakmile mají možnost, budou otravovat českého gólmana v brankovišti. První se o to pokusil dánský nováček na MS Scheel, který následně trefil Vladaře do masky a byl vyloučen pro nedovolené bránění. Během této přesilovky z levého kruhu vypálil Michael Špaček, jeho prudkou ránu však zablokoval jeden z bránících hráčů.

V šesté minutě ukázal svoji chytrost Pastrňák, který místo toho, aby střílel, nezištně přihrál na druhý kruh Sedlákovi, ovšem jeho trefa nebyla vůbec ideální a gólman Dichow tak měl snadnou práci. Dánové nadále pokračovali ve svém nepříjemném hokeji, který sice nebyl nikterak tvrdý a který nepomáhal vytvářet žádné velké příležitosti, ale neustále dotírali v českém brankovišti na Vladaře a vznikaly pokaždé potyčky. V sedmé minutě byl tvrdým zákrokem ze strany Lauridsena seslán k zemi Michael Špaček a na konci toho všeho byla dánská rychlá protiakce, na jejímž konci Scheel zakončoval bekhendem z mezikruží. Tehdy z toho přesná trefa do sítě naštěstí nebyla. Za chvíli byl k nevoli českých fanoušků vyloučen pouze Lauko, který se stal po odpískání terčem hned několik dánských hokejistů.

Tuto přesilovku nedokázali naštěstí využít,neuspěl ani True poté, co se snažil šikovnou stahovačkou prodrat do brankoviště. Přesto ale dostala tato přesilovka Dány do hry natolik, že byl z toho ve 12. minutě gól poté, co si Aagaard po Mølgaardově přihrávce nechal položit na led gólmana Vladaře, aby ho pak snáz překonal. Dánská radost ale naštěstí netrvala dlouho, protože trenérský štáb si vzal výzvu kvůli předešlému ofsajdu, který nakonec sudí potvrdili.

Za chvíli se Jensen po zbrždění své akce rozhodl vypálit z pravého kruhu na bližší tyč, ale brankář Vladař tento souboj vyhrál. Dánové postupem času dělali Čechům stále větší potíže svým pohybem a napadáním a Čechům se nedařilo dostávat se do svého útočného pásma, a co víc, nedařilo se tam ani chvíli pobýt.



Ukončit toto trápení mohl v 16. minutě Sedlák, když posílal puk od zadního mantinelu Pastrňákovi, ale hrací předmět pouze brankovištěm přeletěl a Červenkovi následně hokejku jen přeskočil. V této fázi první třetiny měli ale domácí Dánové daleko více ze hry a několikrát ohrozili svými pokusy Vladaře, přičemž ho zkoušeli třeba True, Scheel nebo Blichfeld, který zakončoval z vrcholku kruhů. Zakončit lépe první třetinu, než jak probíhala, se snažil v jejím závěru kapitán Červenka, k němuž se od dánského gólmana odrazil puk, už připraveného Dichowa se mu ale překonat nepodařilo a odcházelo se tak do kabin na první pauzu za stavu 0:0.