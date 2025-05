Nejucpanější města podle INRIX Global Traffic Scorecard

Žebříček měst s nejhorší dopravní situací na světě sestavuje pod názvem INRIX Global Traffic Scorecard každým rokem americká technologická společnost INRIX, která při analýze dopravy sbírá a vyhodnocuje data z různých zdrojů – například z GPS v autech, mobilních telefonech, dopravních senzorů nebo kamer. Mezi parametry, které sleduje, patří zejména:

čas strávený v dopravních zácpách za rok,

průměrná rychlost ve špičkách,

náklady spojené s dopravními zácpami (např. ztráta času a paliva).

TOP 10 evropských měst

Do nejnovějšího výzkumu společnosti INRIX, který hodnotí situaci za rok 2024, bylo zahrnuto více než 900 měst z 37 zemí světa. Vůbec nejucpanějším městem na světě se stal Istanbul, v jehož ulicích řidiči ročně stráví v dopravních zácpách průměrně 105 hodin. Do první světové desítky se dostaly také Londýn (5. místo) a Paříž (6. místo). Z ryze evropských měst jsou ta s nejhoršími dopravními zácpami následující:

Pořadí v rámci Evropy Město Průměrné zdržení připadající na 1 řidiče (za rok) Průměrná rychlost 1. Londýn 101 hodin 17,7 km/h 2. Paříž 97 hodin 17,7 km/h 3. Dublin 81 hodin 17,7 km/h 4. Řím 71 hodin 20,9 km/h 5. Brusel 74 hodin 16,1 km/h 6. Varšava 70 hodin 22,5 km/h 7. Milán 64 hodin 22,5 km/h 8. Rotterdam 63 hodin 24,1 km/h 9. Praha 64 hodin 25,7 km/h 10. Berlín 58 hodin 20,9 km/h

Pokud vezmeme v úvahu pouze průměrný čas strávený ročně v dopravních zácpách připadající na jednoho řidiče (bez zohlednění dalších faktorů), bude vypadat žebříček TOP 10 evropských měst za rok 2024 následovně:

Evropská velkoměsta denně čelí nadměrné dopravě Foto: freepik.com

Česká města s nejhorší dopravní situací

Do první evropské desítky se dostala i Praha (9. místo, viz tabulka výše), kde řidiči ročně průměrně stráví v kolonách 64 hodin. V rámci celosvětového žebříčku nejucpanějších měst se Praha umístila na 29. místě. Do první světové stovky se vešlo i Brno, které s 51 hodinami strávenými v zácpách skončilo na 78. místě. Do žebříčku se dostala i další česká města, která se umístila v následujícím pořadí: Pardubice, Liberec, Olomouc, České Budějovice, Ostrava, Hradec Králové, Karlovy Vary, Ústí nad Labem.

Dopravní zácpy a pomalá jízda obecně vedou nejen ke ztrátě času, ale také k agresivnímu chování řidičů. Klíčem k bezpečné jízdě v době přeplněných silnic je přitom defenzivní jízda. Přečtěte si, v čem defenzivní jízda spočívá a jak si ji osvojit . Hustý provoz vede také k nárůstu počtu dopravních nehod. Víte, na která místa si dát obzvlášť pozor? Ukážeme vám, kde se v Česku a v Praze bourá nejčastěji .

Nejpřetíženější města podle TomTom Traffic Index

Žebříček nejucpanějších měst na světě každoročně zpracovává také společnost TomTom – nizozemský specialista na navigační systémy. Studie nese název TomTom Traffic Index a na začátku letošního roku bylo zveřejněno již 14. vydání. To monitoruje situaci za rok 2024. Do analýzy bylo zahrnuto 501 měst z 62 zemí. U jednotlivých měst se sleduje především:

průměrná doba, za kterou řidiči ujedou 10 km,

doba, kterou řidiči ročně ztratí kvůli dopravním zácpám v dopravní špičce,

míra přetížení neboli nárůst cestovního času kvůli nadměrnému provozu.

Evropská města s nejpomalejší dopravou

Podívejme se dopravní situaci v evropských velkoměstech z pohledu průměrné rychlosti. Na základě TomTom Traffic Indexu můžeme sestavit žebříček 10 nejpomalejších evropských měst za rok 2024, kterému vévodí Londýn. Desetikilometrovou trasu tam loni motoristé ujeli průměrně za 33 minut a 17 sekund. V celosvětovém měřítku už jsou na tom hůře jen ve třech indických městech (Kalkata, Bengaluru, Puné) a v kolumbijské Barranquille, která je městem s vůbec nejnižší průměrnou rychlostí (ujetí 10 km tam trvá průměrně lehce přes 36 minut).

Mezi 10 evropskými městy s nejnižší průměrnou rychlostí se dále objevují Dublin, Barcelona, Bukurešť, Bordeaux, Brusel, Řím, Athény, Vídeň a polská Vratislav. Více podrobností prozradí následující tabulka, kde je všech 10 měst seřazeno od toho s nejnižší průměrnou rychlostí:

Celosvětové pořadí Město Průměrná doba potřebná k ujetí 10 km 5. Londýn 33 min 17 s 10. Dublin 32 min 45 s 21. Barcelona 31 min 13 s 22. Bukurešť 31 min 09 s 24. Bordeaux 31 min 08 s 30. Brusel 30 min 22 s 35. Řím 29 min 59 s 37. Athény 29 min 39 s 38. Vídeň 29 min 39 s 44. Wroclaw 28 min 56 s