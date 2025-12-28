Lavrov promluvil o úmyslech Moskvy a varoval Evropany

Rusové ani v den, kdy mají americký a ukrajinský prezident jednat o míru na Ukrajině, nevylučují válku s dalšími evropskými národy. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova sice Moskva nemá v úmyslu na kohokoliv útočit, ale je připravena na rozhodnou odvetu, pokud se Rusko stane terčem jakéhokoliv útoku.
"Můj vzkaz pro evropské politiky, kteří zdánlivě mají problém to pochopit. Ještě jednou opakuji, že není nutné se obávat, že Rusko na kohokoliv zaútočí. Doufám, že si tenhle rozhovor přečtou," řekl Lavrov pro ruskou státní agenturu TASS.
Šéf ruské diplomacie ale vzápětí připojil varování. "Každý, kdo by zvažoval útok na Rusko, by se setkal s devastující odvetou," poznamenal ministr s tím, že tak se opakovaně vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin. Šéf Kremlu ostatně zmínil, že by za takový akt považoval i úder západními zbraněmi dlouhého dosahu v hloubi Ruska.
V rezidenci Mar-a-lago se v neděli uskuteční jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Politici mají diskutovat o novém dvacetibodovém mírovém plánu, jenž vznikl úpravou původního návrhu amerického speciálního vyslance Steva Witkoffa. Očekává se, že ukrajinský lídr zvedne témata bezpečnostních záruk pro Kyjev či územních ústupků.
Palčivým bodem rozhovorů dosud byla otázka kontroly nad Donbasem. Zelenskyj v poslední době připustil možnost vzniku volné ekonomické zóny. Kreml na jeho výzvu ke stažení vojsk z oblasti, pokud to samé učiní i ruská armáda, zatím nereagoval.
Moskva zatím své stanovisko k novému návrhu mírové dohody nesdělila. Putin nicméně v sobotu prohlásil, že Ukrajina "nespěchá na mírové řešení konfliktu". Kyjevu vzkázal, že je případně připraven dosáhnout svých cílů vojensky. Válka na Ukrajině přitom trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Lavrov pochválil Babiše, Fica a Orbána. Proruští ale nejsou, zní z Moskvy
Italský deník odmítl publikovat rozhovor s Lavrovem. Moskva zuří
Sergej Lavrov , Rusko , Vladimír Putin
Zdroj: Libor Novák